Прем’єр-міністр наголосив, що уряд постійно реагує на запити місцевої влади та підтримує важливі ініціативи

Надзвичайно важливо посилити безпеку в Запорізькій області, продовжити відбудову, всебічно підтримати людей. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету Міністрів на Запоріжжі.

«Уряд у 2024 році спрямував Запорізькій області майже 3,1 мільярда гривень на різні потреби. З них понад 623 мільйона гривень — це кошти на проєкти відновлення. Зокрема на реконструкцію житла і критичної інфраструктури», — зауважив Прем’єр-міністр.

Фортифікація — один із ключових пріоритетів

За словами очільника уряду, 1,4 мільярда гривень отримала безпосередньо Запорізька ОВА на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом цього року для будівництва оборонних рубежів у регіоні уряд надав 2,4 мільярда гривень.

«Це один із ключових пріоритетів. Адже йдеться про захист життя наших військових і про наші оборонні спроможності», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що уряд постійно підтримує регіон у вигляді цільових субвенцій. На облаштування укриттів у школах та лікарнях, закупівлю шкільних автобусів, заклади профтехосвіти та інші важливі потреби регіон отримав уже більш ніж 706 мільйонів гривень.

Під час засідання Кабінет Міністрів також розподілив ще майже 206 мільйонів гривень субвенції на створення шкільних укриттів для шести областей. Зокрема, майже 78 мільйонів гривень — для Запорізької області.

Уряд реагує на запити місцевої влади й підтримує важливі ініціативи. Зокрема, як зауважив Денис Шмигаль, був запит на кошти для ремонту доріг, якими рухається військова техніка, й уряд спрямував додаткові 350 мільйонів гривень для Запоріжжя.

«Просили зробити комунальні підприємства водо- і теплопостачання отримувачами гуманітарної допомоги — відповідні рішення ухвалено. Був запит на кошти на відбудову багатоквартирного будинку — ухвалили рішення про можливість використання на це коштів, які закладені в бюджет для підтримки регіональної політики», — сказав очільник уряду й додав, що триватиме практика підтримки відбудови подібних об’єктів.

За підсумками засідання Міністерство фінансів, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримали доручення якнайшвидше підготувати рішення про надання 74 мільйонів гривень на капітальний ремонт багатоповерхівки на проспекті Соборному.

Мінінфраструктури, МОЗ та Мінфін мають опрацювати питання фінансування реконструкції міської лікарні екстреної та швидкої допомоги.

Крім того, дано доручення спрямувати 94 мільйони гривень на реконструкцію будинку на вулиці Зестафонській в Запоріжжі.

Запит суспільства — це справедливість

Під час урядового засідання в Запоріжжі Прем’єр-міністр зазначив, що стан енергетики — визначальний чинник життя області й усієї країни. Через російський терор та аномальну спеку в Україні фіксують постійний дефіцит генераційних потужностей, тому Укренерго змушене вдаватися до вимкнень споживачів, зазначив Денис Шмигаль.

«У цих умовах запит суспільства — це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання», — зазначив Прем’єр-міністр.

За підсумками комунікації з ОВА уряд конкретизував цей список. Окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, не відключатимуть від електропостачання населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, білоруссю та за 20 кілометрів від прифронтової зони. Також буде поліпшено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.

Ще один суспільний запит — ефективна й адресна соціальна допомога тим, хто її потребує. Це зокрема житлові субсидії.

«Спрощуємо взаємодію між ОСББ та Пенсійним фондом, який їх нараховує. Прибираємо зайву бюрократію і так пришвидшуємо всі процедури», — поінформував Прем’єр-міністр.

Ухвалено рішення для продовження відбудови медичної інфраструктури — не лише таких об’єктів, як Охматдит, а й регіональних лікарень.

«Спрямовуємо МОЗ 1,3 мільярда гривень кредитних коштів Банку розвитку Ради Європи. Це ресурс на відновлення медичних закладів. За час повномасштабної війни ми вже повністю або частково відновили 885 лікарень, ця робота триватиме і надалі», — наголосив очільник уряду.

Він повідомив, що ухвалено розпорядження, яке допоможе залучити 235 мільйонів доларів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також 150 мільйонів доларів від Міжнародної асоціації розвитку. Ці кошти інвестують у поліпшення умов викладання та навчання відповідно до стандартів Нової української школи.

Ще один важливий аспект — боротьба з ворожою пропагандою. Уряд окремим розпорядженням поширив на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає серед іншого, блокування ворожих радіоелектронних сигналів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ