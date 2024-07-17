З нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Руси — України в Києві відбулися заходи за участі Президента України

Участь у заходах разом із Президентом Володимиром Зеленським узяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, керівництво Сил безпеки та оборони, очільники українських церков, релігійних організацій, капелани, іноземні дипломати.

Як зауважив Прем’єр-міністр, День Української Державності та День хрещення Київської Руси — України тісно переплетені, символізуючи тисячолітню історію творення нашої держави.

«Історія становлення України розпочалася з об’єднання держави Володимиром Великим. Ідея єднання в сильну, самобутню та квітучу державу протягом століть гуртувала наших предків», — зазначив Денис Шмигаль.

У Києво-Печерській лаврі посадовці взяли участь у молитовному заході. Святі отці помолилися за перемогу і справедливий мир для України, а також за захист та благословення для українського народу і наших воїнів.

Нагороди полеглим і живим

На території Софійського собору Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових і представників інших професій та вручив паспорти українцям, яким виповнилося 14 років, зокрема дітям захисників, волонтерам і переможцям олімпіад. Глава держави зазначив, що шлях України ніколи не був простим і Українська держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю.

«Наша державність — це ваше досягнення: всіх, хто заради України б’ється, працює, об’єднує світ, навчається, поширює правду і готує для росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність — це ви і є, кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить усе, що тільки може, щоб Україна перемогла», — сказав він.

Присутні вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання удостоєно:

Капітана Івана Гончаренка.Торік у лютому він керував обороною позицій неподалік Білогорівки, під час російського наступу особисто пошкодив два танки і дві БМП. Зазнав поранення, але відмовився від евакуації. Іван Гончаренко загинув 6 лютого цього року, коли організовував відхід підлеглих бійців з-під обстрілу.

Солдата Юрія Гілянчука.Брав участь у бойових діях на авдіївському напрямку. Зазнав поранення, але зміг евакуювати трьох поранених побратимів. Попри мінометні обстріли висунувся на вогневі позиції та безперервно стріляв на ураження. Завдяки цьому вдалося зберегти позиції. Юрій Гілянчук загинув 15 травня 2023 року від кулі снайпера.

Капітана Володимира Голядинця.Завдяки його командуванню вдалося відбити майже 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки і 15 атак біля Красногорівки. 19 жовтня 2023 року Володимир Голядинець особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» ще двом Героям України —старшому сержантові Миколі Козакутастаршому солдатові Івану Чорному.

Микола Козак 2022 року під час наступу російських окупантів на Херсонщині із гранатомета уразив танк і знищив дві вогневі позиції, тож ворог змушений був відійти. На Донеччині взяв командування підрозділом на себе, вивів особовий склад на новий рубіж, забезпечив утримання лінії оборони та не допустив прориву ворога.

Іван Чорний торік у жовтні самостійно прийняв бій проти чотирьох російських загарбників, які десантувалися з БМП. Озброєний автоматом і гранатою, самостійно придушив вогневий опір і знищив усю десантну групу. Пізніше захопив і зайняв ворожі укріплення і знищив п’ятьох російських окупантів: трьох — у стрілецькому бою, двох — у земляному укритті.

Президент вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Сержант Валентин Мартинов.У жовтні 2022 року його підрозділ відбивав щільні атаки ворога, щоб запобігти прориву лінії оборони під Вугледаром. Він особисто дістав з-під завалів п’ятьох побратимів, надав їм першу медичну допомогу й допоміг евакуювати їх у безпечне місце.

Майор Денис Малиш.Особисто вступав у ближній бій із силами ворога, що переважали. У серпні 2023 року штурмова група під його керівництвом вела наступальні дії поблизу Вербового та Малої Токмачки. Дениса Малиша було поранено, але він продовжував керувати бійцями.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім того, Президент вручив державні нагороди і відзначив почесними званнями представників інших професій, зокрема працівників Харківської та Трипільської ТЕЦ, Дніпровської ГЕС, комунальних підприємств, а також освітян та лікарів.

Молитви надихають

У День хрещення Київської Руси — України Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із митрополитом-старцем Халкедонським Еммануїлом. Сторони обговорили гуманітарні проєкти і допомогу українцям. Прем’єр-міністр подякував митрополиту за візит у Київ та підтримку від Патріарха Варфоломія.

«Його особиста участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії — надважливий внесок у процес відновлення миру в нашій державі», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що зусилля Вселенського Патріархату та молитви за Україну надихають мільйони українців і вселяють віру, що в осяжному майбутньому ми досягнемо справедливого завершення війни, яку розв’язала росія проти України.

Здобутки за пів року

Допомога США, прибутки від заморожених російських активів, гарантії безпеки, фактичне відкриття переговорів про вступ у ЄС і підсумки Саміту миру, саміту НАТО і URC2O24 — головні здобутки команди України за останні пів року. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції.

Передусім Володимир Зеленський відзначив ухвалення Конгресом США закону щодо надання Україні допомоги на суму 61 мільярд доларів.

Другим важливим пунктом Президент назвав гарантії безпеки для України. Після ухвалення Спільної декларації G7 про підтримку України до неї приєдналися 32 держави, зокрема двосторонні безпекові угоди вже уклали з 23 з них.

«Там усе: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів — 38 мільярдів доларів. Я вважаю, що це сильний результат», — констатував глава держави.

Володимир Зеленський нагадав про саміт G7, підсумком якого стало рішення про надання Україні 50 мільярдів доларів США до кінця року за рахунок заморожених російських активів.

Великим позитивом для України сьогодні й у майбутньому Президент вважає рішення Європейської ради про фактичне відкриття переговорів щодо майбутнього членства нашої країни в ЄС. Також він відзначив саміт НАТО, який відбувся минулого тижня у Вашингтоні.

«Напевно, це найпотужніший саміт НАТО з погляду результатів для України. Передусім це ППО. П’ять додаткових «петріотів» плюс десятки «гоуків», «айріс-тi», «насамсів», інших систем. Велика кількість ракет для ППО», — сказав Володимир Зеленський.

Успішним глава держави назвав інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Він наголосив, що після його закінчення підсумкове комюніке підтримали ще 12 учасників.

За словами Президента, результативною для нашої держави була й Конференція з відновлення України, яка відбулася минулого місяця в Берліні. Адже на ній ухвалили відповідні рішення щодо енергетики, економіки та відновлення.

У понеділок Президент Володимир Зеленський провів нараду з начальниками обласних військових адміністрацій України та заслухав доповідь кожного про оперативну ситуацію, зокрема про фортифікації й енергетику.

Глава держави наголосив на необхідності та важливості зустрічі голів ОВА з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах. Ідеться про безпеку, енергетику, опалювальний період і навчальний процес.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ