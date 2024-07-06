Прем’єр-міністр провів урядове засідання з Донеччини, де перебував з робочим візитом, щоб безпосередньо на місці вивчити проблематику регіону

Відкриваючи урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що Президент Володимир Зеленський чітко наголосив: перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях — їхній прямий обов’язок.

За словами очільника уряду, протягом тижня міністри працювали в регіоні, щоб вивчити проблемні питання. І вже є важливі рішення та відповідні доручення міністерствам і відомствам.

«Для посилення обороноздатності та критичної логістики уряд спрямував майже 2,4 млрд грн на відновлення доріг прифронтових територій. Це важливо для потреб наших військових, для гуманітарних вантажів, для евакуації поранених», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, Міністерству оборони, Міністерству енергетики та іншим міністерствам і відомствам доручено опрацювати питання обліку й розрахунків за спожиту електроенергію військовими формуваннями на Донеччині. Те саме буде стосуватися й інших прифронтових областей.

«Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, від початку року держава спрямувала 38 мільярдів гривень на зведення захисних рубежів: «Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежать життя бійців та наша обороноздатність».

Ветеранська політика і доступні ліки

Ще один важливий напрям — ветеранська політика. Глава уряду зазначив, що відкриваються «єдині ветеранські вікна» при ЦНАПах для консультацій та отримання послуг. Продовжується проєкт «Помічник ветерана». На Донеччині вже є 30 фахівців, і ще 34 людини проходять навчання.

«Йдеться про комплексний супровід наших захисників під час переходу від військової служби до цивільного життя. Уряд визначить механізм надання субвенції з держбюджету на місця для фінансування роботи цих спеціалістів», — сказав Денис Шмигаль.

Загалом на проєкт «Помічник ветерана» закладено 3,2 мільярда гривень державних коштів.

Є результати й у медицині. 81 медзаклад Донеччини має договори на суму понад 1 мільярд гривень за пакетом надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де тривають бойові дії.

«На жаль, певні установи охорони здоров’я змушені були релокуватися. У Києві гостро стоїть питання їх розміщення. Тому Мінінфраструктури та Фонду держмайна доручено опрацювати можливість передачі їм в оренду нерухомості, що належить Укрзалізниці, — пояснив чергове рішення Прем’єр.

Також він доручив МОЗ, МКІП та Мінінфраструктури посилити інформаційну кампанію серед населення про те, що ліки за програмою «Доступні ліки» можна замовляти й отримувати через Укрпошту.

«Це дуже важлива програма для тисяч українців. Цього року уряд спрямував на її реалізацію 5,2 мільярда гривень. Людей слід поінформувати, що існує опція доставки медикаментів», — додав Прем’єр.

Міністерству освіти та Мінфіну було доручено змінити порядок використання субвенцій на облаштування укриттів та модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Кошти мають отримати всі школи незалежно від кількості учнів, які там навчаються.

Йдеться передовсім про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Харківську та Миколаївську області.

Будуть газ, дрова і вода

Прем’єр назвав підготовку до зими поблизу лінії фронту великим викликом, над яким уряд і місцева влада активно працюють.

Оскільки в багатьох громадах деревина — основний засіб для обігріву приміщень, Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дасть зелене світло для самостійної заготівлі деревини жителями населених пунктів. Ця процедура має бути чітко регламентована, аби люди змогли заготовити достатньо дров без шкоди для наших лісів.

Міністерству енергетики, Мінекономіки, Мінфіну спільно з віцепрем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції доручили терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів. Зокрема в Донецькій області.

В умовах повномасштабної війни в Донецькій області склалася критична ситуація з водопостачанням. Потрібні оперативні заходи, щоб забезпечити людей водою. Тому Міністерству захисту довкілля в найкоротші терміни слід розробити алгоритм реалізації відповідного експериментального проєкту. Ідеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин.

На Донеччині вже є тисяча свердловин, які забезпечують водою 65% населення. Ще 50 свердловин планують облаштувати найближчим часом.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль подякував захисникам України, які тримають фронт на Донеччині та в інших областях.

«Сила та героїзм наших військових — головний чинник, що визначить майбутнє держави. Вдячний також усім, хто має відвагу та відповідальність працювати, навчати, лікувати, вести бізнес на прифронтових територіях. Це те, що дає життя нашим громадам. Це те, що дає силу нашій країні. Упевнений, що разом переможемо. Разом відбудуємо Донеччину та інші наші регіони. Разом побудуємо нову кращу Україну», — сказав насамкінець Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ