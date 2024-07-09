Під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Прем’єр окреслив п’ять головних напрямів роботи

Програми з енергогенерації, децентралізацію енергетики та збільшення потужностей обговорили у п’ятницю учасники розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави констатував: через терористичні удари рф по наших енергооб’єктах, знищення значної частини генерації нині енергетичні виклики — номер один, і питання підготовки до зими особливо актуальне.

«Уряд України отримав чітке завдання: розробити пакет рішень, щоб наші люди, всі українські громади, українські компанії могли пройти цю ситуацію та забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри російський терор», — сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Президент переконаний: розв’язання питань енергетики має бути комплексним і потребує як сильної протиповітряної оборони, так і кроків для підтримання громадян, забезпечення фізичного захисту й відновлення енергооб’єктів, співпраці з партнерами щодо імпорту електрики з ЄС в Україну, можливості створення нових генерувальних потужностей.

«Потрібне повне сприяння для громад, людей, компаній, бізнесу. Дуже важливо, щоб на місцях можна було створювати нові генерувальні потужності та відбувалася поширена на всю державу децентралізація енергетичного потенціалу України», — наголосив Володимир Зеленський.

Уряд відповідає на енергетичні виклики дієвими програмами підтримки бізнесу та населення. На цьому наголосив під час засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він, зокрема, окреслив п’ять головних напрямів роботи уряду в енергетичній галузі.

«Швидке відновлення енергооб’єктів. Міністерство енергетики затвердило усі плани та ремонтні програми як у тепловій, так і в гідро- й атомній генерації. Другий напрям — захист об’єктів та збільшення ППО. Третій — розвиток децентралізованої енергосистеми. Це нові можливості для людей, бізнесу та громад. Четвертий — збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2,2 ГВт. П’ятий — залучення коштів та обладнання від партнерів», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр докладно розповів про програми для населення та бізнесу, які вже діють і які запрацюють найближчим часом. Це, зокрема, безвідсоткові кредити для громадян на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності. Кредит до 480 тис. грн на 10 років без застави, під 0% річних; за програмою «ГрінДІМ» держава компенсує співвласникам житла 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси. Це покриває майже 70% вартості проєкту. Уряд також напрацював рішення про кредитування ОСББ на суму до 5 млн грн; кредити «5—7—9%» для малого та середнього бізнесу на встановлення газових електрогенераційних установок. До 150 млн грн на строк до 10 років під 5—9% з кредитними «канікулами» 6—12 місяців. На прифронтових територіях діятимуть ще більш пільгові умови; кредитування великого бізнесу на 5—7 років з процентною ставкою 14—16% для розбудови альтернативної генерації; звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. У парламенті зареєстровано відповідні зміни до законодавства. Норми будуть чинні для громадян і бізнесу до початку 2026 року; з 10 до двох днів скорочено терміни отримання технічних умов на приєднання до електромереж, зменшено кількість документів із семи до двох, до одного місяця знижено термін надання послуги приєднання до газорозподільчої системи, не потрібно проходити процедури відведення землі та оцінку впливу на довкілля; працюватимуть «гаряча лінія» та сайт з інформацією про нові можливості.

Денис Шмигаль зазначив, що увесь цей комплекс заходів почне діяти не пізніше ніж із 25 липня.

Прем’єр подякував громадам за підтримку української енергетики і висловив переконання, що разом центральна та місцева влади зроблять її стійкішою.

Участь у заході також взяли урядовці, представники Офісу Президента, голова Національного банку України Андрій Пишний, дипломати іноземних країн, представники міжнародних організацій, начальники обласних військових адміністрацій, представники громад та місцевих органів влади. Заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Олексій Кулеба засвідчив повноважність засідання, участь у якому взяли майже 160 осіб.

Представники регіонів мали змогу розповісти про власний досвід реалізації проєктів і залучення до державних програм з відновлення енергетики. Учасники засідання заслухали інформацію про ситуацію на Харківщині, Житомирщині, Львівщині та в Києві.

Джерела: Офіс ПрезидентаДепартамент комунікацій Секретаріату КМУ