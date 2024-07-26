Базою для безбар’єрного адаптивного центру став Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тут ветерани та ветеранки, ветерани і ветеранки з інвалідністю зможуть здобути знання та пройти перепідготовку, отримати психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу в межах реінтеграції в цивільне життя. Цей заклад у Тернополі стане майданчиком для підготовки фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

Центри ветеранського розвитку — важлива складова у процесі формування й реалізації державної політики у секторі професійної адаптації, зайнятості ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць, зазначив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір під час урочистого відкриття центру.Зокрема, в держбюджеті на 2024 рік закладено видатки на фінансування заходів із професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей у сумі 71 мільйон гривень.

«Мінветеранів докладає максимум зусиль, щоб наші воїни, які повертаються до цивільного життя, мали змогу стати економічно активними та фінансово незалежними. Це запорука швидкого відновлення України після війни. Вдячний, що Тернопільський національний педагогічний університет долучився до нашого проєкту. Упевнений, ваш центр буде популярним і успішним», — наголосив Максим Кушнір.

Нагадаємо, профільне міністерство створює центри ветеранського розвитку на виконання Плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного просторув Україні на період до 2030 року, що реалізують з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Заклади вже відкрито у Вінницькій (Вінницький національний технічний університет); Дніпропетровській (Університет митної справи та фінансів); Житомирській (Державний університет «Житомирська політехніка»); Запорізькій областях (Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради); місті Києві (Національний авіаційний університет; Національний університет фізичного виховання і спорту України; заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»); Київській (Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Білоцерківський національний аграрний університет); Львівській (Національний університет «Львівська політехніка»); Миколаївській (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили); Полтавській (Полтавський державний медичний університет; Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Сумській (Сумський державний університет); Харківській областях (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Джерело: Міністерство у справах ветеранів