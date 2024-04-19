Економічна, військова та бюджетна підтримка — основні теми зустрічей Прем’єр­міністра України під час візиту до США

Під час робочого візиту у Сполучені Штати Америки Прем’єр­міністр України Денис Шмигаль провів зустрічі з очільниками міжнародних фінансових організацій, представниками уряду й Конгресу США та бізнесовими колами. Актуальними темами обговорення стали не лише підтримка України та співпраця, а й досвід нашої держави у збереженні економічної стабільності попри повномасштабне вторгнення рф.

Інвестиції та спільні проєкти Інвестиції та спільні проєкти

На зустрічі Прем’єр­міністра із президентом Світового банку Аджаєм Бангою розглянули зокрема ситуацію в енергетичному секторі України після російських обстрілів.

«Співпрацюємо зі Світовим банком для мобілізації екстреного фінансування на терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури», — повідомив Денис Шмигаль. Він запропонував домовитися про підписання меморандуму щодо розвиток ринку житла.

«Потреба в новому житлі значно зросла. Тож ми прагнемо залучати приватний сектор для розвитку цього ринку. І потребуємо тут підтримки Світового банку, IFC та MIGA», — зазначив очільник українського уряду і додав, що від початку повномасштабного вторгнення росії СБ мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, з яких 36 мільярдів уже надано.

Спілкуючись із представниками американського бізнесу у Вашингтоні, обговорили черговий злочин росіян, які обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру Чернігова.

«росія продовжує вбивати українців, і ми потребуємо більше підтримки й допомоги, щоб зупинити ворога. Для нас критично важливо співпрацювати з американським бізнесом та втілювати спільні проєкти, зокрема в ОПК», — підкреслив Денис Шмигаль у виступі. Він наголосив на співпраці, яка існує, зокрема, в галузі енергетики з Westinghouse, і назвав пріоритетні для України напрями, такі як агросектор, ІТ, критична сировина й логістика. Прем’єр наголосив, що уряд попри війну продовжує втілювати реформи й трансформувати країну, зокрема щоб залучати якнайбільше інвесторів до проєктів в Україні.

Денис Шмигаль подякував американським компаніям за те, що продовжують працювати й інвестувати в Україну: «Це допомагає нам бути стійкими й надалі боротися за свою державу».

Нині пріоритет для України — програми середньострокової фінансової підтримки. Прем’єр­міністр це зазначив під час круглого столу міністерського рівня в межах Spring Meetings. У заході онлайн­участь узяв Президент України Володимир Зеленський. Звертаючись до учасників круглого столу, він зокрема наголосив: «Надзвичайно важливо, що оборона України від російської агресії може спиратися на стабільність нашого суспільства — наших життєво важливих систем, зокрема фінансової. Ми досягли цього у взаємодії з вами».

Глава Української держави окремо подякував директорові­розпорядникові Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій і президентові Світового банку Аджаєві Банзі та їхнім командам за таку взаємодію.

Очільник українського уряду теж подякував Світовому банку та МВФ за реалізацію спільних проєктів і програм, які зміцнюють нашу державу.

«Ми розраховуємо, що Сполучені Штати найближчим часом схвалять пакет допомоги для України, критично важливий для нас в умовах війни. Крім того, наполягаємо на використанні заморожених російських активів для посилення і відновлення України», — сказав Прем’єр­міністр. Він додав, що в умовах обмеженості ресурсів уряд зосередиться на невідкладних потребах, як­от ремонт енергетичної та критичної інфраструктури.

«Концентруємося на конкретних кроках і пріоритетних для інвестицій секторах, щоб побудувати стійку воєнну економіку. Робимо все можливе для фінансової стабільності й самодостатності нашої економіки», — підкреслив Денис Шмигаль.

На полях Spring Meetings у Вашингтоні Денис Шмигаль провів зустріч із директором­розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Очільник українського уряду подякував за тісну взаємодію у питаннях фінансової підтримки, зокрема щодо програми розширеного фінансування EFF обсягом 16 мільярдів доларів.

«Цього року ми вже отримали три транші. Цінуємо високу оцінку МВФ нашої результативної роботи, виконаної в межах програми. Розраховуємо на такі самі успішні результати для отримання четвертого траншу», — зауважив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили економічне відновлення та кроки, які наш уряд робить у цьому напрямі. Прем’єр­міністр наголосив на важливості конфіскації російських активів та їх спрямування на потреби нашої держави. Він зазначив, що Україна працює з партнерами для створення відповідного міжнародного механізму. Денис Шмигаль подякував Крісталіні Георгієвій за її зусилля на підтримку України й українців.

За оцінкою Світового банку, відновлення України коштуватиме щонайменше 486 мільярдів доларів, і це буде наймасштабніший міжнародний проєкт із часів Другої світової війни. На цьому наголосив Денис Шмигаль на Форумі партнерства США — Україна 2024, який проходив у Вашингтоні.

«У межах відновлення України ключовий чинник — залучити міжнародний бізнес. Ми працюємо, щоб Україна стала наступним місцем інвестицій від американських компаній. Ми створюємо необхідні умови та проводимо реформи, щоб цих інвестицій та компаній було більше», — зазначив глава українського уряду.

Денис Шмигаль розповів про шість найперспективніших галузей для американських інвестицій в Україні. Це енергетика, оборонна промисловість, аграрний сектор, критична сировина, ІТ, а також будівництво. Прем’єр­міністр відзначив важливість чотирирічної програми допомоги від МВФ та нової чотирирічної програми ЄС Ukraine Facility.

«Тепер ми очікуємо та працюємо над тим, щоб одержати підтримку від Сполучених Штатів. Потужна військова допомога від США так само важлива для інвестиційного клімату, як і всі інші зміни. Оборонно­промисловий комплекс — одна із ключових сфер, де Україна та США можуть побудувати унікальне партнерство, від якого виграє весь демократичний світ», — підкреслив Денис Шмигаль.

Розраховуємо, що допомогу буде розблоковано Розраховуємо, що допомогу буде розблоковано

Україна розраховує, що Сполучені Штати й надалі будуть з нами в боротьбі проти російського агресора. Сподівання на це висловив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен.

«Розраховуємо, що допомогу нашій державі на 2024 рік буде розблоковано, зокрема безпосередню фінансову підтримку. Це стане ще однією опорою нашої стійкості», — наголосив він.

Прем’єр зауважив, що від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 мільярдів доларів у сегменті оборони. Україна одержала 55 пакетів військової підтримки та майже 22,9 мільярда доларів грантів.

«Україна вдячна лідерству Сполучених Штатів у консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів. Очікуємо, що Конгрес ухвалить закон і надасть уряду США повноваження їх конфісковувати для допомоги Україні», — сказав Прем’єр­міністр.

Під час зустрічі Денис Шмигаль та Джанет Єллен говорили про необхідність посилення санкцій проти росії. Прем’єр поінформував про реформи, які Україна реалізує на шляху до вступу в ЄС і НАТО та висловив щиру подяку міністрові фінансів за її незмінну підтримку нашої країни в боротьбі за демократичні цінності та принципи.

На зустрічі Дениса Шмигаля з лідером демократів у Палаті представників США Гакімом Джеффрісом сторони обмінялися думками щодо військової допомоги нашій державі, бюджетної підтримки та конфіскації російських активів. Особливо Прем’єр наголосив на важливості двопартійної підтримки України у Конгресі.

«Ми щиро вдячні за 22,9 мільярда доларів безпосередньої фінансової підтримки. І особливо — за понад $45 мільярдів військової допомоги. Розраховуємо, що потужна допомога США триватиме й надалі», — зазначив Прем’єр­міністр.

Денис Шмигаль та міністр торгівлі США Джина Раймондо приділили увагу таким питанням, як посилення санкцій проти росії, зокрема в галузі високих технологій.

«Маємо послабити здатність агресора виготовляти нові ракети і дрони. Якісне застосування санкцій — надзвичайно важливий напрям протидії російській зброї», — зазначив глава українського уряду й наголосив на потребі конфіскації заморожених російських активів.

Ішлося також про економічну співпрацю. Прем’єр­міністр переконаний, що ефективний спосіб підтримки української економіки — це доступ до ринків і торгівля. Денис Шмигаль відзначив ініціативу Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі, яка стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ