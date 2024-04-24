Відкриття Координаційного центру інтегрованого управління кордонами та засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації ІУК відбулося в понеділок за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Участь у заході взяли також перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, члени міжвідомчої робочої групи з питань координації ІУК, зокрема парламентарі, профільні заступники міністрів, представники Національної поліції України, Національної гвардії України, Військово-Морських сил ЗСУ, міжнародних агенцій та громадських організацій тощо.

Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина наголосила на важливості ролі прикордонників, які у складних умовах не лише боронять державний кордон, а й упроваджують найкращі європейські практики управління кордонами.У цьому контексті вона відзначила важливість відкриття Координаційного центру інтегрованого управління кордонами.

«Символічно, що робота координаційного центру розпочинається саме сьогодні, коли відновлено рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» після кількамісячної блокади з боку польських фермерів. Відкриття центру — це ще один крок до повноправного членства України в ЄС, а інтегроване управління кордонами — візитівка України на шляху євроінтеграції. Дякую всім, хто долучився до його створення. Попереду на нас очікує колосальна робота: повністю інтегрувати державу, її законодавство та інституції в ЄС. Та я переконана, що Україні все до снаги. Лише від нашої єдності та стійкості залежить, яким буде майбутнє України і Європи», — сказала урядовець.

Перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко повідомив, що координаційний центр призначено для забезпечення моніторингу і висвітлення обстановки на державному кордоні. Центр створено на базі Ситуаційного центру МВС постановою Кабінету Міністрів відповідно до вимог Регламенту ЄС. Його діяльність — один із критеріїв вступу України в ЄС.

Володимир Нікіфоренко зазначив, що напередодні офіційного відкриття було проведено консультації з європейськими партнерами, під час яких сформовано спільне бачення центру й перспектив його розвитку. Співробітники п’яти суб’єктів працюватимуть у складі центру на постійній основі: Держприкордонслужби, Держмитслужби, Нацполіції, Нацгвардії та Державної міграційної служби.

Роботу центру буде спрямовано на сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів ІУК; здійснення обміну даними та проведення досліджень; формування спільних висновків та прогнозів; підготовку ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні тощо.

Під час заходу учасники ознайомились із ситуаційним центром МВС України, який є майданчиком спільної роботи аналітиків системи МВС, а саме працівників поліції, міграційної служби, рятувальників, прикордонників та військовослужбовців Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що всі вони мають безпосередню взаємодію один з одним, а також доступ до всіх відомчих автоматизованих інформаційних систем, систем відеоспостереження тощо. Він зауважив, що така форма взаємодії дає змогу безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища у країні, зокрема збирати інформацію про ворожі обстріли та їх наслідки, ситуацію на фронті на ділянках відповідальності МВС, міграційними процесами у країні, зокрема зовнішньою та внутрішньою міграцією, перетином кордону, координувати роботу всіх органів системи МВС тощо.

Після презентації центру відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами. Учасники затвердили оновлений склад робочої групи, проінформували про стан виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії ІУК у 2023 році та стан передачі об’єктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Загальний прогрес виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії оцінено у 74%. Так, внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів; проведено первинну оцінку стану імплементації актів права ЄС; подано на розгляд уряду законопроєкт «Про обробку попередніх даних реєстрації особи» тощо.

Ольга Стефанішина наголосила на важливості інтенсифікації виконання завдань, визначених Планом реалізації стратегії ІУК, зокрема з укладання угоди з Європейською агенцією FRONTEX «Про статус представників (Status Agreement)».

«Ця угода важлива, адже питання інтегрованого управління кордонами — частина блоку основоположних реформ — першого кластера, який відкриватимуть першим і закриватимуть останнім під час переговорів про вступ з ЄС», — підкреслила вона.

Окремо віцепрем’єр акцентувала на важливості проведення оцінювання стану ІУК на одній з ділянок кордону з ЄС, а також опрацювання нової стратегії інтегрованого управління кордонами, що потребує залучення всіх зацікавлених сторін.

Заступник керівника Операційного департаменту Консультативної місії ЄС в Україні Мікко Гроенберг запевнив у повній підтримці КМЄС щодо розроблення нової стратегії ІУК.

Джерело:Служба віцепрем’єр-міністра