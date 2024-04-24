За словами Прем’єра, з початку року на зміцнення оборонних рубежів уряд спрямував майже 38 мільярдів гривень

Під час учорашнього урядового засідання понад 8 мільярдів гривень було спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд шляхом перерозподілу видатків держбюджету. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів Кабінет Міністрів спрямував майже 38 млрд грн. «Наше завдання — створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів і дасть більше переваги нашій армії на полі бою», — наголосив Прем’єр. Він зауважив, що як і раніше всі додаткові ресурси спрямовуватимуть на обороноздатність держави. Зокрема, минулого тижня урядова делегація провела важливі зустрічі у Сполучених Штатах із представниками американської адміністрації, конгресменами та сенаторами від обох партій, керівниками міжнародних фінансових інституцій.

«Маємо важливі результати. Палата представників Конгресу схвалила законопроєкт про допомогу Україні. Майже 61 мільярд доларів, з яких 49,9 мільярда — видатки на оборону. Отримали запевнення про те, що проєкт закону швидко пройде через Сенат, буде підписаний і набуде чинності», — зазначив очільник уряду.

Пріоритетні видатки

На вчорашньому засіданні уряд схвалив звіт про виконання державного бюджету на 2023 рік, згідно з яким видатки на оборону та безпеку становили 2,65 трильйона гривень.

Як повідомляє Мінстерство фінансів, з огляду на безпрецедентні виклики, пов’язані з повномасштабною збройною агресією рф проти України, у 2023 році уряд завдяки наполегливим зусиллям забезпечив фінансування видатків на оборону, а завдяки постійній підтримці міжнародних партнерів — на соціальний захист і соціальне забезпечення, відновлення критичної інфраструктури та інші першочергові видатки.

Доходи державного бюджету України торік становили 2,67 трлн грн, із яких 433,9 млрд грн — гранти від міжнародних партнерів.

Видатки державного бюджету порівняно з 2022 роком збільшилися на 48,4% до понад 4 трлн грн, з яких видатки на національну безпеку та оборону становили приблизно 2,65 трлн грн.

За підсумками виконання державного бюджету України на 2023 рік досягнуто: фінансування видатків на оборону та безпеку в обсязі 40,5% ВВП (у 1,7 раза більше, ніж 2022 року); забезпечення підвищення грошового забезпечення військовослужбовців; здійснення виплат соціальних допомог, компенсацій населенню в запланованих законом обсягах; збільшення фінансування капітальних видатків державного бюджету у зв’язку з ліквідацією наслідків збройної агресії та відновленням і розвитком інфраструктури (208,9 млрд грн, що на 120,5 млрд більше, ніж 2022 року); виконання дефіциту державного бюджету в межах значно нижче від встановленого законом граничного показника (факт — 20,4% ВВП із планом 31,6% ВВП).

Позитивні новини від ЄС

Уряд продовжує акумулювати фінансові ресурси для оборони, стійкості, відновлення України та нашої економіки.

Як повідомив Прем’єр-міністр, 23 квітня було ухвалено рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

«Ще одне рішення додає 15 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій. Це поліпшить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. За словами Прем’єр-міністра, вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу.

Децентралізована генерація

Ще один ключовий виклик для країни нині — енергетика. Ми зазнали важких втрат у генерації, і під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Уже кілька днів поспіль фіксують дефіцит потужності, який покривається за допомогою наших європейських партнерів. Прем’єр-міністр закликав усіх українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та за змогою використовувати альтернативні джерела живлення. Він наголосив, що енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти.

«І ми всі разом маємо допомогти нашій енергетиці вистояти», — підсумував Денис Шмигаль.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку.

«У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали майже 410 мільйонів євро від 13 країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти. Британія оголосила про надання понад 180 мільйонів доларів на зміцнення українського енергосектору. Литва передає нам обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та складів. Німеччина спрямовує 400 генераторів», — перерахував очільник уряду. Він зауважив, що децентралізована генерація — дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей. Уряд над цим активно працює. Зокрема, 80 когенераційних установок розподілено в регіони. Передовсім їх отримує Харків, де ситуація критична.

«Розгортатимемо мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», — запевнив Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ