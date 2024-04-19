Від початку повномасштабного вторгнення армії російської федерації на територію України наші Збройні сили потребували додаткового ресурсу для відсічі. Тож вище військове керівництво терміново ухвалило рішення про формування нових бойових бригад. Однією з них і стала 46 окрема аеромобільна бригада Десантно-­штурмових військ ЗСУ. Офіційною датою її створення вважається 5 квітня 2022 року. Набір у батальйони проходив фактично паралельно з навчаннями особового складу на загальновійськовому полігоні. Новий підрозділ формувався не з нуля, а навколо військовослужбовців, котрі вже мали багатий бойовий досвід у протистоянні з ворогом, зокрема офіцерів і сержантів з 95, 79, 81, 25 бригад Десантно­-штурмових військ. А основу бригади склали три батальйонно-­тактичні групи ДШВ, які в березні захистили Київ у Макарівській оборонній операції.

Майже одночасно у стрій ставали мобілізовані першої черги — найвмотивованіша частина громадян. Більшість із них уже встигла пройти підготовку в навчальних центрах ДШВ та ЗСУ, зокрема військових академіях.

Паралельно набору в батальйони проводили вишкіл особового складу на загальновійськовому полігоні: вогнева й тактична підготовка, бойове злагодження всередині підрозділів (бойові стрільби взводів, ротно­тактичні навчання тощо) і між підрозділами бригади. Так само кілька місяців відпрацьовували дії на рівні штабів, загальне управління, тактичну взаємодію, логістику.

У липні десантники отримали наказ приховано висунутися в район виконання завдань у напрямку Миколаївщини та Херсонщини. Те, чим це закінчилося для окупантів, навіки вписано в історію 46 окремої аеромобільної бригади і бойових операцій 2022 року. Завдання — у складі угруповання військ не дати ворогові розгорнутися на півдні й подальші спільні дії з деокупації наших територій. Що врешті­-решт і було досягнуто.

Тоді ж підрозділи 46 бригади вступили в бої з окупантами. Шлях визволення півдня був непростим і тернистим, окропленим потом і кров’ю побратимів. Відтоді й до повної деокупації правобережжя Херсонщини зі скупих сторінок бойових наказів, розпоряджень, зведень, донесень і журналу бойових дій не сходять назви населених пунктів Білогірка, Сухий Ставок, Безимяне, Лепетиха, Снігурівка, Берислав, Благодатівка, Мурахівка, Велике Артакове, Біла Криниця. 46 оаембр була єдиним підрозділом зі складу ДШВ, яка на той час воювала на південному напрямку. Там народилося й гасло бригади, яке визначає суть і глибину характеру її вояків: «Шлях честі».

Героїчною сторінкою стали бої підрозділів бригади на Донбасі взимку 2022—2023 років. Оборонні й штурмові дії в Соледарі, Бахмуті та прилеглих населених пунктах були пеклом для ворога, який кількісно в десятки разів переважав наших захисників. Слава про десантників 46 бригади, їхню стійкість, мужність, незламність шириться і по всій Україні, і серед ворогів. Їх поважають побратими й бояться окупанти.

У жовтні 2022 року було затверджено нарукавний знак 46 оаембр — срібний шолом типу «Барбют» і золоті крила. Ці давні символи органічно поєднали ударну силу і швидкість дій на полі бою. Що і відображає завдання, призначення й реальні дії бригади.

14 жовтня 2022 року Президент Володимир Зеленський вручив командирові бойовий прапор військової частини. А 6 грудня 2022 року — відзнаку Президента України стрічку до Бойового прапора «За мужність і відвагу».

У липні 2023 року воїни проламали оборонні споруди ворога на мелітопольському напрямку Запорізької області. За безпосередньої участі 46 оаембр там визволено кілька населених пунктів. У листопаді 2023 року підрозділ знову передислоковано на Донбас, де він досі веде оборонні дії, стримуючи російських окупантів на мар’їнському напрямку.

Цього місяця з нагоди другої річниці створення у підрозділі побував командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України бригадний генерал Ігор Скибюк. Він вручив воїнам державні й відомчі нагороди, знайшов для кожного теплі слова подяки.

«Нехай ця дата нагадує нам про нашу спільну мету і обов’язок перед народом України. Ваша мужність, відданість і професіоналізм надзвичайно цінуються, і вони є основою нашої безпеки та миру!», — наголосив Ігор Скибюк.

Бойова історія десантників 46 бригади не така тривала, як інших підрозділів ДШВ. Та вона насичена звитягами і здобутками, перемогами й, на жаль, втратами побратимів, які залишаються назавжди в її лавах. Тому іншого виходу, як Шляхом честі впевнено наближати нашу спільну перемогу, в нинішніх воїнів немає.