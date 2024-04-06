Два роки повномасштабної війни держава фінансово підтримує громадян, які були змушені залишити домівки і стали внутрішньо переміщеними особами. Виплата на проживання допомагає людині не залишитися сам на сам із проблемами, пройти складний період пошуку житла, роботи, облаштування в новій громаді. Наприклад, родина із чоловіка й жінки із двома дітьми отримує щомісяця 10 тисяч гривень допомоги на проживання від держави.

Із 1 березня для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на шість місяців з урахуванням певних особливостей. Зокрема, першочергово допомогу перепризначалиК людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. Тому частині ВПО виплати було продовжено автоматично, а ще частина мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАПів.

За підсумками березняК535 тисяч внутрішньо переміщених осіб — передусім осіб з інвалідністю 1 і 2 груп, а також пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів (9444 грн) — отримали продовження виплат допомоги для ВПО автоматично. Ще 196,1 тисячі сімей звернулися до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги.КЗ них протягом березня управління опрацювали іКпризначили виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків) на загальну кількість 181 тисяча осіб. Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще перебувають в опрацюванні в управліннях соціального захисту, і після опрацювання і призначення цих заяв виплати цим отримувачам буде здійснено у квітні одразу за два місяці: березень і квітень.

Звертаємо увагу: якщо ви маєте право на виплату і звернулися по неї, проте ще не отримали коштів, це означає, що заяву опрацьовують, а гроші надійдуть після призначення виплати за весь період з моменту подання такої заяви (тобто за березень і квітень включно).

Подати заяву на перепризначення виплат можна і зараз, адже термін подання заяв було продовжено до 30 квітня. Тобто якщо ви подасте заяву у квітні, виплату буде нараховано включаючи березень.

Нагадаємо, що механізм призначення виплат ВПО поєднує підтримку тих, хто її потребує, з інструментами стимулювання ВПО працездатного віку до працевлаштування. На кінець 2023 року лише 40% працездатних ВПО, які отримували виплати, було працевлаштовано. 60% ВПО офіційно не працювали і не мали власних джерел доходу. Проте жодна соціальна виплата не може гарантувати людині економічної самостійності та незалежності. Тому за новою заявою допомогу продовжують родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа—підприємець, розпочали відповідну діяльність / або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності / мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу / або отримали ваучер на навчання та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

У підсумку вже у першому кварталі 2024 року стрімко зросла кількість ВПО, які стали на облік у центрах зайнятості.

Якщо торік протягом січня — березня в середньому до центрів зайнятості щомісяця зверталися приблизно 4 тисячі ВПО, то цього року їхня кількість зросла: в лютому — до 11 тисяч, у березні — до 15 тисяч. Тобто звернень стало більше вчетверо.

Нагадуємо, що, ставши на облік в центрі зайнятості, людина не просто отримує доступ до бази наявних вакансій. Вона отримує можливість підвищення кваліфікації, професійного навчання чи перенавчання, участі в суспільно корисних оплачуваних роботах. Також держава протягом трьох місяців виплачує допомогу у зв’язку з безробіттям обсягом 2,5 тисячі гривень.

Порівняно з минулим роком кількість отримувачів допомоги серед ВПО зросла у 2,3 раза (з 6 тисяч до 14 тисяч), а отримувачів послуг центрів зайнятості — у 2,6 раза (з 12 тисяч до 32 тисяч).

Джерело: Міністерство соціальної політики