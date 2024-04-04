Естонія нині серед лідерів за обсягами наданої оборонної та гуманітарної допомоги Україні з розрахунку на душу населення. Станом на 3 квітня надано оборонної допомоги на суму понад 520 мільйонів євро, що становить близько 1,4% ВВП країни. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

«Ми особливо цінуємо, що підтримка Естонії набуває довгострокового характеру. Естонський уряд розробив Стратегію перемоги України, яка передбачає щорічну оборонну допомогу нашій країні в розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років», — повідомив Денис Шмигаль.

Окремо Прем’єр-міністр України подякував естонській стороні за активну практичну підтримку формули миру Президента Зеленського. Нещодавно Естонія погодилася стати співлідером пункту 5 формули «Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності».

Денис Шмигаль наголосив, що Естонія відіграє лідерську роль також в євроатлантичній та європейській інтеграції України: «Очікуємо розпочати переговори про наш вступ до ЄС вже в найближчі місяці. Упевнений, що Естонія — наш надійний партнер у цьому питанні».

Очільник українського уряду також висловив сподівання на підтримку Естонією рішення щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі. За його словами, від безмитної торгівлі виграють не тільки українські, а й європейські компанії, які експортують до нас товарів та послуг на десятки мільярдів доларів.

«Також наше стратегічне завдання — продовжити розбудову транспортної логістики. Зокрема, вважаємо перспективним долучити Україну до логістичного проєкту Rail Baltica. Це відкриє нові можливості для нашого експорту та створить ще одну опору для української економіки», — зазначив український Прем’єр.

Він повідомив, що під час зустрічі з Прем’єр-міністром Естонії вони детально обговорили механізм компенсації завданих Україні збитків з боку росії.

«Без жодних сумнівів, збитки мають бути відшкодовані за рахунок заморожених російських активів. Естонія вже завершила розроблення механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України. З нетерпінням очікуємо на його остаточне схвалення», — сказав Денис Шмигаль. Окремо він наголосив на важливості санкціонування агропродукції російського та білоруського виробництва.

Прем’єр зауважив, що Естонія стає одним із ключових партнерів у питанні відновлення. Зокрема, взяла патронат над Житомирщиною: «І ми вже бачимо результати: відбудовано дитячий садок в Овручі, міст у Малині та інші об’єкти. Такі проєкти створюють умови для повернення українців додому та слугують прикладом для наслідування».

Під час робочого візиту до Естонії Денис Шмигаль провів також зустріч із Президентом цієї країни Аларом Карісом.

Очільник українського уряду подякував Алару Карісу за його знаковий візит в Україну одразу після визволення Київщини від російських окупантів два роки тому.

«Україна потребує більше зброї, щоб вигнати росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї й зацікавлені у створенні спільних оборонних підприємств», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили також євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення нашої держави. Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має бути членом ЄС і НАТО, і ми покладаємося на підтримку Естонії.

Із представниками Рійгікогу (парламенту) на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром Денис Шмигаль обговорив євроінтеграцію та співпрацю в кібергалузі. Він зокрема зауважив, що Естонія теж має досвід відбиття російських кібератак.

Прем’єр-міністр України подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. У цьому контексті учасники зустрічі торкнулися актуальних потреб, адже росія продовжує енергетичний терор.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ