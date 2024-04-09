Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально­економічної ситуації в регіоні. Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус доповів про соціально­економічне становище, відновлення деокупованих територій та облаштування фортифікаційних і оборонних споруд. За його словами, впродовж 2023 року російські окупанти випустили понад 15 тисяч снарядів по прикордонних населених пунктах області. Там 15 тисяч жителів. Цього року прикордоння Чернігівщини обстріляли вже 747 разів і випустили майже 4 тисячі снарядів. В’ячеслав Чаус також розповів, що розмінування області триває і є потреба у відповідній техніці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що з початку минулого тижня на Чернігівщині почали працювати два додаткові розрахунки ДСНС, у регіон відправлять ще один автомобіль механізованого розмінування. Це дасть змогу вдвічі швидше розміновувати сільськогосподарські угіддя.

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА, в області вже відновили майже 70% пошкодженого російськими обстрілами житла. Зокрема, за програмою «єВідновлення» людям виплатили понад 580 мільйонів гривень.

Внесок кожного важливий

Учасники наради разом з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим обговорили можливість очного навчання у школах у прикордонних громадах Чернігівщини. Президент доручив Кабінету Міністрів надати додаткові кошти для забезпечення укриттями повнокомплектних шкіл області.

Глава держави також заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку, готовність військових частин до виконання завдань та протидію ворожим диверсійно­розвідувальним групам.

Керівники обласних управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про безпекову і криміногенну ситуацію в регіоні.

Під час робочої поїздки в Чернігівську область Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту. Глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

Президентові доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами В’ячеслава Чауса, в області нарощують капітальну фортифікацію. Зокрема, на всій ділянці кордону з росією та білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Президент України нагородив військових і цивільних за оборону та визволення Чернігівської області від російських окупантів навесні 2022 року.

«Мільйони наших людей билися проти ворога, рятували життя українців, не підкорялися російському злу й робили все, щоб Україна вистояла. Завдяки народному опору вдалося розвернути цю війну — зупинити загарбників і почати викидати їх з нашої рідної землі», — наголосив він.

Глава держави закликав завжди пам’ятати й бути вдячними всім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, допомоги українській обороні.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських Героїв, які віддали життя, щоб наша країна могла жити.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні». Нагороди отримали воїни Збройних сил, Національної гвардії, поліцейські та прикордонники.

Президент відзначив рятувальників і медиків, які виявили героїзм і мужність в умовах опору російським окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Він нагородив їх медалями «За врятоване життя». Медичним працівникам глава держави присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України».

Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Золоте серце» волонтерці та підприємиці Оксані Коваленко. Її підприємство єдине працювало під час російської блокади Чернігова та забезпечувало людей хлібом. Оксана Коваленко й нині надає гуманітарну допомогу жителям Чернігівщини, військовим частинам і медичним закладам.

Зберегти робочі місця — це вже відвага

Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні», зустрівся із представниками бізнесу та ознайомився із продукцією місцевих підприємців.

Глава держави наголосив, що два роки тому українські воїни, бізнес і всі громадяни кожен на своєму місці обстояли Чернігівщину.

«Окремо хотів би вам подякувати за те, що ви ведете свій бізнес, створюєте робочі місця. Зберегти сьогодні робочі місця — це вже відвага. А якщо вдається примножувати, — це справді великий успіх для всієї країни. Тому що тоді люди мають роботу й не їдуть в інші міста, села та держави», — сказав він.

Як зазначив Володимир Зеленський, платформу «Зроблено в Україні» спрямовано зокрема на конкретну підтримку регіонів нашої держави.

Президент зауважив, що крім пріоритетного оборонно­промислового комплексу дуже важливі хімічна промисловість, будівництво, машинобудування, логістика та багато інших галузей.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що мета «Зроблено в Україні» — підтримка українського виробника від найменшого до найбільшого, щоб змінити структуру економіки, наростивши частку переробної промисловості та збільшивши виробництво товарів з високою доданою вартістю. За її словами, цього року в межах «Зроблено в Україні» Чернігівщина одержить 1,25 мільярда гривень.

Учасники зустрічі означили проблемні питання, які турбують підприємців регіону, зокрема щодо доступних кредитів і закупівель державними замовниками продукції вітчизняного машинобудування.

Глава держави наголосив на пріоритеті внутрішніх виробників у публічних закупівлях, адже це робочі місця для українських громадян і зміцнення економічної стійкості держави.

Президент зазначив, що програму «Доступні кредити 5—7—9%» не планують скорочувати. Навпаки, він доручив Прем’єр­міністрові та першому віцепрем’єрові розширювати її.КВолодимир Зеленський зауважив, що міністр фінансів і голова Національного банку опрацюють усі випадки відмови підприємцям із прифронтових і деокупованих територій.

Джерело: Офіс Президента