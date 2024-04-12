Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральною директоркою Міжнародної організації з міграції Емі Поуп, яка перебувала цими днями в Україні. Глава держави подякував їй за візит, який вона розпочала з Миколаєва й Одеси, і привітав з нещодавнім вступом на посаду.

«Вдячні МОМ за допомогу українським родинам, передусім із житлом. Це першочерговий пріоритет для тих, хто через війну втратив частину свого життя. Розраховуємо на вашу подальшу підтримку», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України особливо відзначив допомогу МОМ громадам, які постраждали від підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, відбудову житла для внутрішньо переміщених осіб та допомогу з облаштуванням пунктів незламності в різних регіонах України. Під час зустрічі обговорили ключові напрями діяльності Міжнародної організації з міграції в Україні, зокрема щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи та підтримці психічного здоров’я.

Президент України запросив Міжнародну організацію з міграції долучитися до будівництва та облаштування укриттів у школах, щоб дати дітям змогу навчатися безпечно.

Після зустрічі у присутності Володимира Зеленського підписали угоди про співробітництво між Міністерством економіки України та Міжнародною організацією з міграції та про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та МОМ. Угода, яку підписали перший віцепрем’єр­міністр Юлія Свириденко та гендиректор МОМ Емі Поуп, передбачає співпрацю у вдосконаленні політики й законодавства для економічної адаптації та відновлення мікро­ й малого бізнесу, переміщеного або постраждалого внаслідок війни. Особливий акцент — на підприємства, якими керують переселенці та ветерани.

Документ, який підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й Емі Поуп, передбачає розширення двосторонньої взаємодії для відновлення критичної та соціальної інфраструктури нашої країни, посилення захисту даних, кібербезпеки і цифровізацію управління міграцією й кордонами.

«Ми вдячні Міжнародній організації з міграції, Представництву Міжнародної організації з міграції в Україні, які з перших днів широкомасштабного вторгнення росії надають дуже велику та важливу допомогу українцям, що вимушені були покинути домівки. Проблема надзвичайно актуальна і чутлива для нас. Майже 4,8 мільйона українців нині мають статус внутрішньо переміщених осіб. Приблизно 6,5 мільйона перебувають за кордоном.

Наші ключові завдання — забезпечити умови та належну якість життя для ВПО і створити умови для повернення людей до домівок — і тих, хто змінив регіон проживання в Україні, і тих, хто виїхав за кордон. Переконана, співпраця з МОМ допоможе нам у досягненні цілей. Для нас дуже важливо також, що документ приділяє значну увагу питанню економічної адаптації ветеранів, відновленню мікро­ та малого бізнесу, який вимушений релокуватися через війну», — зазначила Юлія Свириденко.

Угода передбачає співпрацю зокрема за такими напрямами: обмін інформацією та реалізацію спільних заходів, проєктів, ініціатив тощо; вдосконалення політики та законодавства у сфері економічної адаптації та відновлення мікро­ і малого бізнесів, переміщених або порушених війною. Особливий акцент — на підприємства, якими керують переселенці та ветерани; взаємодія у питаннях створення сприятливих умов та поширення актуальної інформації для повернення українців, що нині перебувають за кордоном, інтеграція їх та ВПО на ринок праці; координація з українською діаспорою щодо підтримки інвестицій і торгівлі; ефективне управління трудовою міграцією для задоволення попиту на ринку праці й захисту працівників­мігрантів під час працевлаштування; підтримка економічної реінтеграції ветеранів (зокрема освіта, професійне навчання, підбір навичок тощо), механізми підтримки ветеранського бізнесу (працевлаштування, підтримка грантами, допомога в різних формах), взаємодія із приватним і державним секторами щодо реінтеграції ветеранів, психосоціальна підтримка ветеранів (тренінги, розвиток потенціалу, підвищення обізнаності тощо).

Джерела: Офіс Президента Міністерство економіки