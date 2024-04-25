Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який перебуває в нашій країні з візитом. Глава держави подякував уряду та народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення росії та відзначив важливість двосторонньої безпекової угоди, яку підписали під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Королівства Данія Метте Фредеріксен в Україну. Володимир Зеленський відзначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївщини та висловив сподівання на допомогу в пошуку додаткових систем ППО для області.

«Регіони щодня атакують ракети, дрони, артилерія. Миколаївщина — один із тих, які потребують термінової підтримки», — зауважив Володимир Зеленський.

Міністр підприємництва Данії відзначив можливості для посилення співпраці між країнами та повідомив про рішення данського уряду надати додаткове фінансування для українського механізму Експортно-інвестиційного фонду Данії. Окрему увагу на зустрічі приділили перспективам розширення данського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

«Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники данських компаній — найбільших інвесторів в економіку України. Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам», — зазначив Президент.

Сприяння новим можливостям

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає надання данським урядом близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує поновлювану енергетику. Меморандум з українського боку підписала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, з данського — міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

«Хочу подякувати уряду Данії за підтримку відбудови та стійкості України. Ми бачимо необхідність подальшого зміцнення комерційних зв’язків між данським та українським бізнесом для підтримки української економіки та бізнес-спільноти. Меморандум, що ми підписали, передбачає співпрацю із приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility із системою позик і гарантій у межах Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) як частини Дансько-українського фонду, спрямованого на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України», — пояснилаЮлія Свириденко.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро). Тобто загальний пакет фонду сягне 1,3 мільярда данських крон, або 170 мільйонів євро.

Крім того, сторони сприятимуть діалогу між данськими фондами та відповідними українськими партнерами для підтримки подальшої співпраці щодо відбудови України. Також представники урядів домовилися про сприяння зустрічам між данським та українським бізнесом, зокрема через Український інвестиційний форум, а також сприяння створенню та впровадженню механізмів позик і гарантій, спрямованих на підтримку України.

Атаки не стануть на заваді

«Боротьба України за свободу — це і наша боротьба за свободу. Підтримка вашої країни має тривати. І данський бізнес вже неодноразово показав, із чого він зроблений. Ми не можемо дозволити атакам путіна стати на заваді інвестиціям у відбудову вільної України. Наша співпраця на сьогодні вже плідна, але ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації будуть корисними українцям і допоможуть вам відновити вашу країну», — наголосив Мортен Бедскоу.

Окрему увагу приділятимуть зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у галузі критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку. Зокрема, для підтримки критичної інфраструктури, що використовує поновлювану енергетику, данський уряд надасть додаткове фінансування до Українського механізму EIFO на суму 2,85 мільярда данських крон (приблизно 380 мільйонів євро).

Україна і Данія також посилять співпрацю в галузі суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

«Морський сектор — сильна позиція Данії, оскільки існує значний потенціал для залучення данських компаній в український морський сектор. Серед іншого це може містити підтримку розвитку та реконструкції критичної й морської інфраструктури, такої, як гавані, які мають вирішальне значення в поточній геополітичній ситуації та для експорту українських товарів на світові ринки і нині, і в майбутньому. Данія має значну сильну позицію в цій галузі й таким чином спроможна запропонувати таку необхідну підтримку Україні», — розповіла Юлія Свириденко.

Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшої співпраці між данськими компаніями та Україною в галузі суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. Це може передбачати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.

Джерела: Офіс Президента

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