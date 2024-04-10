Відповідний наказ про формування та затвердження вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсують коштом бюджету, підписала перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрічі з підприємцями Чернігівщини під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Як наголосила перший віцепрем’єр­міністр, купуючи техніку від виробників з відповідного переліку, аграрії зможуть отримати назад 25% вартості цієї техніки. Програма компенсації аграріям довела свою надзвичайну ефективність у попередні роки.

Частка української продукції на внутрішньому ринку за період 2017—2021 років зросла вдвічі через створений попит та цінову перевагу. Обсяг виробництва зріс із 5 до 12 тисяч одиниць, половину з яких експортували. Програма сприяла надходженню інвестицій в галузь, створенню робочих місць та додаткових доходів до бюджетів усіх рівнів.

«Компенсації аграріям — складова економічної програми «Зроблено в Україні». Переконана, стане одним з її стрижнів. У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено мільярд гривень. За підрахунками, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку приблизно 4 тисяч агровиробників. А головне — ми надаємо новий поштовх для розвитку машинобудівних підприємств. Орієнтовно підтримка дасть змогу збільшити на ринку пропозицію вітчизняної техніки та обладнання вдвічі, започаткувати виробництво нових найменувань, посилить інтерес інвесторів до галузі», — розповіла Юлія Свириденко.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитися до 10%. До того ж програма сприятиме створенню майже тисячі робочих місць.

На 8 квітня 2024 року до оновленого переліку увійшли 964 номенклатурні позиції продукції 21 українського виробника сільгоспмашин та обладнання. За підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік оновлюватиметься.

Нагадаємо, 8 березня уряд удосконалив механізм використання коштів, передбачених на компенсацію аграріям за придбану техніку та обладнання, зокрема, врахувавши нові обставини для бізнесу, пов’язані з агресією рф проти України, спростивши механізм та забезпечивши можливості бути внесеним до переліку ширшого кола виробників.

Ключові вимоги того, щоб потрапити у список, такі: рівень локалізації, наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві, питома вага витрат на оплату праці тощо. Щоб виробника внесли до переліку техніки та обладнання, йому потрібно подати відповідну заявку та документи до неї в Міністерство економіки.

Заявки щодо внесення техніки та обладнання в перелік в поточному бюджетному періоді слід подати до 31 жовтня. Техніку та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, можуть внести в перелік на наступний рік.

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Джерело: Міністерство економіки