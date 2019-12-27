Сторони соціального діалогу, які входять до складу правління Фонду соціального страхування, ухвалили бюджет цієї інституції на наступний рік, про що під час брифінгу в Міністерстві соціальної політики повідомив заступник міністра Олег Коваль. За його словами, сума становить понад 27,2 мільярда гривень. Бюджет буде бездефіцитним. А його дохідна частина зросла на 16,5% за рахунок зростання надходжень єдиного соціального внеску.
Отже, виплати за листками тимчасової непрацездатності, а також у зв’язку з вагітністю й пологами і на поховання наступного року мають проводити вчасно і в повному обсязі.
Фахівці міністерства планують перевести паперові листки непрацездатності в електронну форму до квітня наступного року. Нині на рівні уряду питання курирує Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет. «На сьогодні термін встановлено: два місяці — січень і лютий, і я думаю, що в березні вже до чогось прийдемо», — повідомив Олег Коваль. Реалізація цих планів заощадить державі від 1 до 4 мільярдів гривень на рік.
Окремо посадовець зупинився на питанні, яке турбує фахівців міністерства не перший рік: ввезення в Україну товарів, які митниця визнає гуманітарною допомогою. За законом, це допомога, надана безоплатно громадянам України або юридичним особам особисто. Якщо товари визнано такими, вони перетинають кордон, а власника звільняють від сплати податків, митних платежів і ретельного огляду.
Останнім часом із проханням визнати товар, який прибув на кордон, саме таким до міністерства надійшло понад 400 звернень. Зазвичай, це одна фура чи контейнер. А це в середньому 7 тисяч тонн вантажу. Та не завжди такий товар насправді гуманітарна допомога, він потрапляє до конкретних адресатів безплатно. Часто це може бути так званий секонд-хенд, який завозять на територію України для подальшого перепродажу.
Олег Коваль зауважив, що з понад 400 заявок понад 100 було таки визнано гуманітарною допомогою. Позиціонувалися вони як новорічно-різдвяні подарунки. Але це дуже велика кількість такого товару, приблизно понад 1 мільйон одиниць. При тому що ніде ми останнім часом не бачили і не чули, щоб малозабезпеченим, зокрема дітям, надавали таку велику кількість безкоштовних подарунків. Заступник міністра зауважив, що він не проти того, коли до нас надходить реальна гуманітарна допомога. Але її має бути ретельно перевірено. Отже, Мінсоцполітики має намір посилити контроль за ввезенням товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Адже, за словами заступника міністра, через оборудки шахраїв держбюджет систематично недоотримує чималі кошти. «Ми посилимо контроль. Для цього розробили зміни до нормативних актів», — повідомив Олег Коваль. Такі зміни передбачають розширення кола підстав для вилучення з реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»