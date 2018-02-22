ЛЬВІВЩИНА. Уряд розширив програму «Доступні ліки», за якою можна отримати препарати від хронічних захворювань в аптеці за рецептом безкоштовно або з незначною доплатою. Із цього місяця перелік ліків збільшився на 20%. Львівщина на продовження програми отримає понад 65,3 мільйона гривень, з яких 30 мільйонів розподілять в адміністративно-територіальних одиницях області. Директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак розповіла, що робота з укладення угод з аптечними закладами розпочалася. Попередньо укладено 151 угоду, а до участі у проекті залучено понад 200 аптек, виписано 14 878 рецептів.
ПОЛТАВЩИНА. Цьогоріч на Полтавщині побільшає аптек, які надають послуги згідно з програмою «Доступні ліки». Нині їх 227, а незабаром буде понад 300. Розширять в області й перелік доступних лікарських засобів, які надають за рецептами. Зокрема поповнять його ще двома препаратами, якими лікують цукровий діабет і хвороби серця й судин. На цей рік в області на доступні ліки надали майже 37 мільйонів гривень, це на 11 мільйонів більше, ніж торік.
Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак, торік ліки на пільгових умовах отримали 279 тисяч 400 осіб. Якщо в аптеках з якихось причин немає препаратів, прописаних у рецептах, їх замінюють рівноцінними, з тією самою діючою речовиною.
На Полтавщині скоро використовуватимуть і електронні рецепти, які дають змогу контролювати роботу медиків. А після того як у законодавство внесуть відповідні зміни, в аптеках можна буде отримати згідно з рецептом і психотропні та наркотичні препарати. Звичайно, за наявності в аптеці ліцензії.
ЗАПОРІЖЖЯ. У департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації повідомляють, що минулого місяця було виписано понад 100 тисяч рецептів. З початку дії програми, тобто з квітня 2017 року, в області до її реалізації добровільно долучилися 254 аптеки. Річний бюджет програми в краї становив майже 31,5 мільйона гривень, із цієї суми вже використано 28,9 мільйона. Програмою було охоплено понад 260,5 тисячі пацієнтів.
Очікується, що цього року введуть електронну звітність для аптек і закладів охорони здоров’я й нададуть змогу реалізовувати залишки лікарських засобів за цінами попереднього періоду протягом 30 днів. Крім того, передбачається запровадження електронного рецепта. Пілотний проект почнеться навесні одразу в кількох областях.
Загалом у Запоріжжі торік у межах міської комплексної програми соціального захисту населення міська влада надала матеріальну допомогу 2881 запоріжцеві на понад 5,1 мільйона гривень. З них майже 3 мільйони — на дороге лікування 618 особам, на лікування та проживання — понад 1,6 мільйона для 1509 запоріжців, на заміну кришталика ока 273 особам — 355 тисяч гривень, протезування зубів — понад 157 тисяч грн для 159 людей, на надання екстреної допомоги — 71,5 тисячі гривень для 322 пацієнтів.
Христина ГОРОБЕЦЬ,
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»