У вступному слові перед засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував місцевій владі за те, що вона активно долучилася до процесу вакцинації. Завдяки цьому кількість центрів вакцинації, яких два тижні тому було не більше 50, нині — понад 130.

«Водночас Україна завершує підготовку до впровадження сертифікатів від коронавірусу. Український документ повністю відповідатиме вимогам Європейської комісії. Його можна буде генерувати в мобільному застосунку чи на порталі «Дія». У перспективі документ видаватиме сімейний лікар. Уряд уже ухвалив постанову, що визначає порядок використання таких сертифікатів. Отже, все готове до їхнього запровадження з 1 липня. Наша мета — повернути українцям змогу безперешкодно подорожувати світом», — зазначив очільник уряду. І доручив віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту Єврокомісією українського сертифіката і підписання відповідної угоди з ЄК.

Прем’єр зазначив, що уряд має чітку дорожню карту євроінтеграції. Зокрема він сподівається, що вже восени Україна укладе угоду з ЄС про спільний авіапростір. Вона забезпечить українським авіаперевізникам розширений доступ на ринок ЄС, натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Конкуренція сприятиме зниженню цін.

«Авіаційний безвіз — один із п’яти безвізів, які планують підписати з ЄС в найближчі роки. Йдеться ще про промисловий безвіз, митний, цифровий та енергетичний. Дотримуємося дорожньої карти євроінтеграції не лише щоб вступити до ЄС, а й для позитивних внутрішніх перетворень у нашій державі», — зауважив Денис Шмигаль.

Актив, а не тягар

Він нагадав про запровадження з 1 липня однієї з найважливіших та найочікуваніших реформ в історії держави — земельної.

«Українці стануть справжніми господарями своєї землі. Зможуть не просто володіти нею, а й вільно розпоряджатися. Немає жодної успішної країни, де діє мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. З 1 липня мораторій зникає і в Україні. Земля стає активом, а не тягарем. Зростатиме оренда і вартість землі.

Запровадження ринку землі — це також захист українського фермерства. Фермерам надали переважне право на придбання орендованої ними ділянки землі. Також передбачено створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві — кредит зможуть отримувати й малі фермери, які обробляють до 500 гектарів і не мають кредитної історії», — уточнив Прем’єр.

Він нагадав, що купівля землі відбуватиметься через банки, всі договори перевірятимуть нотаріуси.

«У липні відбудеться чергове збільшення прожиткового мінімуму, до якого підв’язано дуже багато виплат. Збільшаться виплати з безробіття, вагітності та пологів, виплати одиноким матерям», — констатував очільник уряду.

З турботою про людей

Він окреслив ініціативи, що впроваджують для безбар’єрності в Україні.

«Разом з першою леді Оленою Зеленською та громадськістю проводимо постійні зустрічі, аби найкраще реалізувати ухвалену Кабінетом Міністрів Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в країні до 2030 року. Нині розробляємо детальний план її впровадження», — повідомив Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду затверджено Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів іженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування.

«Працюватимуть єдині правила, щоб стерти ті фізичні бар’єри. Їх нині багато», — прокоментував Прем’єр.

Затверджено план дій на 2021—2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

«Ветерани матимуть більше можливостей, а державна політика в цій сфері конкретизується та стане системнішою», — переконаний очільник уряду.

Уряд підтримав законопроєкт «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022—2026 роки». У пояснювальній записці до документа йдеться, що в Україні централізованим водопостачанням забезпечено всі міста, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів. Подача води за графіком та привозної води здійснюється у дев’яти областях, а це майже 270 тисяч осіб. Наявні системи водовідведення вкрай застарілі, стічні води належно не очищують. У самій Програмі йдеться, що її реалізація дасть змогу довести якість питної води до нормативних вимог, підвищити якість очищення стічних вод, поліпшити санітарну, епідемічну, екологічну ситуацію в країні, зменшити втрати питної води, забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до централізованого водопостачання.

Уряд затвердив постанову «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року».