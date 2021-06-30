На Петра і Павла дощ — жито як хвощ, буде що вкинути в борщ

Перший літній місяць позначився мінливою погодою. Грозові зливи прокотилися південним регіоном, у центральних і західних областях посипало градом. Спекотних днів, починаючи з другої декади, було більше, ніж прохолодних. Суховій з астраханських напівпустельних степів приніс у наші краї не лише спеку, а й пиловий смог. Таку саму мінливу погоду прогнозують державні та народні синоптики на липень. У середньому протягом місяця денна температура триматиметься в межах 23—31 градус. Стан погодних умов до кінця літа й осінь старі люди здавна передбачають, спостерігаючи за природними явищами в такі дні релігійних свят липня: 3 — Мефодія-Перепелятника, 7 — Івана Купайла, 12 — Петра і Павла, 21 — Прокопа-Жниваря.

«Мефодій нивами ходить. Якщо перепілка співає — полоти картоплю закликає», — каже народне прислів’я. О цій порі вже можна визначити, яким буде врожай городини, жита, вівса і проса. Зерно пробують на зуб. Якщо тужаве, пора збирати врожай. Дружний перепелиний перегук віщує тривалу стійку погоду. Якщо підпадьомкування з великими перервами — слід очікувати на затяжний дощ. Якщо на Мефодія задощить, то гнила погода може тривати до кінця місяця.

Свято Івана Купайла збігається з періодом літнього сонцестояння і пов’язане з річним сонячним циклом. З прийняттям християнства церква приурочила його до дня Іоанна Хрестителя. Так назвали свого новонародженого сина праведні віряни Захарій та Єлизавета. Означає воно «Дар Божий». З хлопчика виріс мудрий і славний муж, якого Ісус Христос назвав людиною, від котрої немає вищої поміж народжених жонами. У прадавні часи Купало (Купайло) був язичницьким божеством земних плодів, якому у час переджнив’я приносили в жертву головний дар землі — коровай хліба. Обрядові святкові дійства на Івана Купайла повсюдно та велелюдно проводять донині. Вони символізують пошанування молодості, краси, кохання, фізичного й духовного очищення вогнем і водою — життєдайними силами природи.

За давніми переказами, в ніч на Івана Купайла раз у сто років з’являється цвіт папороті. Свідкам цього дива відкриється таємниця прихованого скарбу. Кому не поталанить побачити чарівну квітку в купайлівську ніч, може спробувати щастя в ніч на свято Петра і Павла. За іншою легендою, опівночі розквітає Петрів хрест (такий релікт дійсно є в природі).

Від Петра і Павла починається активна підготовка до жнив. Про це свідчать численні народні прикмети: «Від Петра — літо красне, урожаєм рясним», «На Петра колос, на Іллю — жнива», «На Петра дощ — жито як хвощ, буде що вкинути в борщ». Погожа днина на Петра і Павла — добрий провісник на врожайні літо й осінь.

Існує приповідка, що під час жнив святі апостоли спостерігають за людьми, а потім, порадившись з Господом, парують їх: ледачій дівці — роботящого парубка, а роботящій — ледачого. Бо якщо навпаки, то ледарі з голоду помруть. А ще існує повір’я, що святий Петро володіє ключами від раю і пускає туди лише безгрішних, благочестивих людей — хто батька і матір шанує, тримає тіло й душу в чистоті фізичній і духовній.

«На Прокопа-Жниваря колос землі вклоняється», — каже народна мудрість. Дозрівання хлібної ниви в самому розпалі. Якщо Прокіп принесе теплий південний вітер — сприятлива для жнив погода утримається надовго.

Липень — маківка літа. Це місяць трудар, сінозбирач і жнивар. Побажаймо трудівникам ланів на весь час збирання врожаю погожої днини та щедрої ниви. Хвала рукам, що пахнуть хлібом!

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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