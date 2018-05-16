Тернопільщина урочисто розпочала літній туристичний сезон. І місцем для цієї події знову обрала старовинний Збараж, який має величезну кількість історичних пам’яток. Серед архітектурних перлин — замок. Парк біля його стін став місцем проведення заходу. Програма святкувань була розмаїта, насичена змаганнями, виступами, музикою, оскільки цими днями Збараж відзначав ще й день міста.

Із самого ранку в призамковому парку на облаштованій сцені відкрили фестиваль-конкурс козацької, української народної, національно-патріотичної пісні «Забуттям не заростає честь і слава козаків».

Начальник відділу культури, туризму та фандрайзингу Збаразької райдержадміністрації, заслужений працівник культури України Олег Гафткович каже, що вже майже 20 років організовують такі творчі змагання. Нинішній мистецький захід присвятили українським козакам, воїнам УПА та героям сьогодення. Приймали гостей із Сумської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської областей. Журі очолив президент Асоціації діячів естрадного мистецтва України поет-пісняр Віктор Герасимов. Володарів гран-прі та лауреатів фестивалю-конкурсу визначали серед читців, музикантів, вокалістів, хореографічних колективів.

Переможцем цих творчих змагань став й ансамбль «Українська пісня» із с. Кам’янка, що в Тростянецькому районі на Сумщині. Його учасник Олексій Федорко розповів, що колектив виступав у різних областях країни, а також у Польщі, Молдові. Але з паном Олексієм кореспондент «УК»познайомився не на сцені, а в призамковому парку, де той активно допомагав господиням ліпити вареники.

Вже кілька років поспіль члени клубів, народних домів Збаражчини організовують тут власний кулінарний «Вареник-фест». Цього року вони наліпили і зварили тисячі вареників з картопляно-сирною начинкою, якими частували учасників фестивалю-конкурсу. Крім того, дорогим гостям приготували ще й 125 літрів капусняку.

Перед стінами Збаразького замку на середньовічний турнір усіх охочих скликали учасники клубу історичної реконструкції «Збаразький гарнізон». Його керівник Тарас Леземезюк каже, що вже чотири роки шанувальники старовини не лише зі Збаража, а й інших районів і навіть обласного центру збираються разом, вивчають історію, бойові обладунки Київської Русі та лицарської Європи. Зараз готуються до проведення в Збаражі першого Всеукраїнського лицарського фестивалю.

На відкритті літнього туристичного сезону показали парні бої, під час яких вікінг бився з русичем, тамплієр із госпітальєром… Кореспондент «УК» побачив і двох дівчат-воїнів. Звісно ж, не втримався, аби до них не підійти. Алла Копець і Катерина Швець лише вдруге прийшли на вишкіл. Хлопці поділилися з ними обладунками. Самі ж дівчата зізналися, що лицарське минуле та історія Київської Русі їм до душі, і охоче погодилися продемонструвати власні навички та вміння у користуванні мечем, бойовою сокирою та іншою тогочасною зброєю.

Під час відкриття літнього турсезону, певна річ, облаштували й містечко народних промислів, де охочі могли пройти майстер-клас з гончарства та ковальства. У рамках свята відбулося і змагання для школярів «Скарби Героїв». За інформацією Ростислава Яцківа, заступника начальника відділу туризму облдержадміністрації, захід відвідало щонайменше п’ять тисяч осіб.

КОМПЕТЕНТНО

Степан БАРНА,

голова Тернопільської

облдержадміністрації:

— Тернопільщина прагне розвивати туристичний потенціал. Задля цього здійснюємо певні кроки та ініціативи. Скажімо, на початку нинішнього року презентували проект «Тернопільське Придністер’я», покликаний розвивати еко- та агротуризм. У його межах об’єдналися кілька районів, теренами яких протікає річка Дністер. Встановлюємо також інформаційні вказівники до туристичних пам’яток, облаштовуємо інфраструктуру та розвиваємо малі міста — Кременець, Бережани, Збараж. Крім того, хочемо облаштувати цього сезону стоянки на транспортних шляхах та на березі Дністра, адже Дністровський каньйон — одне із семи чудес України. Туристичний потенціал області також представлятимемо на Міжнародному туристичному форумі Ternopil Region Invest-2018, який незабаром відбудеться. Нещодавно у краї стартував новий проект «Тернопілля історичне». Він має на меті зібрати та систематизувати на одній електронній мапі всі історичні місця області, які можуть бути цікавими для туристів. Встановлюють також інформаційні вказівники та спеціальні таблички, що спрямовуватимуть до цих місць.