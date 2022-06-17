Літнє оздоровлення дітей на Закарпатті офіційно розпочнеться на початку липня. Великі корективи в його організацію цього року внесла війна. На що спромоглися нині в області, яка традиційно була однією з лідерів в організації літнього оздоровлення дітей, дізнавався кореспондент «Урядового кур’єра».

Фінансування зменшено втричі

«Основна відмінність нинішнього сезону від попередніх у тому, що обсяги фінансування нині значно скоротилися. Це відобразилося й на охопленні школярів літнім оздоровленням, — розповів директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської військової адміністрації Віктор Мацола. — Якщо торік з обласного бюджету на оздоровлення дітей було передбачено 6 мільйонів гривень, то нині — лише 2. За ці кошти на Закарпатті зможуть оздоровитися близько 200 дітей.

Через обмеженість фінансових ресурсів за кошти обласного бюджету вирішено оздоровлювати обмежене коло дітей. Передовсім це будуть сироти, позбавлені батьківського піклування, діти військовослужбовців, батьки яких загинули, а також діти із числа внутрішнього переміщених осіб.

Укладено офіційний перелік, згідно з яким дозвіл на приймання дітей мають десять таборів. Здебільшого це приватні, хоч є й відомчі. Можуть прийняти від 275 (максимальний за місткістю) до 40 (найменший) дітей.

До закарпатців звертаються представники владних структур і підприємств з інших областей — ті, які готові за власні кошти оздоровити дітей у краї за Карпатами. На запити, що надходять, надають перелік, а також відомості про базу та можливості з приймання, контакти тощо. Нині дуже важливо разом з гарними умовами проживання і харчування, дозвіллям створити безпечне середовище. Зокрема, всі табори мають бути з укриттями.

«У нас такої вимоги додержано, — додав Віктор Мацола. — Оздоровлюватимуть територіальні громади, районні та міські ради. Діятимуть відомчі табори. Загалом оздоровленням в області буде охоплено близько третини дітей. Сподіваємося, що всі акредитовані заклади для відпочинку будуть заповнені».

Корективи вносить воєнний стан

Через брак укриттів у приміщеннях шкіл цього року не працюватимуть денні літні табори, як це було зазвичай на початку канікул у більшості шкіл області. Із жалем констатують це в департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської військової адміністрації.

Не можуть похвалитися широкими перспективами і профспілки. «Ми зазвичай оздоровлювали у таборах «Вогник» і «Барвінок» в селі Оноківці та урочищі Бабаєво міста Перечин. Цього року не зможемо прийняти дітей, оскільки ці табори не готові забезпечити всі вимоги», — розповіла голова обкому профспілки працівників культури Наталія Товтин.

Вона із жалем констатує, що цьогоріч довелося відмовитися від тематичного табору «Гармонія» в селі Чинадієве на Мукачівщині, який допомагав розвивати здібності дітей до мистецтва. Скільки творчих знахідок, відкриттів юних талантів дарував цей табір у минулі роки! Нині ж він діятиме в режимі звичайного табору: умови воєнного часу не дозволили залучати митців, діячів культури, як раніше. Та й із коштами непросто. Усе це безрадісні наслідки злочинів окупантів.

Нічого втішного не почув і від керівників інших галузевих профспілкових комітетів, які лише розводять руками: «Цей рік не можна вважати типовим в організації літнього відпочинку й оздоровлення. І можливості організаторів, і вимоги до приймання дітей кардинально відмінні від тих, що були до цього».

Приватники здеруть сім шкур

Разом зі звичайними в області діятимуть табори, які влаштовуватимуть релігійні організації, благодійні фонди, зокрема закордонні. Закарпаття дуже вигідно географічно розташоване — на перетині багатьох європейських шляхів, що сприяє залученню в область різноманітних недержавних організацій. У час війни вони лише посилили свою доброчинну діяльність, і саме завдячуючи їм можемо розраховувати на кращі підсумки в оздоровленні дітей

Однак буває, що літній відпочинок і оздоровлення дітей розглядають як бізнес-проєкти. Так, двоє діток знайомих мені киян, які ходять у приватну школу в селі Білогородка в Бучанському районі, збираються приїхати на Закарпаття на 10 днів. Їхнє перебування в таборі під Мукачевом обійдеться батькам у 1000 гривень. Це не за весь період, а за кожен із десяти днів за кожну дитину! І що особливого їм запропонують за такі гроші? Манна каша і сосиски такі, як у всіх, і походи в ліс, і екскурсії нічим особливим не відрізнятимуться від звичайних. Розмірковують, напевно, що ви ж хочете, щоб ваші дітки побули посеред природи — тож платіть! І батьки платять, бо на які жертви не підеш заради власних чад!

А ось школа, яка ознайомлює з інформаційними технологіями, свої пропозиції вмістила в яскравому оголошенні в соціальній мережі. «На дітей очікують комфортні, спеціально обладнані аудиторії з конференц-залами та дизайн-студіями! Діти опиняться у віртуальній реальності, — дізнаємося з тексту. — Школа особистісного зростання Stop Motion-анімація і 2D. 3D-моделювання у VR». Відпочивати, як і навчатися в цій школі престижно. Однак не зрозуміло, чи залишиться час для відпочинку, якщо він проходитиме в заняттях. А може, обіцянки організаторів так і залишаться у «віртуальній реальності»?

Насамкінець. Звичайно, всім нашим дітям хочеться побажати гарного літа, попри тяжку воєнну ситуацію. Літо на те й літо, щоб набиратися сил, здоров’я і нових вражень. Щоб до осені, скучивши за школою та друзями, радіти зустрічі з ними. А влітку дітям передовсім потрібні не парти і гаджети, а свіже повітря, яскраве сонце, піші походи, нові пісні й друзі. Все-таки літо — час, відведений для розваг, пригод, зміцнення духу й тіла.