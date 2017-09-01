Україна зацікавлена поглиблювати політичний діалог з Литвою в межах відносин із Європейським Союзом та НАТО, а також всіляко поділяє та підтримує ідею влади Литви про формування своєрідного Плану Маршалла для України — переліку необхідних змін в соціально-економічній сфері та джерел їх фінансування. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з головою Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом. Він переконаний, що ініціатива-план дасть змогу модернізувати Україну швидшими темпами. «Це дуже правильний крок. Ми готові забезпечити повну транспарентність усіх процесів, — наголосив Володимир Гройсман. — В Україні забезпечено макроекономічну стабілізацію та економічне зростання. Ми працюємо над пакетом необхідних реформ, які забезпечать нам стале економічне зростання».

А Вікторас Пранцкєтіс підкреслив, що Вільнюс був і залишається адвокатом України в Євросоюзі та НАТО, передовсім щодо питань протидії військовій агресії Росії. «Але зараз на порядку денному ще й економічний успіх України. Саме тому народилася ідея Плану Маршалла, яку ми озвучили та окреслили в Європі та США», — сказав посадовець, додавши, що ця ідея підтримується на політичному рівні та передбачає чималу фінансову складову.

Голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс прибув до Києва з конкретними пропозиціями. Фото з Урядового порталу

Товарообіг можна збільшити

Окрім цього, сторони відзначили необхідність розвитку двосторонніх відносин, зокрема розширення логістичних можливостей країн. На їхню думку, залізничний проект «Вікінг», ефективне використання українських і литовських портів та активна співпраця в межах Транскаспійського транспортного коридору мають чимало економічних переваг. Посадовці погодилися, що додаткову увагу слід приділяти пришвидшеному зростанню товарообігу. За даними глави уряду, згідно з підсумками першого півріччя товарообіг між Україною і Литвою перевищив 400 мільйонів доларів.

«Ми стабільні партнери, — резюмував Прем’єр-міністр. Хороші відносини з литовським прем’єром Саулюсом Сквернялісом слугують запорукою поглиблення нашої співпраці у багатьох сферах. Починаючи від політичної співпраці, співпраці на міжнародній арені, співпраці в межах Європейського Союзу, так і в економічній сфері. Двосторонній рівень торгівлі у нас є достатньо високим, і ми б хотіли поставити завдання вийти на мільярд річної торгівлі між нашими країнами, що є абсолютно можливим».

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, за результатами 2016 року Литва посіла 14-е місце за обсягами нашої двосторонньої торгівлі. Ключові статті експорту в Литву — нафта і продукти її перегонки; жири та олії тваринного або рослинного походження; деревина й вироби з деревини; електричні машини; чорні метали. Для України Литва є найбільшим торговельним партнером серед країн Балтії. Так, за шість місяців 2017 року товарообіг становив 432,6 мільйона доларів, експорт — 185,1 мільйона доларів, а імпорт — 247,5 мільйона доларів.

Згідно з даними Державного комітету статистики, за перше півріччя 2017-го обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Литвою становив 460,6 мільйона доларів, що на 53,1%, або 159,9 мільйона доларів більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяги експорту українських товарів до Литви становили 205,5 мільйона доларів та зросли на 63,2%, або на 79,6 мільйона доларів; обсяги імпорту зросли на 45,9%, або на 80,2 мільйона доларів і становили 255,1 мільйона доларів.

Про Крим не забувають

Того самого дня голова Сейму Литовської Республіки мав зустріч із Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. По завершенні переговорів у ході брифінгу Вікторас Пранцкєтіс привітав Україну з набуттям чинності у повному обсязі Угоди про асоціацію з ЄС і запевнив, що Литва докладає всіх зусиль для сприяння подальшому розвитку успішної України.

Він також повідомив, що проведе п’ятницю на лінії розмежування з тимчасово окупованим Кримом. У такий спосіб європейський посадовець має намір продемонструвати позицію Литви, яка «не визнає і ніколи не визнає агресивні дії Росії».

До речі, Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України — так званого Плану Маршалла наприкінці березня 2017 року. Його презентували в червні у представництві Литви в Європейському Союзі. Членами робочої групи з розробки документа стали колишні прем’єр-міністри Литви Андрюс Кубілюс та Гедимінас Кіркілас.

А 18 серпня перший віце-прем`єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що новим європейським планом для України передбачено, щонайменше, 5 мільярдів євро щорічної підтримки від Європейського Союзу на реформи, спрямовані на економічне зростання й розвиток. Наразі план активно обговорюють у ключових міжнародних інституціях. Мета — формування «групи друзів» України. 

Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»