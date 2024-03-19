Одна із трьох шкіл у Бородянці, відбудована за підтримки Литви, відчинила двері 15 березня цього року. Невдовзі заклад готовий прийняти 700 учнів 1—11 класів. Проєкт майже на 8 мільйонів євро профінансував Фонд розвитку співпраці та гуманітарної допомоги Литви із внеском від Тайванського представництва в Литві обсягом 1,8 мільйона євро на внутрішнє обладнання, меблі та зовнішню інфраструктуру. З ініціативи литовського уряду реконструкцію школи реалізувало Центральне агентство управління проєктами (CPVA).

Школа отримала нову назву: Литовсько-український ліцей №1. Будівля закладу буквально піднялася з руїн. Її перетворили на абсолютно нову сучасну триповерхову школу. Класи оснастили розумними дошками та інтерактивними столами для учнів початкової школи. Робочі місця вчителів обладнали комп’ютерами, принтерами й іншими пристроями. Зони відпочинку школи прикрашено малюнками української художниці Юлії Трипольської. Також побудували підземне укриття, яке примикає до школи й одночасно вміщує майже 800 осіб. До нього можна спуститися ліфтом або сходами, укриття має прямий вихід назовні.

«Кожну сьому школу в Україні пошкоджено внаслідок війни. російські окупанти умисно б’ють по освітній інфраструктурі, щоб позбавити українців доступу до освіти. А наше завдання попри всі виклики — забезпечити дітям можливість навчатися безпечно й ефективно. Простір і функціонал навчання впливає на швидкість засвоєння знань та якість освіти. Саме тому невід’ємна частина трансформації системи освіти — відбудова за принципом build back better (відбудувати краще, ніж було). І я надзвичайно вдячний нашим литовським партнерам і друзям за допомогу в цьому», — сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Цей досвід будівництва автономного укриття поряд зі школою став поштовхом до програми з будівництва ще шести таких укриттів в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу та Литви (15,5 мільйона євро). CPVA відповідатиме за реалізацію проєкту.

Агентство також реалізує ініціативу уряду Литви щодо створення технічного адаптивногопроєкту«Школа майбутнього для України». Уже оголошено міжнародний архітектурний конкурс. Найкращий обраний проєкт, адаптований до місцевих умов, використають для будівництва шкіл у всій Україні.

«Діти не можуть бути мішенями війни. Атаки проти дітей — це тероризм. Нововідкритий Литовсько-український ліцей — знак надії та знак неминучої перемоги України. Коли Україна переможе варварську агресію росії, випускники цієї школи стануть творцями нової України. Ми повинні мобілізувати всі наші зусилля, щоб це сталося якомога швидше», — сказавГабріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви.

«Відновлення освітньої системи — один із пріоритетів Литви у підтримці України. Кожна школа або дитячий садок, відбудовані чи нові, символізують більше, ніж освітній простір: стійкість України, її силу та оптимізм, підкреслюючи, що Україна не сама у цій боротьбі», — зазначає заступниця директора CPVAРаса Сураученє.

CPVA активно працює в Україні з 2017 року. Торік агенція реалізувала проєкт відбудови дитячого садка «Рута» в Ірпені, який було пошкоджено на 75% під час атак на Україну. Нині агентство займається облаштуванням, внутрішнім обладнанням та впорядкуванням навколишньої території дитячого садка в Бородянці, відновленого за кошти американської неприбуткової організації Hope Foundation.

Інший освітній проєкт — будівництво антирадіаційного укриття для ще одного дитячого садка в Ірпені.

Агентство, маючи багаторічний досвід управління портфелями програм ЄС та міжнародних донорів, нині управляє активами на суму 16,6 мільярда євро, з яких 125 мільйонів євро призначено для України.

МетаФонду розвитку співпраці та гуманітарної допомоги — підтримка реалізації гнучкої, відповідальної та орієнтованої на результати політики розвиткової співпраці та сприяння українським державним і приватним секторам в реалізації масштабних проєктів з високою доданою вартістю у країнах-партнерах. Роботою Керівної ради фонду управляє Міністерство закордонних справ Республіки Литва. CPVA — адміністратор та секретаріат Фонду розвитку співпраці та гуманітарної допомоги.

Джерело: Міністерство освіти і науки