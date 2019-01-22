Лише кілька місяців тому на Новоайдарщині та Сватівщині з’явилися меморіальні дошки, присвячені славним синам Луганського краю, які воювали у лавах Армії УНР. І розповідь про них стала відкриттям для місцевих жителів.
Павло Гречишкин, уродженець хутора Гречишкине Старобільського повіту (нині Новоайдарський район), жертвував кошти на лікування поранених воїнів Армії Української Народної Республіки. За громадську діяльність зазнав переслідувань більшовиків і 1918 року вступив до лав Армії УНР, брав активну участь у боях 1918—1920 рр. З Армією УНР у листопаді 1920 року відступив до Польщі, де його інтернували в табір міста Каліша (Польща). Після еміграції до Європи організував українську парафію у Франції та пожертвував кошти на видання книжки Симона Наріжного «Українська еміграція». Та лише зараз настали часи, щоб ушанувати односельця.
Директор Державного архіву Луганської області Катерина Безгинська розповідає про уродженця міста Сватове Луганської області Дмитра Лініцького, підполковника Армії УНР, начальника штабу 7-ї бригади 3-ї Залізної стрілецької дивізії, який брав участь у визволенні Кам’янця-Подільського від більшовиків під час боїв за Вапнярський залізничний вузол і Жмеринку (Вінниччина). За особливу стійкість і мужність дивізія, в якій служив Лініцький, отримала почесну назву «Залізна». Торік у лютому завдяки зусиллям волонтерів на Сватівщині з’явилася меморіальна дошка на його честь.
«Тепер як ніколи гостро стоїть питання соборності України. Цей день має нагадувати, якими зусиллями добилися її предки. Наші мужні захисники, як і 100 років тому, обстоюють незалежність нашої держави. Нині, врахувавши всі помилки минулого, розуміємо, що майбутнє Української держави залежить від нашої єдності та прагнення жити в єдиній, незалежній соборній Україні, на вівтар якої було покладено тисячі життів», — підкреслює Катерина Безгинська. Співробітники Луганського обласного краєзнавчого музею, евакуйованого з тимчасово не підконтрольної території до Старобільська, підготували до Дня Соборності унікальну виставку. Відвідувачі дізнаються, що публіцист, соціолог, поет, політичний діяч доби Центральної Ради Микита Шаповал народився у с. Сріблянка Бахмутського повіту. Освіту здобув у державній лісничій школі слободи Новоглухівка (тепер м. Кремінна). Обіймав посаду директора департаменту лісових справ у складі Уряду Української Народної Республіки, був міністром пошт і телеграфу в уряді Директорії УНР, співавтор IV Універсалу та автор «Закону про ліси УНР». В еміграції — секретар дипломатичної місії УНР у Будапешті. Автор близько 60 публіцистичних праць.
На тих, хто цікавиться історією, чекає й таке відкриття: виявляється, відомий за радянських часів науковець, один з основних творців знаменитого ракетного міномета «катюша» Георгій Лангемак у 1918 році служив у лавах армії Павла Скоропадського. Музейники пропонують на День Соборності взяти участь в акції «Міст з’єднання». «Старшокласники Старобільської школи №3 першими відвідають виставку і запустять у небо жовту і блакитну кульки з побажаннями миру та єдності Україні. Хай би їх спіймали діти на заході країни! — розповідає заступник директора музею Тетяна Коваленко. — Ми надсилатимемо повітряні привіти Україні кілька днів поспіль, тож закликаємо всіх охочих приєднатися».
для «Урядового кур’єра»