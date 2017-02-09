Розраховуючи на підтримку уряду, влада Львівщини й сама має не ловити гав у вирішенні сміттєвого питання

Що робити із львівським сміттям? Це питання турбує не лише самих містян, а й жителів багатьох інших областей країни, де подеколи з’являються вантажівки, наповнені відходами галицького походження. Відповідь шукає і уряд, і місцева влада, і територіальні громади, поблизу яких пропонують облаштувати нове звалище. Модернізації та наведення ладу потребує сумнозвісний старий полігон твердих побутових відходів біля с. Грибовичі на Львівщині.

Усі ці аспекти були у центрі уваги робочої наради, на яку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запросив голову Львівської ОДА Олега Синютку, Львівського міського голову Андрія Садового, віце-прем’єрів Володимира Кістіона й Геннадія Зубка, міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака та голову ДСНС Миколу Чечоткіна.

Справа принципу

«Перше питання, що потрібно вирішити, — підтримувати Львів у належному санітарному стані, — зазначив Прем’єр-міністр. — Друга позиція: вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Техніка ДСНС є, ми її перегнали, як обіцяли. Усе, що додатково буде потрібно, ми всім допоможемо. Єдине, що просив би, щоб ви фінансували ці роботи і організовували. Також дуже важливо розпочати діалог з тим районом, де відведено земельну ділянку».

Львів’ян Володимир Гройсман запевнив, що уряд допоможе всіма можливими засобами: «Місто Львів має бути чистим. Це принципова позиція».

Питання перебуває на особистому контролі глави уряду. Але й міська та обласна влада має не ловити гав, оскільки тут є її безпосередня відповідальність. І зволікання у цій справі неприпустиме.

Позаминулого тижня Прем’єр уже відвідував Львів, де провів нараду обласної комісії з надзвичайних ситуацій і зустрічався з представниками місцевих громад, прилеглих до грибовицького сміттєзвалища населених пунктів. Результатом робочої поїздки стало рішення про передачу Львівській міській раді земельної ділянки для проектування й будівництва нового полігона твердих побутових відходів.

За дорученням Прем’єр-міністра 2 лютого на Львівщині побував і віце-прем’єр Володимир Кістіон. Тоді було визначено орієнтовний початковий план для вирішення нагальних питань грибовицького полігона, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Відчутну результативність тієї поїздки відзначив і Андрій Садовий: «Справді, минулого тижня була корисною поїздка віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. За її результатами, думаю, розблокуємо роботи з унеможливлення витоку інфільтратів».

Сам Володимир Кістіон наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати відповідні роботи на грибовицькому сміттєзвалищі, зокрема очистку інфільтратів, підсилення дамби, яка огороджує фільтрат, і зміцнення схилу, враховуючи загальну ситуацію на полігоні. Тим більше, що, за словами очільника ДСНС Миколи Чечоткіна, всю необхідну техніку його відомства для проведення робіт на полігоні вже підготовлено.

Переконувати слід цивілізовано

Андрій Садовий зауважив, що завдяки розпорядженню Прем’єр-міністра було оперативно отримано розпорядження облдержадміністрації щодо надання земельної ділянки для розміщення нового полігона. Проте представники місцевої влади, тобто територіальних громад, виступили категорично проти створення полігона на цій території, повідомив він.

У цьому контексті Володимир Гройсман закликав до діалогу з місцевими громадами й місцевою владою. «Просив би вести діалог з людьми. Перша реакція людей завжди буде «ні», але коли покажете, що хочете зробити, у який спосіб, що це жодним чином не шкодитиме довкіллю, бо все буде зроблено, як у цивілізованих країнах, які використовуватимете матеріали, технології, — люди ставитимуться з розумінням. Тут питання не в ділянці, а в комунікації. Просив би приділити увагу», — конкретизував завдання Володимир Гройсман.

Львівський міський голова подякував Прем’єр-міністру за зусилля з наведення ладу в питанні поводження з твердими побутовими відходами: «Ви робите надзусилля, і я вірю, що вони дадуть позитивний результат».

Актуальною, втім, залишається проблема вивезення сміття зі Львова. За словами Андрія Садового, потрібні постійні гарантовані угоди щодо вивезення твердих відходів на інші полігони.

А ось очільник Львівщини Олег Синютка повідомив, що за результатами робочої поїздки Прем’єра Львів було очищено від сміття. Загалом вивезено майже 1,5 тисячі тонн сміття з 280 майданчиків. На сьогодні комунальники вивозять сміття регулярно.

Володимир Гройсман подякував голові обласної державної адміністрації за зусилля та вчасне виконання завдань з розв’язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. Проте роботи попереду ще чимало.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»