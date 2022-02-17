Чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із того, що запевнив українців: уряд працює в Києві, жодних фейкових евакуацій чи паніки в умовах гібридного тиску не допускається, робота триває у форматі 24/7. І згідно з указом Президента про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства, відзначає з усіма українцями День єднання.

«У цей день ми хочемо показати нашим друзям і нашим ворогам, що Україна згуртована, наш народ об’єднаний у готовності захищати Батьківщину, свободу й незалежність. День єднання — не про політику та владу, це про державу. Українці відкинули свої розбіжності і єднаються у відповідь на загрози. Заради кращого майбутнього ми вміємо це робити. І наша згуртованість — наша найкраща зброя», — наголосив глава уряду. Бо в нас велика держава, сильна армія і незламний народ. Ми хочемо мирно жити і процвітати на своїй землі. І нікому не дозволимо зазіхнути на наше демократичне європейське вільне майбутнє.

2022 року в держбюджет закладено безпрецедентне фінансування сектору безпеки та оборони. Значно підвищено програми фінансування армії та модернізації озброєнь. І зараз уряд готує додаткові кроки зі збільшення такого фінансування.

«У березні 2022 року ми підвищимо виплати для військових Збройних сил на 30%. Буде й повноцінно забезпечено фінансування системи територіальної оборони, яка стає ще однією лінією захисту України», — поінформував Прем’єр.

Глава уряду нагадав, що 15 січня парламент затвердив законопроєкт, який ліквідовує дискримінаційну норму, через яку військовослужбовці, науковці, держслужбовці, інші категорії громадян не підпадали під щорічну індексацію пенсій. Відтепер їхні пенсії буде перераховано щороку 1 березня.

«Це гарантує стійкість пенсійного забезпечення, унеможливить спекуляції на цій темі у майбутньому, бо відтепер у законі чітко зафіксовано дату», — наголосив Денис Шмигаль.

Рішення про індексацію пенсій стосуватиметься понад 10 мільйонів громадян.

Уряд виконує соціальні зобов’язання

Докладніше це питання висвітлила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона повідомила, що проєкт закону про індексацію пенсій і заходи з підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верств населення 2022 року передбачає здійснення перерахунку пенсій із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, що враховується для обчислення пенсій.

«Це збільшення відповідає 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати за три попередні календарні роки. Зі згаданих 10 мільйонів людей 8 мільйонів отримають підвищені страхові пенсії, які призначено до 2019 року. Середній розмір підвищення становитиме близько 360 гривень. Найменший — 100 гривень», — уточнила вона.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, за словами Марини Лазебної, середній розмір підвищення пенсії становитиме близько 1100 гривень.

Уперше із застосуванням цього показника зростають пенсії військовим, це відчують 500 тисяч громадян. Середній розмір підвищення становитиме 705 гривень.

«Зростають і компенсаційні виплати для людей, старших за 75 років. Це стосуватиметься 2,2 мільйона осіб. Відповідно особи віком 80+ отримають 570 гривень підвищення, а віком від 75—80 років — 456 гривень», – поінформувала очільниця Мінсоцполітики.

Нині пенсії мільйона українців не підпадають під індексацію, бо їх призначено протягом трьох останніх років. Для них Мінсоцполітики пропонує встановити з 1 березня 2022-го щомісячну доплату 135 гривень. І це буде додатково до тих виплат, які вони отримують із 2021 року.

Цим рішенням встановлено й мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найвразливіших верств населення на рівні, вищому за прожитковий мінімум, передбачений держбюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність.

«Завдяки реалізації цієї пропозиції на 19% вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, а також для пенсіонерів віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем.

А на 9% вищою за прожитковий мінімум буде мінімальна виплата для осіб, які не працюють і отримують мінімальну пенсію, одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, зокрема з дитинства та дітям з інвалідністю, а також одержувачам допомоги особам, які не мають права на пенсію», — уточнила урядовиця.

У цій постанові передбачено збільшення на 400 гривень розміру допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку, яку виховують у багатодітній родині. Так уряд підтримає понад 250 тисяч таких родин.

Кредити для бізнесу та аграріїв

Уряд і надалі працює над підтримкою малого і середнього бізнесу. Разом із програмою доступних кредитів, у межах якої вже видано майже 35 тисяч кредитів на понад 88 мільярдів гривень, уряд розширює програму портфельних гарантій. Ухвалено документ, реалізація якого дає змогу державі надати гарантії ще двом банкам-кредиторам, які зможуть видавати кредити для мікро- і малого бізнесу під часткове гарантування від держави.

Прем’єр-міністр нагадав, що загальний обсяг фінансування програми на цей рік становить 10 мільярдів гривень. А загалом у її межах уже надано держгарантій на понад 8 мільярдів гривень.

Схожу практику заплановано поширити і на представників аграрного сектору. Уряд затвердив постанову про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, яка надаватиме держгарантії під кредити для дрібних і середніх фермерських господарств.

Затверджено й бюджет Фонду соціального страхування на 2022 рік. Доходи фонду 2022-го разом із залишком коштів на початок року становитимуть 37,5 мільярда гривень, зокрема страхові внески — 36,2 мільярда гривень. Видатки становитимуть 37,5 мільярда гривень, зокрема і видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги — 22,8 мільярда, страхові виплати — 12,2 мільярда гривень. Отже, бюджет фонду на 2022 рік збалансований.

Серед кадрових рішень — призначення нового голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним став начальник головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.

День єднання — не про політику та владу, це про державу, вважає Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото з Урядового порталу