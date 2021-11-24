«Із 7.00 у зв’язку із проведенням аварійних ремонтно-відновлювальних робіт на магістральному водоводі діаметром 1400 мм на ділянці від другого до третього підйому Другого донецького водогону можливе скорочення подачі води містам: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка і Торецьк. Скорочення подачі води можливе до закінчення ремонтно-відновлювальних робіт».

Недавнє та схожі повідомлення від комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» для жителів прифронтової Донеччини, на жаль, останніми роками з’являються дедалі частіше. Місцеві люди підтверджують: частіші за прозорі підказки про необхідність запасатися водою тільки спроби синоптиків вгадати погоду на завтра чи тривожні звістки з лінії зіткнення про обстріли та їх наслідки. А керівники тутешніх громад та області шукають шляхів розв’язання цієї важливої для регіону проблеми, яка в нинішніх умовах давно втратила статус мирної.

Новий водогін в обхід окупованої території

Про величезне значення стабільного і безперебійного водопостачання жителів Донбасу свідчить зовсім свіжий приклад. Знаєте, які інфраструктурні об’єкти під час першого візиту в Донецьку область після призначення на посаду насамперед відвідала віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Слов’янську? Міську лікарню №1, де завершують реконструкцію корпусу терапевтичного відділення, і насосну станцію №1 каналу Сіверський Донець — Донбас. Під час відвідин станції першого підйому головної водної артерії краю міністерка переконалася, що цей стратегічний об’єкт після 60 років експлуатації вже давно потребує модернізації.

Безперечно, розраховуючи на підтримку держави для спільного розв’язання проблеми водопостачання, на місцях теж намагаються реалізовувати проєкти, що дають змогу сподіватися на якісні зміни. Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації замовив ТОВ «Девел-Проект» проєктування будівництва нового перспективного водного об’єкта. Ідеться про намір збудувати відповідні гідротехнічні споруди від каналу Сіверський Донець — Донбас до врізки у Південно-Донбаський водогін на територіях Краматорського та Покровського районів. Передбачено, що цей Південний водогін завдовжки 70 кілометрів у дві нитки потужністю 360 тисяч кубометрів води на добу зможе забезпечити стабільне водопостачання 1,5 мільйона жителів прифронтової Донеччини. Серед них споживачі води з Покровська, Добропілля, Мирнограда, Селидового, Волновахи, Маріуполя та інших населених пунктів Покровського і Волноваського районів.

Фахівці недарма звертають увагу на дуже важливий факт: майбутня водна артерія піде в обхід тимчасово окупованої території Донецької області та на певній відстані від лінії зіткнення. Проте оскільки в деяких місцях водогін, за попередніми планами, проходитиме на відстані 7 кілометрів від лінії розмежування, ймовірність загрози, на жаль, збережеться. Адже є сумний досвід такого небезпечного сусідства: підрозділи російських окупаційних військ дуже часто обирали мішенню саме об’єкти водопостачання. А коли працівники КП «Компанія «Вода Донбасу» намагалися усунути пошкодження, обстрілювали цих людей, подовжуючи й без того довгі списки загиблих і поранених.

Є чіткий план модернізації

«Донецька обласна державна адміністрація має чіткий план модернізації компанії, щоб повною мірою забезпечити якісним сталим водопостачанням жителів області по обидва боки лінії розмежування. Цей план буде представлено в Києві на конференції, в якій візьмуть участь РНБО України, представники центральних та регіональних органів влади, міжнародних організацій та донорів», — запевнив голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час наради, де головним питанням було обговорення модернізації системи водопостачання, а участь у ній тоді взяла координаторка системи ООН в Україні, координаторка з гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Така увага до розв’язання поточних проблем КП «Компанія «Вода Донбасу» цілком виправдана, оскільки це підприємство постачає воду майже 4 мільйонам жителів Донеччини. Інша річ, що на якість цієї важливої послуги негативно впливає незадовільний фінансовий і технічний стан підприємства. Тому зношене, частково зруйноване чи пошкоджене гібридною війною водне господарство періодично вимушене зупиняти водопостачання. Неважко здогадатися, що найбільше від цього потерпають жителі населених пунктів неподалік лінії зіткнення та окупованої території, звідки обстрілюють інфраструктурні об’єкти «Води Донбасу».

З огляду на непросту ситуацію довкола водопостачання у прифронтовому регіоні вже традиційно відчутну допомогу комунальникам Донеччини надають міжнародні партнери. Приміром, у листопаді завдяки фінансуванню Міжнародної організації з міграції у місті Торецьк місцеві ремонтні бригади провели роботи для заміни частини водоводу діаметром 225 мм завдовжки 1000 метрів від проспекту Шахтарів до вулиці Онезької. Тут встановили десяток колодязів і кілька пожежних гідрантів. Загалом завдяки цьому ремонту напередодні зимових холодів істотне підвищення якості водопостачання вже відчули понад 8 тисяч жителів міста.

Ще один зовсім свіжий приклад — гуманітарна і водночас технічна допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, надана Донецькому регіональному виробничому управлінню компанії «Вода Донбасу». Комунальники отримали сучасне обладнання, серед якого герметизуючі циліндри, мотопомпи, насос-дозатор, зарядний пристрій, акумуляторна батарея тощо. Нове устаткування дасть змогу працівникам Донецької та Вехньокальміуської фільтрувальних станцій надавати значно якісніші послуги майже мільйонові споживачів води.