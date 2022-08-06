Для перевірки виконання завдань Президента України та Кабінету Міністрів щодо готовності нашої держави до викликів у безпековій, економічній, енергетичній та соціальній сферах урядова команда продовжує програму візитів у регіони. Адже готовність і стійкість має бути на всіх ланках і в усіх громадах нашої країни. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що цього тижня урядова команда відвідала Черкащину та Київщину. На порядку денному були програми підтримки бізнесу, опалювальний сезон, допомога внутрішнім переселенцям.

«Щодо програм підтримки бізнесу, то дали старт одній із програм «єРобота» — «Свій сад». Програма вже діє, і в її межах видано перші гранти. Відвідали фермерське господарство, яке мало 15 гектарів під сади. Та завдяки грантам від уряду ця площа збільшиться майже втричі. А це податки державі, робота людям, розвиток громади та економіки», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду зауважив, що нині вже отримано 6,5 тисячі заявок на створення або розширення наявних підприємств: 6 тисяч заявок на мікрогранти до 250 тисяч гривень; 100 заявок за програмою створення нових теплиць і нових садів; понад 400 заявок за програмою створення нових переробних підприємств. І все це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць.

«Ми продовжуємо спілкуватися з бізнесом, аби програма масштабно запрацювала. Тому виникла необхідність внести певні правки в порядок надання відповідних грантів», — розповів Денис Шмигаль.

Уряд вніс зміни у програму підтримки переробних підприємств. Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці. Також розмір гранту буде прив’язаний до необхідності створити певну кількість робочих місць. Друга частина змін стосується програми мікрогрантів.

«Робимо заохочення для малих фермерських господарств. Розширюємо напрями, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом», — прокоментував Прем’єр.

За його словами, 6,5 тисячі заявок за перший місяць роботи програми демонструють, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні. А держава в цьому допоможе, адже приватний сектор — це основа сильної та стійкої економіки.

Працювати єдиним фронтом

Підготовку України до опалювального сезону також обговорюють під час кожного регіонального візиту.

«Днями провели нараду з цього питання з головами обласних військових адміністрацій. Робота з підготовки триває щоденно. Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону — 56%, мереж — 57%, об’єктів теплопостачання — 58%. Уже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, відновлено. Створюється резервний запас обладнання у разі пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби уряд передбачив 1,4 мільярда гривень.

Разом з міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного Центренерго. Підготовчі роботи до опалювального сезону тривають. Один із ключових аспектів підготовки — накопичення енергоресурсів. 1,8 мільйона тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 мільйона тонн», — розповів Прем’єр-міністр і попросив міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі.

Щодо газу, то, за словами Дениса Шмигаля, вже закачано 12,1 мільярда кубів. План Міністерства енергетики — 19 мільярдів кубометрів газу на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 мільярда кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто враховують усі можливі сценарії, щоб ніхто з українців не залишився взимку без тепла.

«Енергетична система працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу триває, що дає змогу не підвищувати тарифи для населення», — зауважив очільник уряду.

Він додав, що для підтримки регіонів, зокрема для відновлення критичної інфраструктури, загалом передбачено 3,4 мільярда гривень. Це кошти для семи областей та міста Києва. Окремо йде програма підтримки регіонів для купівлі будматеріалів, ліків та інших критично важливих товарів через Укрзалізницю. За цією програмою регіони отримали вже майже 5 мільярдів гривень.

«Попри всі макрофінансові складнощі, уряд продовжує політику підтримки регіонів. Адже перемога України можлива, лише якщо будемо працювати єдиним фронтом», — підкреслив Прем’єр.

росія платить за скоєне

Уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні.

«Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Усе майно розділено на три категорії: майно, яке належить російській державі; активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям з рф; активи російських банків. Уряд затвердив проєкт указу Президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій — корпоративні права, 824 позиції — майно», — прокоментував Денис Шмигаль.

І заявив: «Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб. Конфісковані активи конвертуються в кошти, які підуть на нашу оборону та відновлення. Сьогоднішній крок перший у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працює і Кабмін, і Офіс Президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників».