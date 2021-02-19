Якби на інформацію про існування ефективного і доступного засобу в боротьбі з коронавірусом натрапив у інтернеті, відразу б вирішив, що це черговий фейк або ж спроби спритних ділків побудувати бізнес на пандемії. Однак у цьому разі інформація надійшла з перших вуст — від наукового керівника розробки завідувача лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України, доктора фармацевтичних наук, професора Артура Мартинова.

Невже це прорив у лікуванні коронавірусної хвороби, що полонила планету? Чому ж препарат не запроваджують у лікувальну практику? Кореспондент «Урядового кур’єра» заглибився в тему і з’ясував, що не все так просто, як могло б здатися на перший погляд.

Прокрустове ложе вимог

Як розповів Артур Мартинов, науковцям інституту від початку пандемії COVID-19 справді вдалося створити препарат, здатний допомогти протистояти коронавірусу. І не лише це.

«Це дуже безпечна речовина — олігопептид з молока. Субстанцію препарату було розроблено майже 20 років тому. У нас в інституті є штами коронавірусу людини, але не COVID-19. Уже тоді, на початку досліджень, цей засіб виявив активність до коронавірусів, грипу, багатьох інших вірусних інфекцій. Проте у зв’язку з тим, що це оригінальний препарат, а в Україні немає ресурсів для впровадження оригінальних препаратів у медицину, то ми його спробували впровадити як лікарський засіб у ветеринарію. Він дуже добре зарекомендував себе, виявився ефективним. Для людини його не застосовували», — розповідає керівник лабораторії.

За його словами, десять років тому інститут отримав патент на субстанцію, розрахований на 20 років. Ще тоді науковці апелювали до різних фармакологічних підприємств України, але жодне з них не взялося за впровадження у виробництво оригінального засобу.

«Ми пропонували свою розробку майже всім вітчизняним фармакологічним виробникам ще десять років тому. Усі слухали, казали «так», але це означало «ні»: мовляв, можливо, але колись. Тільки один виробник — «Фармак» відгукнувся і пояснив, чому він й інші українські виробники не можуть навіть за найбільшого бажання взятися за його виготовлення. Пояснення просте: для масового виробництва потрібне проведення клінічних досліджень. А це шалені гроші, сотні мільйонів доларів, не гривень.

У «Фармаку» так і сказали, що не можуть дозволити собі весь п’ятирічний прибуток підприємства вкласти у виробництво одного препарату. А «Фармак» — це один з найпотужніших представників вітчизняної фарміндустрії, — розповідає історію створення екзону Артур Мартинов. І підкреслює, що оскільки Україна ввійшла у міжнародний простір вимог, який регламентує саме такий порядок упровадження лікарського засобу у виробництво, всі мають їх дотримуватися. — Тож українці можуть використовувати здебільшого європейські ліки, якими нас і лікують».

На запитання, чи пробували зацікавити розробкою закордонних партнерів, у яких є кошти, керівник проєкту відповідає ствердно. Він розповідає, що іноземний партнер професор Фарбер зі США регулярно виступає на різних конференціях, презентує розробку харків’ян, щоб упровадити її у Штатах. Але і йому поки що не вдалося залучити тамтешніх виробників, оскільки інвесторів цікавить продукція, на яку є американський патент.

Не назва лікує

Провівши додаткові дослідження та доопрацювавши субстанцію, науковці інституту змогли отримати дієвий у боротьбі з вірусними інфекціями, серед яких коронавірусна хвороба, препарат екзон.

«Цей препарат діє на рівні клітинного ядра. Він швидко всмоктується і діє на уражені клітини. Ще на початку досліджень ми шукали так зване горлечко пляшки, що його використовують у репродукції багатьох вірусів, крізь яке вони всі проходять. Тобто це таке тонке місце, яке можна загальмувати чи блокувати. І ми його знайшли: це ядерні пори. Через систему ядерного імпорту вірус використовує клітинне ядро для репродукції. Так відбувається з багатьма вірусами. Однак у разі з коронавірусом, який репродукується в цитоплазмі клітини, було не зовсім зрозуміло, чому він використовує клітинне ядро. Попри це в коронавірусу є три сигнали ядерної локалізації, блокування яких призводить до зупинки репродукції вірусів. Протягом кількох днів віруси руйнують клітинні ферменти після зупинки репродукції завдяки застосуванню екзону».

Артур Мартинов розповів, що екзон не містить синтетичних продуктів, має повністю природний органічний склад і не токсичний. Він сприяє відновленню організму, враженого респіраторними та іншими інфекціями, усуває інтоксикацію й нормалізує температуру тіла. Це вже не теорія, а доконаний факт, підтверджений хворими, які вживали препарат.

«Однак як лікарський засіб ми не можемо його позиціонувати. Адже в законі йдеться, що без відповідних процедур, пов’язаних з дослідженнями на людях, не можемо вказати, що він лікує. Тож зареєстрували його як біологічно активну добавку», — пояснює науковець.

Міг би проявитися лише нежитем

Наразі БАД «Екзон» виготовляють лише в лабораторії інституту. Як розповів Артур Мартинов, упродовж місяця обсяг виробництва становить усього 70—80 упаковок. Допомогти в його просуванні згодився один підприємець, який спеціалізується на реалізації БАДів. За його словами, лікарі зацікавилися препаратом і випробували його ефективність спочатку на собі, а потім на пацієнтах. За їхніми свідченнями, стан хворого на коронавірусну недугу поліпшується вже за три-чотири дні. Минає кашель, температура нормалізується наступного дня, а буквально третього-четвертого тест дає негативний результат на наявність коронавірусу в організмі.

«Однієї баночки вистачає на два-три дні. Якщо перебіг хвороби ускладнено, наприклад, пневмонією, то, звичайно, потрібно більше», — каже Артур Мартинов.

За словами підприємця Володимира, його ФОП реалізував майже півтори сотні упаковок екзону. Усі, хто його вживав, підтверджують дієвість препарату. Про позитивні відгуки розповідає й Артур Мартинов.

«Ми їх не фіксуємо, бо не маємо права робити клінічні дослідження. Для себе, звичайно, ведемо певну статистику. Екзон допомагає не лише в разі COVID-19, а й інших хвороб. Не знаю таких засобів, які б за два-три дні усували всі симптоми коронавірусу», — стверджує дослідник.

Пропоную йому пофантазувати й уявити, що в Україні знайшлися інвестиції і препарат випускають. Чи допомогло б це запобігти пандемії коронавірусу і всьому тому, до чого вона призвела?

«Тільки якщо пофантазувати, то скажу, що коронавірусна хвороба завдяки препарату, який ми розробили і його б упровадили у виробництво, проявилася б звичайним нежитем», — зауважує науковець. І нарікає, що можливості лабораторії для виготовлення екзону надто обмежені, і через брак коштів усіх працівників інституту переведено на триденний графік роботи. Про яке вже фінансування клінічних досліджень тут можна говорити?

Винятки правила лише підтверджують

Сарафанне радіо в Харкові щодня розносить звістки про новий препарат, який діє швидко й ефективно. І як сказав один із пацієнтів, йому не важливо, завдяки чому одужає — лікам, зіллю чи БАДам. Головне, щоб засіб допоміг. Люди, налякані пандемією, ладні вірити в усе, що може зарадити подоланню небезпечної недуги. Попри те що у великої частини суспільства неоднозначне ставлення до біологічно активних добавок, а фахівці-медики наголошують, що БАДи — це лише добавка до їжі, а не ліки, і застерігають від довірливості до обіцянок щодо їх лікувальних властивостей, кожен, хто зіткнувся з підступним коронавірусом, хоче повірити, що існують засоби, здатні його подолати.

Медичний довідник застерігає: «Якщо вам пропонують придбати БАД, який вилікує вашу хворобу, не вірте. БАДи не лікують! Це не медичні препарати».

Та чи можна це вважати за правило? Мабуть. Однак і з кожного не спростованого правила є винятки. На думку тих, хто вже випробував дієвість екзону, це саме те, що виняток лише підтверджує правило. А вже справа кожного вирішувати, вживати екзон чи ні. Але українці мають знати, що такий засіб існує.

ДОВІДКА «УК»

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України — один з найстаріших у світі наукових закладів протиепідемічного профілю. У часи надзвичайного епідемічного стану інститут проводив теоретичні дослідження з розроблення заходів боротьби з холерою, шигельозом (дизентерією), висипним і черевним тифами, іншими особливо небезпечними інфекціями. Було створено комплекси соціальних і медичних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності на туберкульоз, дифтерію, скарлатину, ботулізму, правець, газову гангрену.

У передвоєнний період було налагоджено виробництво 12 видів лікувальних сироваток і 10 видів вакцин — у післявоєнні роки. Розроблено, вивчено та впроваджено у практику протимікробні засоби: ектерицид, хлорофіліпт, декаметоксин.

У 2011—2012 роках науковці інституту працювали над створенням оригінальних протимікробних, противірусних та протипухлинних засобів, вакцин та анатоксинів на основі хімічно модифікованих біополімерів та різних гетероциклічних сполук. Одержано нові біологічно активні речовини, що мають антимікробну, антигрибкову та противірусну дію.