Лісівники та рятувальники закликають українців, які збираються відпочивати на природі, бути обачними із вогнем

Тисячі рятувальників-пожежників несуть цілодобову службу на території всієї України. За першим сигналом про небезпеку, не вагаючись, вони поспішають на допомогу потерпілим. Пам’ять про подвиг героїв-пожежників, які ціною власного життя та здоров’я врятували Україну та весь світ від Чорнобильської катастрофи, житиме вічно.

Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року № 555/2013 було запроваджено професійне свято – День пожежної охорони, який кожного року відзначається 17 квітня.

Статистика доводить, що найчастіше пожежі виникають саме через людський фактор. Необережно кинутий сірник чи недопалок, покинуте тліюче вогнище, пустощі дітей з вогнем можуть спричинити пожежу та значні матеріальні збитки.

Страшна трагедія – пожежа 25 березня 2018 року на території торгово-розважального центру в російському місті Кемерово, у якій загинули діти, нікого не залишила байдужим. Попередні результати розслідування події довели, що центр був зданий в експлуатацію без погодження через невідповідність нормам протипожежної безпеки.

У зв’язку з цим Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та інших відомств провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів тощо щодо дотримання їхніми працівниками норм пожежної безпеки. Глава уряду запропонував скласти список об’єктів для перевірок і вже за місяць озвучити результати попередніх перевірок.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у 2017 році з питань надзвичайних ситуацій на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 3 тисячі звернень. З початку 2018 року – майже 800 звернень з цієї тематики, зокрема природного та техногенного характеру.

Посилену увагу фахівці Центру приділяли терміновим зверненням. Так, негайно були опрацьовані та направлені відповідним органам виконавчої влади для швидкого реагування перші ж тривожні повідомлення про вибухи боєприпасів на військових складах у м. Балаклії Харківської області та поблизу м. Калинівки Вінницької області.

Також заявники повідомляли про пожежі в лісах, горіння сухостою, займання житлових та господарських приміщень, сміттєзвалищ тощо. Ставили питання про забезпечення віддалених населених пунктів пожежно-рятувальними підрозділами, пожежною і спеціальною аварійно-рятувальною технікою, проведення протипожежних заходів захисту місць масового перебування людей та ін.

Так жителька села Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що зранку 18 серпня 2017 року сталася пожежа в лісі неподалік села. Жінка була стривожена тим, що полум’я швидко розповсюджується. Вона відразу зателефонувала до Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте не володіє інформацією, чи пожежна служба прибула на виклик. Заявниця просила залучити авіацію для швидкого та якісного зменшення масштабів пожежі.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що одразу після звернення було прийнято рішення про залучення до гасіння пожежі зведеного загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та aвiaцiї ДСНС. Всього було задiяно 49 одиниць технiки та 152 особи, в тому числi 2 лiтаки АН-32 П та вертолiт MI-8. Пожежу було локалізовано о 19:10 18 серпня, а лiквiдовано о 12:30 19 серпня 2017 року.

У цей же час на урядову «гарячу лінію» звернувся житель села Канівське Запорізького району Запорізької області. Заявник повідомив, що горить ліс навколо села, пожежа почалася о 12:00 годині дня та стрімко наближалася до села, почали горіти городи. Існувала реальна загроза загоряння будинків селян.

Заявник звертався до місцевої пожежної частини, та у відповідь почув, що для гасіння пожежі немає необхідної техніки, а саме – пожежної авіації. Пожежна бригада врешті прибула, але масштаби загоряння були надто великими для малої групи фахівців. А отже заявник просив термінової допомоги для ліквідації пожежі.

За результатами розгляду звернення керівництво ДСНС повідомило, що диспетчер Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області о 13:06 до мiсця виклику направив два вiддiлення пiдроздiлу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, якi прибули туди о 13:35 (на відстань у 20 км), що підтверджується оперативно-службовою документацією.

Представники особового складу чергового караулу встановили, що горіла суха трава, чагарники та хвойнi дерева окремими осередками на площi 4,8 гектара. Для їх гасiння було задiяно 15 одиниць технiки та 63 особи, в тому числі вiд ДСНС 10 одиниць технiки та 56 представників особового складу. Пожежу локалiзовано о 14:11, а лiквiдовано о 19:28.

Рятувальники вкотре наголошують, що під дією прямого сонячного проміння навіть викинута серед лісу звичайна скляна пляшка може спричинити займання сухої трави чи лісової підстилки. І цього буде достатньо, аби спровокувати масштабну пожежу. Відтак лісівники закликають людей дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування біля зелених насаджень.

За період з 9 по 15 квітня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 27 537 дзвінків, а також 807 звернень зареєстровано через інтернет.

Щиро дякуємо вам, вогнеборці, за продуктивну працю, вірність професійному обов’язку, героїзм та сміливість у боротьбі з незваним лихом. Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного затишку, мирного неба, невичерпних життєвих сил та наснаги в служінні українському народу.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua