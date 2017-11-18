Уже кілька років в Умані на Черкащині діє сучасна система соціального захисту європейського зразка. Над її створенням і вдосконаленням наполегливо працювала й продовжує роботу вся міська рада з управліннями й відділами, багато депутатів. Основну роль у становленні нової системи відіграє управління праці та соціального захисту населення. Як розповіла його начальник Галина Кучер, до підготовки переходу на обслуговування жителів міста по-новому вдалося залучити мало не весь міський актив.

Для підвищення рівня поінформованості населення працівники управління постійно проводять подвірні обходи, складають соціальні паспорти сімей, виявляють сім’ї, не охоплені соціальними послугами та державними соціальними допомогами. Налагодили роботу мобільного соціального офісу, активізувалися громадські приймальні, створили сайт управління та інтернет-приймальню. Потреби в конкретних соціальних послугах визначають на спільних засіданнях разом із громадськими організаціями соціального спрямування, яких у місті 21, головами квартальних комітетів та позаштатними інспекторами при управлінні.

Що дало об’єднання

Проаналізувавши ситуацію і врахувавши нові завдання, що постали у зв’язку із соціальним захистом нових категорій населення та їхніх сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, у міській раді усвідомили необхідність оптимізувати всю систему надання соціальних послуг. Це особливо актуально в умовах обмеження фінансових ресурсів громади. Передусім створили єдину соціальну структуру, яка, забезпечивши комплексність і максимальну доступність, на місцевому рівні надає соцпослуги всім категоріям населення,.

Умань — одне з перших міст України, де за підтримки проекту Програми розвитку ООН «Підтримка реформ соціального сектору в Україні» ще кілька років тому втілили у життя підхід «єдиного вікна» з надання соц­послуг населенню. Міська рада першою у країні приєднала до управління міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та впровадила модель єдиного центру соціальних послуг.

Під час реорганізації у структурі управління створено відділ, який координує роботу з родинами переселенців і забезпечує виконання додаткових функцій, покладених на управління: оздоровлення та відпочинок дітей, забезпечення ґендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї, протидія торгівлі людьми. Створено відділення організації та надання соціальних послуг, зокрема сім’ям з дітьми, учасникам АТО, їхнім родинам і внутрішньо переміщеним особам. Воно забезпечує раннє виявлення, облік та супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Щоб добитися чіткості, закріпили фахівців соціальної роботи за мікрорайонами.

За принципом «єдиного вікна»

Нині на необхідну допомогу може розраховувати кожна сім’я, яка цього потребує. Фахівці соціальної роботи разом із дільничними інспекторами та лікарями, головами квартальних комітетів, соціальними педагогами вивчають проблеми, узагальнюють потреби і пропонують можливі варіанти допомоги. Це дає змогу володіти ситуацією та запобігати можливим ризикам, складним життєвим обставинам, вилученню дітей з неблагополучних сімей, поліпшувати контроль за утриманням та вихованням дітей.

Фахівці здобули універсальні знання, завдяки чому можуть тепер проводити широку роз’яснювальну роботу. Як підсумок, кількість наданих соціальних послуг збільшилася майже вдвічі.

Запроваджено комплекс інноваційних соціальних моделей організації превентивної роботи в громаді. Це центри денного перебування для дітей з кризових сімей «Пелюстки довіри», дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй», служби раннього втручання, впровадження соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми за підтримки міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині».

Об’єднання соціальних структур дало змогу уникнути дублювання функцій і заощадити фінансові ресурси. Нині повну соціальну підтримку надають за принципом «єдиного вікна», який поки що в країні реалізується лише в частині грошової допомоги.

Але як зауважують соціальні працівники, ще не затверджено на законодавчому рівні нормативно-правових документів, які регулюють діяльність єдиних соціальних центрів.

Реабілітація — на відмінно

Модель надання соціальних послуг на місцевому рівні в умовах децентралізації забезпечує комплексність, системність у роботі та спроможність розв’язувати проблеми у громаді, надання повного спектра таких послуг дітям, молоді, сім’ям, особам з інвалідністю, ветеранам, учасникам АТО, пенсіонерам, переселенцям та іншим вразливим категоріям населення не тільки Умані, а й відповідно до укладених угод — дітям та особам з інвалідністю, учасникам АТО Уманського та Христинівського районів.

Цей центр соціальних послуг щорічно надає соц­послуги більш як 15 тисячам осіб. Діти з інвалідністю мають змогу пройти реабілітацію в добре оснащеному закладі «Пролісок» з відділеннями водних та фізіотерапевтичних процедур. Дорослі з інвалідністю за ліцензією МОН здобувають робітничі професії у центрі професійної реабілітації.

До послуг літніх людей — три відділення стаціонарного догляду будинку ветеранів, зокрема відділення паліативної (хоспісної) допомоги, соціальної допомоги вдома, яке обслуговує важко- та психічнохворих. Вдячно відгукуються уманці й про службу побуту «Айстра», відділ обслуговування малозабезпечених пенсіонерів «Соціальний кошик», «Швидку соціальну допомогу», «Соціальне таксі».

Чимало зроблено для надання соціальних послуг дітям. Щороку вони зміцнюють здоров’я в літньому таборі санаторного типу «Мрія», який внесено до державного реєстру дитячих оздоровчих закладів. Багато корисного для дітей із кризових сімей зробили центри денного перебування «Пелюстки довіри», «Барвограй».

Усією громадою

Усвідомлюючи потребу в реабілітації учасників АТО, міський голова Олександр Цебрій разом із громадськими організаціями знайшов шляхи розв’язання проблеми відновлення бійців, які захищали незалежність країни на сході. Надійною базою для вирішення цього питання став новостворений реабілітаційний комплекс. Матеріально-технічна база і кваліфікований персонал закладу дають змогу здійснювати заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників бойових дій не тільки з Умані, а й усієї області. Про це укладено відповідні угоди. Тепер бійцям не потрібно залишати сім’ї та їхати далеко від домівки, щоб отримати психологічну допомогу, — адаптацію можна пройти в місцевому закладі. Тут уже оздоровилися сотні людей. Реабілітаційний комплекс, побудований усією громадою, отримав спеціальну відзнаку в конкурсі кращих практик місцевого самоврядування, проведеного в межах Програми Ради Європи.

На базі переданих Міністерством оборони приміщень колишньої військової частини в Умані успішно працює єдиний в області комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим та особам із залежностями. Популярними серед ветеранів духовними осередками спілкування стали університет третього віку «Дивосвіт», клуби за інтересами «Надвечір’я», «Оптиміст», «Калинонька», «Гармонія», «Берегиня», ансамбль «Катюша».

З огляду на величезне розмаїття соціальних послуг та закладів, які їх надають, запитую Галину Михайлівну про джерела фінансування корисних починань.

— Так, усе це потребує неабияких інвестицій. Більша частина їх надходить із міського та обласного бюджетів. Однак розуміючи скрутне становище багатьох людей, плече підставляють і бізнесмени та місцеві підприємства, організації й установи, звичайні уманці. Вони роблять внесок у надання матеріальної допомоги малозабезпеченим. Завдяки цьому поповнюється пункт збирання речей та лишків сільськогосподарської продукції. Надає послуги з ремонту взуття, пошиття та ремонту одягу служба побуту «Айстра», видають талони на послуги перукарні, діє відділ обслуговування малозабезпечених пенсіонерів.

В Умані є ще одне цікаве починання. За підтримки комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи обласної ради» тут працюють над упровадженням інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як одного з активних видів реабілітації. Для цього є всі умови, адже Умань — місто туристичне, і не використати можливостей створити умови впровадження цієї інноваційної послуги — просто гріх. Тому в цьому році у структурі центру соцпослуг відкрито відділення інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, яке організовує екскурсії для всіх категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю, учасників АТО та матерів загиблих.

До цього варто додати, що управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради — школа передового досвіду з реабілітації людей з особливими потребами та надання інноваційних моделей соціальних послуг. На його базі відбувається апробація інноваційних видів соц­послуг. Сюди приїжджають по досвід колеги з інших областей. Є чого повчитися в уманських фахівців, зокрема й у заслуженого працівника соціальної сфери України Галини Кучер, яка присвятила життя служінню людям.