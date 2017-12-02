Незалежне оцінювання для одинадцятикласників відтепер міститиме частину «розуміння мови на слух»: прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Окрім цього, самі тести з англійської, іспанської, німецької, французької вперше будуть двох рівнів складності — В1 і В2. Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, яким зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної як оцінку за ДПА та які вивчали цю мову на профільному рівні. Оскільки формат тестування з цього предмета зміниться, абітурієнти вже не подаватимуть до університетів сертифікати з іноземної минулих років (з решти дисциплін зможуть — за 2016 та 2017 роки).

Уперше під час вступу до магістратури треба буде складати ЗНО з іноземної. Нинішні бакалаври, які влітку планують подавати документи на вищий освітній рівень, вже трохи заплуталися в новаціях і теж чекають на аудіювання. Тож в УЦОЯО роз’яснюють: аудіювання відбуватиметься лише для випускників шкіл, у тесті з іноземної для майбутніх магістрів не буде завдань з письма — лише читання і використання мови.

Основна сесія ЗНО для випускників шкіл проходитиме з 22 травня до 14 липня. Тести можна скласти щонайбільше з чотирьох предметів. Результати з трьох дисциплін зараховуватимуть як ДПА. Обов’язково потрібно пройти випробування з української мови і літератури, математики або історії України — на вибір та ще з одного предмета з переліку. До речі, відтепер ЗНО з української мови і літератури складатимуть й учні професійно-технічних закладів, які наступного року здобудуть повну загальну середню освіту.

Міносвіти зменшило кількість заяв, які абітурієнт може подати під час вступу на місця державного і регіонального замовлення, із дев’яти до семи. Як і цьогоріч, — не більш ніж на чотири спеціальності, а на контракт не обмежено. Це прописано в затверджених МОН Умовах прийому до закладів вищої освіти. Залишаться й цьогорічні коефіцієнти (регіональний, сільський, галузевий), однак їхні величини змінять. Наступного року два конкурсні предмети будуть фіксованими, а третій абітурієнт обиратиме з двох альтернативних варіантів.

Новації зачеплять коледжі й технікуми — до них подаватимуть документи тільки в електронній формі. В Умовах прийому для молодшого спеціаліста на 2018 рік зазначено, що абітурієнти повинні створити власний електронний кабінет у системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти й через нього подати заяви.

Крім цього, вони подають сертифікати ЗНО, як і під час вступу до університетів. Паперова форма заяви залишається лише для випускників, які мають пільги або розбіжності в атестаті та сертифікаті ЗНО, скажімо, прізвищі, даті народження, громадянстві. Або подають іноземні документи про повну загальну середню освіту чи атестати, видані до запровадження фотополімерних технологій.

Реєструвати електронні кабінети й завантажувати на них документи можна буде з 2 липня, з 12 — подати заяви. Рєстрація закінчиться 25 липня, а прийом заяв — 1 серпня для абітурієнтів, які вступають за співбесідою, іспитами або творчими конкурсами, до 8 серпня — для тих, хто йде до коледжів і технікумів за сертифікатами ЗНО.

Ще однією новацією під час вступу на молодшого спеціаліста стане запровадження двох форм заяв, де можна зазначити: береш участь у конкурсі на бюджет і на контракт чи лише на контракт. .

Дев’ятикласники, які вирішили вступити до професійно-технічних закладів, писатимуть заяви у паперовому вигляді з 2 до 14 липня 2018 року. Надалі впродовж тижня відбуватимуться співбесіди, вступні іспити й творчі конкурси.

МОН просить учнів 9 класів, які планують вступати на молодшого спеціаліста, заздалегідь потурбуватися про отримання ID-картки — саме цей документ посвідчуватиме особу. Адже за свідоцтвом про народження вступатимуть лише ті, кому виповниться 14 років після 1 травня 2018-го.

За словами директора департаменту вищої освіти Олега Шарова, юстовані Умови вступу надали право закладам вищої та професійної освіти створювати власні правила прийому. Їх потрібно до 31 грудня внести до Єдиної державної електрон­ної бази з питань освіти та розмістити на офіційному сайті навчального закладу.

Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА

для «Урядового кур’єра»