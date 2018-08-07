В Україні лише почали розробляти законодавство щодо квадратних метрів такого виду і вже визнають його перспективність

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства активізувало роботу з розроблення нового законопроекту, який має запровадити дієвий ринок орендного житла в Україні та визначити чіткі механізми взаємодії всіх його учасників. Про це повідомив заступник керівника відомства Лев Парцхаладзе за підсумками круглого столу «Орендне житло в Україні: перспективи та проблематика».

«Нині близько 70% орендного житла перебуває в тіні. Цей ринок ніяк не регулюється. Ми зацікавлені створити такі умови, щоб ті, хто здає житло в оренду, легалізувалися. Ефективне запровадження цього ринку вплине на зниження орендної плати, сприятиме залученню нових інвестицій, стимулюватиме розвиток житлового будівництва і галузі загалом», — цитує слова посадовця прес-служба Мінрегіону.

Орендне житло може стати дієвою альтернативою у вирішенні житлового питання для багатьох українців. Лев Парцхаладзе зазначив, що нині в Європі більшість житла орендне. У Швейцарії цей показник становить 71%, у Німеччині — 58%, Нідерландах — 47%. «Майже третина всіх жителів Європи живе в орендованих будинках, бо це набагато вигідніше, ніж придбати власне», — уточнив він.

Є кілька напрямів розвитку орендного житла в Україні. Перший — створення муніципального орендного житла, замовниками якого виступає місцева влада. Його можна надавати молодим сім’ям, працівникам соціальної та бюджетної сфери (лікарям, учителям тощо), іншим молодим спеціалістам. Другий — орендне житло, яке перебуватиме на балансі центральних органів державної влади, зокрема відомств, і надаватимуть його їхнім співробітникам на час роботи або служби. Третій — комерційне орендне житло, яке будуватимуть приватні компанії й здаватимуть в оренду.

«Це різні питання, які потребують окремого врегулювання. Маємо відходити від традиції передачі у власність житла державним службовцям певних категорій. Чиновник може пропрацювати на посаді лише кілька місяців, проте передане у власність житло в нього залишиться. А пільгові категорії населення роками стоять на обліку в очікуванні омріяного помешкання. Це теж слід брати до уваги», — підкреслив Лев Парцхаладзе.

Пропозиції, які надали учасники круглого столу, буде опрацьовано і враховано в законопроекті, після цього буде презентовано його нову редакцію для обговорення з громадськістю.

Посадовець зупинився на тому, що держслужбовцям і молодим фахівцям житло в разі потреби варто надавати саме в оренду, повідомляє Укрінформ. «Вважаю, що всі державні службовці, яких призначають, мають право на це. Відомство, в якому вони працюють, має надати змогу орендувати житло, доки вони обіймають відповідну посаду. І вартість такої оренди має бути адекватною рівню їхньої заробітної плати», — сказав фахівець.

Якщо людина пропрацювала на держслужбі небагато, то після звільнення має виїхати з такої квартири, а якщо працює понад 20 років, відомство повинно потурбуватися і придбати їй житло або якимось чином компенсувати. «Проте чиновникам, яких призначають, не повинні безкоштовно надавати квартири у власність», — наголосив заступник міністра.

У Європі така практика поширена, а в Україні — майже ні. «Є поки що тільки приклад військових, коли житло пропонують в оренду, і це правильний шлях», — зауважив він.

На переконання Льва Парцхаладзе, ухвалення закону про орендне житло дасть у майбутньому змогу створити в Україні дієвий ринок саме таких квадратних метрів і розв’язати житлові проблеми багатьох українців.