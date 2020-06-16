Майже три місяці з початку введення обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19 бізнес Донеччини змушений був пристосовуватися до нових умов роботи. Тож, за словами президента Донецької торгово-промислової палати Максима Ануфрієва, усі заплановані заходи та дії теж потребували певних змін та швидкого корегування власних стратегій та планів.

— Донецька ТПП, маючи досвід роботи в найжорсткіших умовах, ні на секунду не припинила свою діяльність. І, як підтвердив час, ми завжди готові до викликів, — зазначає пан Ануфрієв у розмові з кореспондентом «Урядового кур’єра». — Не перериваючись ні на день, ми продовжували надавати весь спектр наших традиційних експертних послуг для бізнесу. Для максимальної безпеки наші клієнти мали змогу замовити послуги та отримати консультацію в дистанційному режимі. Важливим напрямом роботи стала розробка дієвих кроків щодо практичної допомоги бізнесу від держави. Протягом квітня—травня Палата сформувала та направила до ТПП України 60 пропозиції щодо підтримки бізнесу в умовах надзвичайної ситуації та подолання наслідків пандемії коронавірусу. Це один із найвищих показників серед регіональних ТПП.

І маємо результат: 27 травня 2020 року на засіданні уряду було затверджено Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19. У низці розділів Програми, а Торгово-промислова палата визначена серед її розробників, враховано наші ініціативи, зокрема у розділах 1.2 (захист українських товарів та послуг) та 2.1 (розвиток промисловості).

— Розкажіть про послуги ТПП докладніше?

— Всупереч обставинам, Донецька палата тільки зміцнювала співпрацю зі своїми членами. Успішною стала впроваджена ПрограмаCHAMBER4MEMBERS. Це новий досвід і нові можливості, новий погляд на давно відомі речі, формування сучасної культури взаємозв’язків між ДТПП і її членами.

У мережі Facebook було створено групу для представників бізнесу — членів ДТПП та інших підприємців області «Антикризовий клуб «Переможемо разом!», де підприємці мають змогу дізнаватись оперативні та важливі новини, розмістити власні пропозиції, активно спілкуватися. За час створення групи до неї долучилися 253 учасники, розміщено понад 250 постів.

Наприкінці травня на нашій онлайн-платформі відбулося засідання Комітету з підприємництва в сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності Донецької ТПП. До роботи долучилися 56 учасників: представники державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій, керівники підприємств.

Ми розширили майданчики комунікації та запустили Telegram-канал. І, очевидно, цей формат подобається підписникам — недаремно їх на каналі понад дві сотні.

Продовжує свою роботу Мережа центрів інформаційної підтримки бізнесу в Краматорську, заснована на базі Донецької ТПП, за підтримки ЄБРР у межах ініціативи #EU4Business Європейського Союзу.

— Конкретизуймо: виключно онлайн-формат стає звичним, а чи він ефективний?

— Із запровадженням карантину наші партнери з ЄБРР ухвалили рішення, що майже всі заплановані активності 2020 року перейдуть в онлайн-формат та стануть безкоштовними для представників бізнес-спільноти. Таке рішення дало змогу значно розширити географію залучення учасників.

Наприкінці квітня було проведено онлайн-тренінг «Практичні кроки створення ефективної системи НАССР на харчовому підприємстві». У тренінгу, який був спеціалізований та спрямований на вивчення досвіду впровадження і документування систем управління безпечністю харчової продукції, взяли участь 55 підприємців.

А в останні весняні дні відбувся онлайн-тренінг «HR energy для МСБ: побудова ефективної системи управління людьми і комунікація», спрямований на розуміння цінності одного з важливих і масштабних ресурсів сучасності — людського ресурсу. 33 учасники долучилися до освоєння методів управління персоналом у кризових ситуаціях через системний підхід, ефективні комунікації та інструменти антикризового управління.

Наразі триває реалізація дуже крутого онлайн-проєкту, який Донецька ТПП реалізує за підтримки ПРООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу «Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Донеччини — перемагаємо кризу разом»!

У період з 12 травня по 30 червня Палата організує 23 вебінари та чотири онлайн-консультації, спрямовані на інформаційну допомогу бізнесу регіону в подоланні кризових явищ. На сьогодні вже проведено десять вебінарів з кризового контенту, клієнтського сервісу, маркетингу та продажу і дві онлайн-консультації з представниками нашої палати, облдержадміністрації та обласної служби зайнятості. До вебінарів та консультацій долучилися 147 учасників.

— Чи доступні заходи, які організовує Палата, для тих, хто тільки починає свій шлях у підприємництві?

— Ще раз наголошую: з урахуванням того, що весь малий і середній бізнес країни зараз перебуває у важкому становищі, всі без винятку вебінари доступні для всіх зацікавлених у збереженні та розвитку свого бізнесу. Тобто за участь не треба платити.

На сайті Донецької ТПП, а також на нашій Facebook-сторінці постійно публікують новини щодо заходів і активності партнерів. Щомісячна кількість користувачів цих ресурсів становить понад 15 тисяч. Отже, хоч як пафосно це звучить, але ми завжди поруч!

Ігор ЗОЦ,

«Урядовий кур’єр»