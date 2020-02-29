Наприкінці вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з батьками-усиновителями, опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями повідомив, що в країні понад 700 інтернатних закладів. Він зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родин.

«Там дуже багато діточок. І, звісно, наше бажання — щоб інтернатів зовсім не було. Діти мають бути в сім’ях — жити, рости та відчувати себе звичайними щасливими дітьми», — наголосив Президент.

А через кілька місяців після того Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив: уряд працюватиме, щоб упродовж 4—5 років в Україні значно зменшилася кількість інтернатних закладів пострадянського періоду, а збільшилася кількість дитячих будинків сімейного типу і патронажних сімей.

Глава уряду заявив, що прагне якісно змінити пост­радянську систему інтернатів, де 85% коштів витрачали не на дитину, а на стіни, зарплату працівників тощо.

«Маємо створити систему дитиноцентричну. У нас сьогодні близько 12 мільярдів гривень, а це величезні кошти, передбачено на цю сферу і лише 15% з них доходять до дитини і витрачаються безпосередньо на неї. Це неприпустимо», — сказав Олексій Гончарук.

2020-го, який проголошено роком дитини, у країні розпочато другий етап реформування державних інтернатів. Найактивніше він триває на Полтавщині. Тут роблять кроки до реформування системи інституційного догляду дітей.

«За запитом Полтавської облдержадміністрації й за підтримки міжнародного благодійного фонду Lumos, який заснувала письменниця Джоан Роулінг, ми розпочали активну фазу реформи інтернатів у Полтавській області», — повідомила у Полтаві міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

На Полтавщині у системі освіти 25 закладів інтернатного типу, де діти навчаються з понеділка по п’ятницю, а батьків бачать лише у вихідні. Ці заклади хочуть зберегти, бо їхня база непогана, але трохи переформатують і ліквідують гуртожитки. Дітей мають виховувати у сім’ях.

В області 56 сиріт. Керівництво облдержадміністрації поставило собі за мету цього року всіх цих дітей влаштувати в родини. Уже знайшли кілька прийомних сімей, ладних узяти сиріт, за потреби влада готова допомогти таким сім’ям із придбанням житлових будинків та поліпшенням матеріально-технічного забезпечення. Уже обрано три інтернати, що їх у 2020 році перебудують, закуплять автобуси, якими дітей підвозитимуть на навчання, щоб вони в них не жили, а лише навчалися. Передбачено, що в голови ОДА буде радник, який тісно контактуватиме з департаментами освіти, охорони здоров’я і службою у справах дітей, щоб правильно дослідити систему інституційного догляду й вибудувати стратегію її розвитку.

Після того як Мінсоцполітики долучилося до реформування інтернатів Полтавщини, в області вже підготували три міждисциплінарні команди із соціальних працівників, педагогів, психологів і медиків, приблизно по 10 фахівців у кожній команді. Вони, за словами пані Юлії, заходять в інтернати, оцінюють кожну дитину, її сім’ю, оточення, послуги у громаді, ризики переміщення, пишуть план щодо неї й починають її виводити. Протягом наступних місяців ці команди мають вивести з інтернатних закладів виховання понад 300 дітей.

«Тема захисту прав дітей особлива, її відчуваю як місію, як щось таке добре, що ми можемо всі разом зробити для діток, — сказала міністр соцполітики Юлія Соколовська. — Ми визначили такі пріоритети у наших бюджетних програмах. У цьому році буде підвищено розмір допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму — це додатково понад 1000 гривень за місяць на дитину. Збільшиться і розмір допомоги на дітей з інвалідністю, яких виховують у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, з 2 до 3,5 прожиткового мінімуму — це додатково понад 3000 гривень за місяць. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам підвищиться на 30% на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину і становитиме прожитковий мінімум для дітей відповідного віку. Прийнято рішення щодо спрощення процедур фінансування і виплати деяких видів соціальних допомог. Тобто це такий маленький сигнал, який ми хотіли дати, щоб пропагувати сімейні форми виховання».

Міністр звернулася до керівників ОТГ долучитися до розвитку соціальних послуг на місцях.

«Ми розробили пілотний проєкт розвитку соціальних послуг і закликаємо об’єднані територіальні громади брати участь у цій програмі», — сказала на зустрічі з головами ОТГ і міст обласного значення Полтавщини Юлія Соколовська. Після цього підписали меморандум про співпрацю в реалізації держреформи системи догляду за дітьми.

Вона повідомила, що в держбюджеті цього року на соціальні послуги закладено 100 мільйонів гривень. Додано 1,5 мільярда гривень на збільшення виплат і зростання підтримки сімейного виховання.

Того самого дня вона відвідала сім’ю патронатного вихователя Наталії Кузуб у селі Андріївка Хорольського району. Цю сім’ю створено розпорядженням голови РДА 5 червня 2018 року. За два роки сюди влаштували 14 дітей. Шість із них потрапили у складні життєві обставини, решту відібрали в біологічних батьків та влаштували в сім’ю патронатних вихователів через загрозу для їхнього життя і здоров’я. Згодом діти повернулися у свої родини, їх влаштували на повне державне забезпечення в державні навчальні заклади. Нині у сім’ї на утриманні троє дітей.

На Хорольщині пані Соколовська вивчала потреби патронатних сімей під час спілкування з родинами, дітьми. Усього на Полтавщині чотири такі сім’ї, але фактично дітей виховують лише в одній — на Хорольщині. Під час зустрічі було визначено питання, які можна законодавчо врегулювати.