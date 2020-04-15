Майже 700 тисяч підприємців припинили роботу через карантин. Такі дані наводить президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. За його словами, у більшості підприємців, на відміну від середнього та великого бізнесу, запас коштів для виживання є тільки до середини—кінця квітня. А особливої підтримки держави потребують ті, хто створив бізнес на умовах самозайнятості.

Візерунки долі обирати самостійно

П’ять років тому Ольга Широкова вийшла з туристичного агентства в Луганську, де працювала багато років, тільки з дамською сумочкою. Офіс зайняли бойовики. Попереду було важке літо 2014 року, переїзди, новий соціальний статус вимушено переміщеної особи. За п’ять років вона разом з рідними перемогла обставини і створила нові робочі місця для ще трьох людей. Тепер перед її маленьким трудовим колективом постав новий виклик, пов’язаний із загрозою захворювання на коронавірусну недугу і з подальшими перспективами роботи й заробітку. Де шукати сили й можливості для нових перемог?

У родині Ольги Широкової по жіночій лінії шили три покоління: бабуся була відомою кравчинею, мама й нині вишиває картини та сукні. Сама Ольга в юності малювала моделі одягу, креслила викрійки і мріяла про професію модельєра. Але стала відомою людиною в туристичній галузі. І до літа 2014 року планів було багато.

Вона з дітьми виїхала в липні на Азов. Виїжджали, як і багато людей, «на три дні», а прожити там довелося мало не до осені.

«Там уже зібралося кілька знайомих дівчат з дітьми. Жили в дуже важких умовах. Знайшли безплатне житло — занедбані літні будиночки на узбережжі. Мені довелося вилити дві пляшки «білизни», щоб відмити грибок на стінах. Але в нас утворилося таке собі переселенське містечко, і мене обрали лідеркою, кимсь на кшталт коменданта, — згадує Ольга. — Думаю, що вижити вдалося лише завдяки адреналіну. Тепер навіть страшно згадати, які труднощі довелося долати».

За п’ять років переселенка Ольга Широкова разом з рідними перемогла обставини і створила робочі місця для ще трьох людей

Восени перебралися до Старобільська

«Роботи немає. У місті перенаселення. Житлові умови — мінімальний комфорт, «зате не в наметі». Навіть зв’язок зі світом — проблема. Однак на той час в області з’явилися організації, які системно допомагали таким безхатькам, як ми», — розповідає Ольга.

Саме тоді вона відкрила нові для себе можливості бібліотек: тут дозволено читачам цілу годину користуватися безплатно всім необхідним комп’ютерним обладнанням. А для переселенців є ще додатковий час.

«Працювати можна було тільки в бібліотеці. Потім я перебралася в кафе з вай-фаєм», — веде свій літопис переселенка.

Ольга Широкова використовувала ці нові можливості сповна: хотіла повернутися в туристичний бізнес. І змогла. Так було закладено фундамент туристичного агентства «ТурПростір». Хоч повноцінно воно запрацювало вже у Сєверодонецьку, куди сім’я Широкових переїхала в 2015 році.

«Доти я вже навчилася виживати. Зрозуміла, що сидіти сиднем не можна. Іншими словами, візерунок долі слід вишивати за малюнком, який придумала сама», —формулює Ольга Широкова своє життєве кредо.

У Галини Тарапури кожен шов і рядок — витвір мистецтва. Фото автора

Міцний «Шов»

Життя налагодилося. Коло знайомих відновилося. І передовсім це були такі самі вимушені переселенці.

«Через стреси ми всі то худнули, то повнішали. Підремонтувати одяг, просто підшити брюки — вже ціла проблема. У мене були старенька побутова швейна машинка і навички. Допомагала людям. І тут дізналася, що Міжнародна організація з міграції пропонує участь у гранті для переселенців для самозайнятості, при цьому не потрібно відкривати підприємництво. У межах гранту можна було придбати швейну техніку вищого рівня. Я взяла участь у грантовій програмі, щоб мати змогу розв’язати власні проблеми і допомогти найближчому оточенню. І виграла його. Так і виникло ательє «Майстер ШОВ». ШОВ — абревіатура з перших букв мого прізвища, імені, по батькові», — пояснює Ольга Віталіївна.

Але хотілося ще й творчості. Тож до початку карантину в ательє «ШОВ» налагодили не тільки ремонт, а й пошиття одягу. Тут можна придбати подушки незвичайної форми (наприклад, у вигляді олівця або корони), рушники з ексклюзивною вишивкою, сумочки з джинси, замші, шкіри.

«Нашої візитівкою стала висока якість, новинки, ексклюзивні роботи. Справа пішла. Нині у мене три наймані працівники. І в нас є такі ексклюзивні послуги: машинна вишивка, кушнірські роботи. Галина Тарапура — філігранний майстер. Кожен шов і рядок у неї —це витвір мистецтва. У дизайнера машинної вишивки Тетяни Іванової, до речі, теж переселенки з двома дітками, власне бачення кольорів та їх поєднання, гармонійного сприйняття. Вона не тільки опанувала вишивку, а й постійно вдосконалюється сама і осучаснює ремесло. Мені здається, коли показуємо свої роботи, зроблені з любов’ю, у людей зростає рівень вимог. Вони вже не задовольняються середнім й сіреньким. Тобто ми агітуємо за себе самою якістю роботи і ставленням до справи», — каже Ольга Широкова.

А нині всі виробничі потужності цього ательє зайняті пошиттям захисних багаторазових масок.

«Ось відшили чотири різні моделі. І за підсумками опитування у спонтанній фокус-групі деякі лекала забракували. Маски, які найчастіше бачу в інтернеті, так би мовити, капюшончики — більше для краси, ніж для здоров’я. Маска має добре прилягати і бути зручною, тоді вона корисна, — пояснює Ольга Широкова. — Особливість наших масок — два шари захисної натуральної тканини з кишенею, куди можна вкладати додатковий одноразовий захисний шар. Будь-яка захисна маска, одноразова або багаторазова, має залишатися сухою і чистою. Тільки за таких умов вона захистить ваше здоров’я».

Тепер тут шиють захисні маски для дорослих і дітей. З різних тканин — яскравих або темних. Але всі вони багаторазові.

«Чому? Наприклад, у мене четверо членів сім’ї. За рекомендаціями використання одноразових масок, кожна людина повинна поміняти хоч три маски щодоби. Нині у Сєверодонецьку можна купити одноразові маски по 15 гривень (в кращому разі). Виходить, тільки моїй сім’ї на маски щодня треба 200 гривень. Але я ж не мільйонерка! — розмірковує Ольга Широкова. — Одне слово, шити маски почали для себе, знайомих, а потім надійшло перше замовлення від підприємства, друге. Так і пішла справа!»

Підприємиця радіє: вона може навіть в умовах карантину зберегти й робочі місця, і обладнання. І мріє: щойно карантин закінчиться, ательє «ШОВ» і туристичне агентство «ТурПростір» повернуться до творчої діяльності.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»