Рідна мова для кожного з нас — наче вода, повітря. Це духовний простір, у якому почуваємося зручно й затишно. У рідній мові — пам’ять минулого, пошана батьків та естафета прийдешніх поколінь. Забуття рідної мови прирікає на втрату зв’язку з минулим, усього набутого попередніми поколіннями.
Нещодавно зустрічався з українцями Воєводини, автономного краю Сербії, з-поміж яких є ті, хто у п’ятому поколінні свято бережуть рідну мову, традиції, готують підручники й навчальні посібники для школи, дослухаються до кожного слова з такої дорогої для них України. Можна поміркувати, що їх спонукає самоідентифікувати себе українцями, трепетно ставитися до всього рідного, а на день народження Кобзаря збирати велелюдну авдиторію в народному театрі Воєводини. Відповідь на це запитання одна: знаючи своє, пізнаємо й інше. Без рідного людина втрачає самодостатність, стає елементом чужого.
Мовна державність
Щодо державності мови, то навіть пересічному громадянинові зрозуміло, що в цьому разі потрібно говорити про встановлення функційного навантаження мови, визначення переліку завдань, які реалізує мова. Сталість державності мови співвідносна з ідеологією країни, силою її внутрішніх доцентрових сил. Виокремлення мовної державності як поняттєвої сполуки викликає певний спротив, оскільки не зовсім звичний такий порядок слів. Мовна державність охоплює сукупність різних законодавчих актів удержавлення мови, силове навантаження державної мови в інтернеті, інформаційно-медійному та інших просторах.
Використовуючи заявлене, легко констатувати: українська мова державна в Україні. Це підтверджено законодавчо, розвинуто у відомчих наказах, актах, постановах тощо. Але немає повноцінної мовної державності.
Якщо поглянути на сучасний інформаційний простір, то легко помітити в ньому кілька сегментів, кожний із яких важливий і відіграє певну роль у відповідному напрямі. Один з найбільш репрезентативних — простір друкованих засобів масової інформації — часописів і газет, більшість яких мають електронні версії в інтернеті. В аргументованій публікації Вікторії Солодкої «Мова має значення» («Слово Просвіти», №4 (848), 2016) ідеться: «Відкрите питання простору інтернету, який найменше піддається контролю держави. 2008 року, за даними Телекритики, сегмент українськомовних блоків, соціальних мереж становив 7—8%, з 10 найвідвідуваніших сайтів два українські і п’ять російських. Навіть після Революції гідності, російської агресії спостерігається негативна тенденція у ЗМІ та книгодрукуванні щодо вжитку державної мови».
Переконатися в жалюгідності кількості українськомовних видань легко, підійшовши до будь-якої ятки із пресою сучасної України, де одна чи дві будуть українськомовні газети, а все решта — суцільний російськомовний масив. Біля станцій метро у столиці продають аж ніяк не українськомовні видання. Важко уявити таку картину в котрійсь зі слов’янських держав, крім Білорусі, де стан білоруської мови завдяки ухваленому закону про двомовність просто катастрофічний.
За кілька останніх років трохи поліпшилася ситуація на телевізійному й радійному просторах, хоч на окремих телеканалах мовна державність не лише не стала пріоритетною, а повністю відкинута на маргінеси. Підтвердження цього — нещодавня дискусія про можливість використання української мови в мелодраматичних серіалах (телеканал «1+1»), обмежуючи контент лише комедійними серіалами. Складається враження, що завдання телевізійних каналів та окремих радійників — консервація мовної ситуації минулого з постійним акцентуванням збереження прав національних меншин. Хоч тут наявна певна асиметрія: дотримання прав національних меншин мають забезпечувати певні телеканали з регулярним виходом програм такого спрямування. Інколи на телеканалах з’являються фільми радянського зразка про Другу світову війну, визвольні змагання 1941—1945 років, так званий радянський спосіб життя. Здавалося б, у цьому є позитив. Але переглянувши кілька з них, легко переконатися, що про українців там нічого немає. Та й цінності в таких фільмах сповідують насамперед у сенсі дружби народів колишньої імперії.
За станом українськомовного компонента друкованих ЗМІ й телевізійного та радійного просторів можна стверджувати, що в ньому відчутна державність мови, про що свідчить: 1) виступи очільників держави — Президента України, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради українською мовою; 2) у новинарному просторі домінує українська мова; 3) прогноз погоди здебільшого українською мовою; 4) окремі шоу мають за основну українську мову. Але в цьому просторі немає мовної державності, бо навіть пересічний гість не може зрозуміти, в якій державі він живе. Адже мовна державність — це повноцінний територіально-просторовий вияв, тяглість використання державної мови в різних соціально-корпоративних групах та представниками різних поколінь.
Виміри сучасної школи
Питання мовного простору школи надзвичайно ємне, і в цьому разі варто обійтися тільки певними штрихами. Безперечно, Закон України «Про освіту» (остання редакція від 16.01.2020) дає відповіді на багато запитань, хоч не менше їх повисає в повітрі. Свого часу академік Юрій Шевельов наголошував: «Важить у формуванні поглядів школа. Школа навчає, але вона й прищеплює брехні. Часом менше, часом більше».
Початкова й середня школа спільно із сім’єю формують основи світогляду. Тому таке дражливе питання функційного навантаження мови у школі, через яку учень пізнає світ, формує цілісне уявлення про державу, стає її патріотом. Адже патріотизм — це основний постулат любові до своєї нації, пошанування держави. Розгляд цього питання потребує оперування цифрами, скільки шкіл українськомовних і який відсоток учнів вони охоплюють. Такі кількісні показники не завжди адекватно відображають силове навантаження державної мови, що може зводитися до суто парадності державної мови: гімн, проведення уроків, а в усіх інших заходах — уже не українська у школі.
У радянській школі існував закон про єдиний мовний режим, який передбачав обов’язкове використання мови навчання в усіх шкільних та позашкільних заходах. Це сприяло максималізації силового поля мови навчання в освітньому просторі, а переведення більшості шкіл у російськомовні активізувало відповідне мовне середовище, витісняючи українську не лише на периферію, а й вилучаючи з активного використання й перетворюючи на звичайний шкільний предмет.
Показово, що за перших років незалежної України, коли багато громадських організацій різними засобами прагнули збільшити поле функціонування української мови — створювали товариства української мови, сприяли відкриттю українських шкіл, напрацьовували моделі формування українськомовних потоків студентів. Обласні державні адміністрації не підтримували таких дій, а як спротив створювали ради з питань мовної політики та мовних меншин.
Так сформовано потужний механізм протидії поширенню української мови як державної, послаблення її ролі в загальнодержавному просторі. А згодом запущено механізм другої державної мови, формування думки про регіони з особливим мовним режимом (друга половина 1990х). Виокремлення регіонів з функційним навантаженням однієї з мов національних меншин було добре замаскованою мовно-ідеологічною диверсією, розрахованою не на одне десятиліття, кінцевим етапом якої були два варіанти: створення надійного підґрунтя для двох державних мов (варіант Білорусі, Казахстану) або цілісного територіального простору із силовим навантаженням мови, що повністю конкурувала б із державною, заступаючи її функційно.
Останнє було вмонтовано в Закон України «Про засади державної мовної політики» (№ 5029VI), основною метою якого було впровадження другої державної мови російської. Якби цей сценарій спрацював, то поділ України на дві — українськомовну й російськомовну став би реальністю. Більш єзуїтського підходу до управління державою годі уявити, оскільки заздалегідь було продумано модель, яка врешті-решт призводила до повної втрати власної державності.
У шкільництві впроваджувані різними способами директиви в цей час давали відповідні наслідки: поступовий відступ від засадничих основ мовної доцентровості, коли вона не посилює зв’язки всіх регіонів і земель у цілісний духовно-мовний простір, а спричиняє мовну відцентровість, регіоналізацію.
Працювати на випередження
Розвиток держави без чіткого формулювання принципів її мовної ідеології приречений. Ця ідеологія має ґрунтуватися на двох взаємодоповнюваних постулатах: мовна державність і державність мови, що відображають у цілісності мовну тяглість поколінь і безперервність територій. Незаперечна заслуга й подвиг українського народу — збереження власної мови в усі віки бездержавності, постійного переслідування, численних заборон.
Здавалося б, сучасний поступ України мав би лише сприяти розбудові всього того, що зорієнтовано на її розбудову. А в цей час ідеологічна машина недоутворення «ДНР» чи «ЛНР» шукає в сучасних умовах будь-які важелі впливу на населення, утримує його в ідеологічних антиукраїнських лещатах. І це тоді, коли у школах на окупованих землях українську мову й літературу якщо й вивчають, то протягом одного уроку на весь тиждень, а до 2014 року це було вісім щотижневих годин.
Кожна військова загарбницька операція завжди розпочинається із забезпечення надійної основи її проведення на відповідних землях, що і здійснювали тривалий час на нині окупованих територіях Донецької та Луганської областей з послідовним нав’язуванням ідеї мовної та ментальної, культурної й етнічної особливості. У сучасному вимірі обстоювання українськості освячено кров’ю тих її захисників, хто пішов під кулі на її захист, муками й стражданнями тих, хто пішов на двобій із винищувальною радянською системою. І пам’ять про них має єднати всіх в обстоюванні істинно національного, рідномовного та ріднослівного.
Нині надважливо не наздоганяти втрачене, а працювати на випередження, що передбачає: а) створення надійного лінгвокомп’ютерного забезпечення для активізації захисту мовно-інформаційного простору від різноманітних кібератак; б) залучення якнайширшого кола молодих науковців до творчих пошуків у царині опрацювання українських мовних багатств, організація й проведення всеукраїнського мовного віча на ґрунті спільних мовних і культурних цінностей; в) формування мовно-дослідницьких груп для витворення протидії механізмам мовного навіювання; г) створення державного фонду національної героїки з належним висвітленням у ньому всіх періодів історії України; ґ) формування мовного кодексу України.
Анатолій ЗАГНІТКО,
доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри
Донецького національного університету ім. В. Стуса,
для «Урядового кур’єра»