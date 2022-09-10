Дивовижні випадки трапляються на фронті. Наприклад, у Бахмуті, як розповіла газета «Громада СХІД», до казарми українських військових, рятуючись від постійних вибухів, прибився бджолиний рій. Його поселили в ящик з-під снарядів. Весь час за комахами доглядав Олександр із Черкас, який до служби в армії був пасічником. Згодом армійцеві необхідно було повернутися додому, і побратими попросили забрати рій із собою. У тому-таки ящику-вулику під наглядом пасічника рій подолав 700 кілометрів. Бджоли задовільно перенесли мандрівку. Тепер у Черкасах комахи почуваються в безпеці. Щоправда, через попіл від вибухів, що осідав на квіти під час збирання нектару, тепер мед трохи гірчить — такий в нього присмак війни.
Розрахунки й підрахунки
Нашестя рашистів не могло не позначитися на мирній галузі бджільництва. Проте попри всі труднощі, пов’язані з воєнними діями, пасічники таки очікують, що цього року врожай меду в Україні перевищить 100—120 тисяч тонн. Голова Спілки пасічників Володимир Стретович вважає, що меду, як і останніми роками, буде вдосталь: «Інститут бджільництва прогнозує 100 тисяч тонн. За нашими підрахунками, буде ще більше — 120 тисяч тонн».
Як вважають досвідчені бджолярі, медозбір цього року загалом виходить трохи меншим, бо чимало полів лишилося не засіяними. Однак іще навесні утворився його надлишок. Експортувати ж весняний збір було неможливо. З одного боку, далися взнаки логістичні перешкоди, а з іншого, — у європейських клієнтів знизився попит.
У пасічників Черкащини власні розрахунки й підрахунки. Як розповів член правління Спілки пасічників Черкащини та бджоляр у п’ятому поколінні Ігор Висоцький, лише 15% пасічників одержали урожай меду більший, ніж торік. У частини — на тому самому рівні, інші втратили майже половину бджолиних сімей. Є десятки пасічників, у яких було 150 сімей, а залишилося тільки 30.
«Проте меду для внутрішнього споживання буде достатньо, навіть попри перепони й те, що у зв’язку з воєнним станом дотацій немає. Уплинули й комендантська година, нестача пального, заборона виїзду в ліси та посадки. Усе це призвело до того, що багато хто не виїхав на кочівлю, а якщо пасіка не кочує, то меду, звичайно, немає, — зауважує Ігор Висоцький. Він наголошує, що нині відчутно бракує державної підтримки бджільництва: — Від роботи пасічників залежить не тільки врожай сільськогосподарських культур, а й експорт, валютні надходження в нашу країну. Мед іде на експорт і дає дуже великі надходження валюти. Для держави важливо зберегти пасічників, можливо, утриматися від призову їх в армію, адже бджоли пропадуть, урожаїв не буде, меду теж. Відповідно погіршиться здоров’я нації, адже мед — це здоров’я».
Вулики з очерету — тальнівське ноу-хау
Проте завдяки ентузіастам бджільництва, яких на Черкащині багато, галузь живе і розвивається. У всіх категоріях господарств нині утримують близько 66 тисяч бджолосімей, з них левову частку — у приватному секторі. Серед приватників — і тальнівець Павло Хоменко. Скільки сподівань у його житті пов’язано з цими працьовитими комахами, важко й сказати. З дитинства мріяв про власну пасіку. Перечитав в інтернеті про бджіл усе, що знайшов. Та до практичного втілення задуму дійшов тільки чотири роки тому. Узявся сам майструвати вулики. А оскільки підходящого дерева не було, знайомий порадив спробувати виготовити їх з очерету.
Ідея сподобалася, адже відгуки про таке житло для бджіл вселяли надію. Але щоб здійснити задумане, треба постаратися. По-перше, стебла рослин мають бути якомога рівніші, по-друге, не дуже товсті, адже під пресом, де проходять обробку, можуть лопнути. Заготовляв матеріал на ставку, залучив усю родину. Сам підбирав, зрізав, обробляв. Якось узимку навіть пальця пошкодив. Але все це було другорядним порівняно з радістю від успішної зимівлі бджіл.
Окрилений успіхом, пасічник розвиває справу. Тепер його пасіка налічує 50 бджолосімей, а починав із чотирьох власноруч виготовлених вуликів.
Про переваги незвичайного утримання розповідає охоче. У холодну пору року, як переконався, комахи не потерпають від вологи, морози завдяки теплоізоляційним властивостям очерету теж їм не дошкуляють. Матеріал, з якого виготовлено вулики, цілком екологічний, дихає, забезпечуючи мешканцям комфортні умови. Тепер до юного пасічника звертаються сусіди по досвід як до досвідченого бджоляра.
Але часу на розповіді в пасічника небагато. Адже основна його робота — у Тальнівському кар’єроуправлінні, де працює головним енергетиком. Зізнається, іноді поєднувати роботу та бджільництво важко. Про вільний час залишається тільки мріяти. Збирати мед допомагає родина. А підтримувати порядок на пасіці — його вірна помічниця вівчарка Гіта.
Солодка стежина до дітей
Нещодавно, у серпні, коли в церкві освячують яблука і зілля, вихованці закладів дошкільної освіти Чорнобаївської та Іркліївської громад Золотоніського району за доброю традицією отримали в подарунок від почесного голови асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств району» Петра Душейка свіжозібраний мед. Досвідчений господарник, колишній народний депутат України давно займається бджолярством і добре на цьому розуміється.
Ароматний цілющий натуральний продукт із власної пасіки Петра Душейка діти куштують щороку. Цього разу вручення солодких подарунків у Богодухівському НВК збіглося із зустріччю колишніх вихованців дитячого садка, а нинішніх першокласників з першою вчителькою Тетяною Цвітковою. Вона яскраво розповіла дітям про працьовитих комах, яким доводиться для кожної баночки меду відвідати більш як 500 тисяч квіточок. Побажала дітям, аби вони, як бджілки-трудівниці, вбирали нові знання, щоб стати успішними. Дітвора із задоволенням слухала наставницю, а потім смакувала й дякувала за подарунки.
Продукт із Холодного Яру
Від розмаїття медових пропозицій на черкаському ринку розбігаються очі.
«Вам з різнотрав’я чи ріпаку? А може, липового чи акацієвого? Є й гречаний. Візьміть соняшникового!» — припрошує молодиця з гарною усмішкою. Дивлюся, як стікає, переливаючись на сонці, бурштинова цівка із глечика, якого тримає в руках вусатий уже не молодий кремезний дядько. «Нікого не слухайте, — каже мені тихенько, — візьміть оцього, не пошкодуєте. Це мед із Холодного Яру. Недавно відправив цілу партію на фронт нашим бійцям. Дуже дякували. Оце залишив трохи для себе. У цьому продукті велика сила. Сила українська, непереможна».
Вересневий базар пахне медом. Ціни на нього цього року поки що кусаються не дуже. Війна внесла корективи, у покупців обмаль коштів, особливо в пенсіонерів. Багатьом знадобляться, крім меду, пилок та прополіс, який тут само, на прилавку. Попит на продукти бджільництва чималий.