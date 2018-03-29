У свідомості людини мислячої спротив змінам і критика перетворень у системі охорони здоров’я, які збирають під знамена представників різних політичних сил, легко нівелюються шокуючим повідомленням прокуратури про те, як працівники найпередовішої дитячої медичної установи крали і перепродували ліки, призначені та оплачені бюджетом для лікування маленьких пацієнтів із надскладними діагнозами. Тож звертати зі шляху реформування не можна, хоч би хто що казав. А досвід втрати близьких через невчасну чи некваліфіковану допомогу лише має додавати впевненості. Про власний біль від втрати дорогої людини, який упевнює у тому, що зміни потрібні й невідворотні, згадав і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи вчора чергове засідання Кабінету Міністрів, на якому було ухвалено важливі рішення, що стануть фундаментом для трансформації системи охорони здоров’я.

Отже, напередодні початку національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» Кабінет Міністрів ухвалив 18 нормативних актів для впровадження змін в охороні здоров’я і призначив головою Національної служби здоров’я України Олега Петренка.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», кампанія з вибору лікаря почнеться 2 квітня. На засіданні Кабміну в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про готовність профільного міністерства до цього: затверджено необхідні документи, електронна система охорони здоров’я успішно пройшла всі випробування, активно триває комунікаційна кампанія та підготовка медичних закладів.

Наступний крок у реформуванні моделі фінансування системи охорони здоров’я — укладання договорів між медичними закладами та Національною службою здоров’я. Уже з липня, згідно з планом на 2018 рік, перші заклади первинної допомоги отримають справедливу оплату медичних послуг — за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Щоб це відбувалося вчасно, уряд ухвалив рішення про призначення голови Національної служби здоров’я та ухвалив перші акти, які регулюють її діяльність.

«Я дуже рада, що наша команда поповнилася таким сильним гравцем, як Олег Петренко. Лікар за освітою, він має багатий управлінський досвід у приватному секторі. У різний час доклав багато зусиль для розроблення реформи, яку ми впроваджуємо. Розбудовуємо інституційну спроможність МОЗ України і разом закладаємо основи НСЗУ — для ефективного і якісного захисту головного — здоров’я українців», — зазначила Уляна Супрун.

«Ми працюватимемо, щоб уже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і вищу якість медичних послуг, були винагороджені кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене й у НСЗУ багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато. Але важливо, що я не сам. Є сильна команда МОЗ, яка вже провела велику роботу. Так само відчуваю підтримку уряду та Прем’єр-міністра. Упевнений, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я відтепер невідворотні», — такими словами Олег Петренко означив перші кроки НСЗУ, яку протягом трьох днів офіційно зареєструє як новий орган центральної виконавчої влади.

На урядовому засіданні було ухвалено постанову, що дасть змогу МОЗ розпочати закупівлі із залученням спеціалізованих організацій за дев’ятьма напрямами. Нагадаємо, що цього року міністерство рекордно рано розпочало закупівлю ліків. Формування номенклатур почалося ще у листопаді 2017-го, а затвердили постанову на 7 місяців раніше, ніж у 2015 році.

Не менш важливі питання якості освіти майбутніх медиків. Уряд ухвалив акти, що вдосконалять систему безперервного професійного розвитку фахівців-практиків, запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит для магістрів за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Також Кабінет Міністрів ухвалив проведення міжнародного іспиту з основ медицини для лікарів у 2018 році. Такий іспит проводять у всьому світі, він дасть змогу оцінити рівень підготовки лікарів у нашій країні.

Ізраїль відкривається

Україна офіційно завершила активізовані в 2015 році переговори з Державою Ізраїль щодо формування та підписання угоди про зону вільної торгівлі. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив під час засідання Кабінету Міністрів.

А перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів додав, що саме 28 березня глави української та ізраїльської делегацій погодили завершення переговорного процесу щодо положень угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.

За словами посадовця, вона сприятиме розвитку промисловості та переробного виробництва в Україні завдяки співпраці та кооперації українських та ізраїльських підприємств. Угода зробить експорт до Ізраїлю дешевшим шляхом скасування або зменшення ввізних мит, та швидшим завдяки домовленостям щодо спрощення митних процедур, що сприятиме збільшенню нашого експорту.

«Це частина роботи уряду та міністерства з розширення можливостей для експортерів і доступу до ринків», — прокоментував домовленості Степан Кубів і додав, що вже нині торгівля між Україною та Ізраїлем демонструє зростання. Зокрема торік українські підприємства експортували до Ізраїлю товарів і послуг на 781,2 мільйона доларів США, тобто на 19,1% більше, ніж позаторік.

«На сьогодні угода — це передовсім нові можливості для українських промислових товарів та сільськогосподарської продукції. До того ж Ізраїль — ринок у фокусі для нашого експорту згідно з Експортною стратегією. Тому протягом переговорного процесу ми доклали значних зусиль, щоб прискорити укладення угоди про вільну торгівлю з цією країною», — зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, Ізраїль — досить закритий ринок з високими ввізними митами, а також специфічними вимогами до продукції, які пов’язані з релігійними аспектами. Тож переговорна команда доклала максимум зусиль, щоб відкрити доступ українським товарам до цього ринку.

Глави делегацій затвердили подальший план дій для підписання угоди. Сторони здійснять її детальну юридичну вивірку, після чого документ подадуть відповідним органам обох країн для затвердження.

Безпека понад усе

Учора під час урядового засідання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим компетентним органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торговельнх центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.

Володимир Гройсман висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією в російському Кемерові, під час якої загинули діти, і наголосив, що таким подіям слід запобігати, а для цього потрібна система контролю. «Уряд ухвалив рішення дозволити ДСНС перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки, але очевидно, що роботу потрібно розширити. Даємо доручення ДСНС, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торговельних центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів — усіх місць, де перебувають люди, — сказав Прем’єр-міністр. — Власники таких закладів зазвичай у гонитві за збагаченням використовують кожен сантиметр площі, щоб заробити зайву гривню чи долар. Але всіх попереджаю: зробіть самоперевірки закладів і зробіть все, аби підвищити рівень безпеки». Глава уряду запропонував скласти список об’єктів для перевірок і вже за місяць зробити результати публічними. «І мені не потрібні штрафи! Мені потрібна безпека людей», — наголосив Володимир Гройсман.