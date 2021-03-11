Не забувати про дотримання карантинних обмежень. Тримати дисципліну на місцях та бути максимально відповідальними до організації протиепідемічного процесу. З таких закликів до українців та місцевої влади розпочав чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він назвав фактом те, що в Україні вже третя хвиля коронавірусу, адже зростає кількість хворих, збільшується число госпіталізованих та важкохворих, зростає навантаження на медичну систему. Дедалі у більшій кількості регіонів запроваджують «червоний» рівень епіднебезпеки, де діють максимальні обмеження адаптивного карантину.

Він акцентував, що медсистема України готова до третьої хвилі коронавірусу, адже процес посилення її спроможності не зупинявся з початку пандемії. Забезпечено максимальну кількість ліжко-місць із підведеним киснем. Їхня загальна кількість — понад 60 тисяч, це один з найвищих показників у Європі.

«В України з’явився додатковий механізм протидії епідемії — вакцинація. Що більше людей щеплюватиметься, то швидше пройдемо період коронакризи, зможемо не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями та повертатися до звичного життя. Україна закуповує виключно безпечні вакцини, визнані в передових країнах, їх закуповують, зокрема Канада, Велика Британія», — підкреслив Прем’єр і закликав записуватися на вакцинацію. Це можна зробити в кілька кліків за допомогою застосунка «Дія» або через контактний центр Міністерства охорони здоров’я.

Для збільшення кількості соцреклами для боротьби з COVID-19 урядовці схвалили законопроєкт «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про рекламу» щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Документ буде чинним у період карантину.

Соціальні пріоритети

Денис Шмигаль сказав, що, згідно з опублікованими цього тижня даними Державної служби статистики, фіксують певне прискорення інфляційних процесів.

«Уряд в щоденному режимі оцінює дані про ціни на соціальні товари. Зростання відбувається і через об’єктивні фактори, і через спроби монопольних змов та маніпуляцій. Ми в діалозі з ключовими групами виробників і торговельних мереж. Говоримо про збільшення пропозицій, що має збалансувати ціни.

Щодо цін на пальне, то тут ключову роль відіграє те, що нині ціни на нафту фактично на дворічному максимумі. Тому ми в діалозі із представниками АЗС та проводимо роботу з ліквідації нелегальних заправок. Споживачі повинні мати доступ до якісного та доступного пального. Очікуємо на стабілізацію цін уже наприкінці березня», — зазначив Прем’єр, додавши, що довгостроковий пріоритет уряду в соцполітиці — не регулювання цін, а збільшення соцстандартів.

«В Україні індексують пенсії для 8 мільйонів українців. У середньому підвищення пенсійної виплати становить понад 300 гривень. Політика підвищення пенсій триватиме, у 2021 році передбачено ще три етапи індексації пенсій для різних категорій пенсіонерів. А для того, щоб вони зросли удвічі-втричі, потрібен кардинально інший підхід.

Ідеться про накопичувальну пенсійну систему. Частина податків, які сплачує людина, має йти на особистий накопичувальний пенсійний рахунок, ці кошти інвестуватимуть у надійні фінансові інструменти, щоб, коли людина виходила на пенсію, мала і загальну солідарну виплату (так відбувається нині) і виплату з особистого накопичувального пенсійного рахунку. Ми зробимо таку систему, й українські пенсіонери матимуть гідні виплати», — пообіцяв очільник уряду.

Пенсійне забезпечення — лише одна зі сторін соцполітики уряду. На засіданні Кабміну ухвалено розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Прем’єр наголосив, що уряд постійно переймається підтримкою наших захисників. І згідно з розпорядженням, Міністерство у справах ветеранів отримає 16 мільйонів гривень для надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей п’яти воїнів, які загинули, і 21 військовому, що отримав інвалідність. Міністерство працює над розширенням програм реабілітації, психологічної підтримки, санаторного лікування військових та професійної адаптації для членів родин загиблих військових — учасників АТО та ООС.

Кабмін схвалив постанову, відповідно до якої в Україні буде створено єдиний державний вебпортал цифрової грамотності. Він дасть змогу громадянам навчитися цифрових навичок і поліпшить доступ до цифрової освіти для фізичних та юридичних осіб. Фінансуватимуть портал у межах бюджетних коштів, передбачених за програмою «Електронне урядування».

Модернізація Укргідрометцентру

Уряд візьметься за модернізацію Укргідрометцентру. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Укргідрометцентр нині не спроможний функціонально забезпечити завчасний достовірний прогноз, бо немає мережі метеорадарів і дуже обмежені обчислювальні потужності для прогнозів з необхідною частотою. Обмежений набір інструментів для спостережень за навколишнім середовищем. Недостатній рівень автоматизації інструментів спостережень — нижче ніж 1% за всіма видами приладів.

Розповів він і про перспективи модернізації системи гідрометеорології. Ідеться про можливість: раннього гідрометеорологічного виявлення, оцінки, прогнозування та запобігання небезпечним стихійним явищам; використання спецзасобів для активного впливу на гідрометеорологічні явища; підвищення рівня автоматизації системи гідрометеорології; зменшення збитків від природних та погодних явищ; створення передумов для подальшої інтеграції в міжнародну гідрометеорологічну спільноту. Серед користувачів гідрометеорологічної інформації — ЗМІ, уряд, авіація, мореплавство, транспорт, громадська безпека, страхування, наука, енергетика, сільське господарство.

За словами міністра, економічні збитки від стихійних лих, пов’язаних з великим градом і високим рівнем води, в Україні за 2016—2020 роки становлять 4 мільярди гривень на рік, а збитки від посухи для агрокомплексу лише торік становили понад 23 мільярди гривень. Завдяки модернізації системи гідрометеорології АПК зможе отримувати щорічно додаткові вигоди у формі уникнення втрат обсягом 1—3,1% ВВП.

Міністр зазначив, що йдеться про оснащення підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій відповідно до сучасних стандартів НАТО та ЄС. МВС разом з Мінекономіки, Мінфіном, ДСНС розроблятимуть інвестпроєкт для модернізації та переоснащення Укргідрометцентру. Фінансування проєкту можна здійснювати за державні кошти, кредитні кошти міжнародних банків чи фінансових організацій.