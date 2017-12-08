У межах робочої поїздки на Львівщину Президент Петро Порошенко провів нараду щодо розвитку медицини у сільській місцевості з працівниками медичної галузі регіону. Спершу він подякував ініціативній групі, яка за доволі короткий термін змогла розробити концепцію та проект закону «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Народним депутатам висловлював подяку за голоси в сесійній залі Верховної Ради. Незабаром глава держави планує підписати закони про медичну реформу та якість сільської медицини. Керівники на всіх рівнях муситимуть відповідально ставитися до сільської медицини. Головне у цій справі — бути однією командою.

На запитання, чому Президент не поставив підпис під законом про сільську медицину, пролунала така відповідь: «Тому що це може бути неправильно інтерпретовано. Ми підписуємо сільську медицину і не підписуємо медичну реформу. Найближчим часом буде підписано обидва закони разом. Сподіваюся, що це буде правильний сигнал суспільству».

Петро Порошенко переконаний, що слід роз’яснювати людям важливість змін і не дати нікому зайвих приводів уповільнити процес, «забалакати й забюрократизувати» його. «Не хочу, щоб ми витратили гроші, побудували фельдшерсько-акушерські пункти й на цьому зупинились. Якщо не буде телемедицини, професійних лікарів, не працюватиме система, не буде обладнання і ця «компанійщина» закінчиться через рік, то я не хочу за це братися», — передає налаштованість глави держави департамент прес-служби АП. Водночас він зауважив, що зробить усе можливе, щоб українські лікарі почувались елітою суспільства. Глава держави звернувся із проханням до медиків допомогти в цьому процесі.

Також ішлося про те, що 80% фельдшерсько-акушерських пунктів в Україні потребують доукомплектації, а ще 10% — взагалі не існують. Згідно з даними глави держави, третина населення проживає у сільській місцевості і де-факто за останні 2—3 роки цю частину громадян було позбавлено якісної медичної допомоги.

Ідеться про 35% населення

Потім Петро Порошенко запевнив присутніх, що лідери країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки висловили готовність бути партнерами України в питанні якнайшвидшого запровадження сільської медицини. «Я вважаю, що ми маємо якнайшвидше розпочати цей процес. Це вкрай важливо», — додав він.

Він наголосив, що кошти, вкрадені представниками попередньої влади в українського народу й повернуті до державного бюджету України, слід спрямувати на проект сільської медицини. «Це не просто будівництво нових фельдшерсько-акушерських пунктів. Це затвердження мінімального обсягу обладнання, яке має бути в кожному селі, умови для перебування там лікаря або представника середнього медичного персоналу, який зможе зробити всі необхідні аналізи на цьому обладнанні», — сказав Президент і додав, що це дасть змогу зберегти «золоті години» для встановлення діагнозу та призначення необхідного лікування. У кожному сільському ФАПі має бути автомобіль, який за необхідності зможе доставити пацієнта до лікарні.

А ще він пообіцяв істотно посилити рівень медичного захисту й медичних послуг для 14—15 мільйонів українців, які живуть у сільській місцевості. 4 мільярди гривень, спрямовані на сільську медицину цього року, мають перейти на наступний рік. Глава держави також наголосив на важливості якомога швидше зробити доступним для усіх громадян України, а особливо жителів сільської місцевості, широкосмуговий високошвидкісний інтернет, який забезпечить роботу нової послуги — телемедицини.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив учасників наради, що найближчим часом для регіонів буде підготовлено спільний рекомендаційний лист Мінрегіону та МОЗ із чіткою маршрутною картою та покроковими інструкціями щодо формування первинної медичної мережі в сільській місцевості. За його словами, у сільській місцевості проживає понад 35% населення України, а в країнах Європи — від 5 до 7%. «Ключове завдання України — саме в сільській місцевості побудувати мережу відповідно до методики, яка надаватиме якісну медичну послугу для населення. Там, де одними з перших побудують мережу й реалізують її найкращу модель або в межах ОТГ, або району і запропонують план імплементації закону 7117, і буде активна співпраця уряду, територіальних громад і органів місцевого самоврядування», — цитує слова Геннадія Зубка його прес-служба.

Новостворена мережа об’єднуватиме первинну, вторинну й третинну ланки надання медичної допомоги, зокрема телеметричну передачу даних під час диспансеризації. Для цього потрібно запровадити електрону базу E-Health, створити в кожному населеному пункті інтернет-мережу із залученням місцевих бібліотек і навчальних закладів.

«Це проведення інвентаризації чинних закладів, визначення спроможних територій, будівництво нових амбулаторій, проведення інтернет-мережі, створення мотиваційного пакета для медичного персоналу, транспортне забезпечення тощо. Крім маршрутної карти і ваших пропозицій щодо створення мережі, ми надаватимемо також консультаційну допомогу, і в межах однієї територіальної одиниці слід розпочинати проекти, необхідні з точки зору регіонального розвитку», — зазначив урядовець.

Їздить Львовом електробус

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент ознайомився з продукцією підприємства ПрАТ «Концерн Електрон», який виробляє електробуси. Він проїхався містом першим в Україні електробусом «Електрон», а також поспілкувався з жителями Львова. Голова правління ПрАТ «Концерн Електрон» Юрій Бубес розповів Петрові Порошенку про особливості транспортного засобу.

Стало зрозумілим, що електробус «Електрон» моделі Е19101 — сучасний екологічний транспорт нового покоління, розрахований для комфортного перевезення майже 100 пасажирів. Його сконструйовано з низькою підлогою, і для осіб з обмеженими можливостями в ньому передбачено відкидний пандус та місце в салоні, обладнане ременями безпеки. Пневматична підвіска електробуса має функцію «кнілінг» — зниження однобічного кліренсу електробуса для зручності посадки пасажирів.

Максимальна швидкість транспортного засобу — 70 кілометрів на годину, пробіг без підзаряджання батарей — понад 200 кілометрів. Акумулятори електробуса безпечні в експлуатації й мають великий ресурс. Електробус успішно експлуатують у Львові на регулярному маршруті з червня 2016 року. Цей транспортний засіб уже перевіз близько півмільйона пасажирів. Собівартість одного кілометра пробігу — 1,2 гривні.