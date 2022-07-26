Медиків не зламала війна. Вони стійко виконують свою роботу, щоб зберегти життя українців. За це їм постійно звучать щирі слова вдячності, зокрема від профільного міністерства, що днями поділилось інформацією, як нині працює медична система країни, за роботою якої стоять люди.

На жаль, Міністерству охорони здоров’я доводиться ділитися й сумними даними. За п’ять місяців боротьби з повномасштабною російською агресією, за 150 днів опору України, незламності на шляху до перемоги країна-терорист убила щонайменше 18 медпрацівників, ще понад 50 зазнали поранень.

Тих, кого рятують медики, Україні допомагають лікувати країни-партнери. За інформа­цією пресслужби МОЗ, щотижня в середньому здійснюють по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Уже 17 держав приймають таких пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках. Виконано 17 медконвоїв для транспортування дітей з онкозахворюваннями на лікування за кордон. Загалом на лікування за кордон відправлено 1274 українці.

За даними МОЗ, забезпечується виплата базових зарплат на рівні не менш як 20 тисяч гривень для лікарів та не менш як 13,5 тисячі гривень для медсестер. Кошти нараховують навіть тим лікарям, які не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій. Нове місце роботи знайшли 3629 внутрішньо переміщених медиків.

Не припиняє роботу програма «Доступні ліки». Як і до війни, пацієнти можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Війна руйнує

Повномасштабна агресія рф спричинила критичне навантаження на національну систему охорони здоров’я, що пов’язано не лише зі значними руйнуваннями медзакладів, а й з підвищенням попиту громадян на різні види меддопомоги та послуг, які не були пріоритетними до війни. Гострота проблеми зумовлена істотною міграцією населення та медпрацівників.

російські окупанти цілеспрямовано нищать нашу медичну інфраструктуру. Орієнтовний обсяг збитків попередньо становить майже 35 мільярдів гривень.

«Не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 потребують відновлення. Ці дані змінюються майже щодня. Попри таке варварство система охорони здоров’я працює та трансформується відповідно до потреб, які постали з війною. Це збирання коштів у межах ініціативи United24, робота над створенням національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку ініціювала перша леді, працевлаштування внутрішньо переміщених медиків, медевакуація пацієнтів за кордон, покращення системи реабілітації в Україні. Міністерство вже розпочало роботу над відновленням закладів охорони здоров’я. Восени можна буде побачити перші підсумки відбудови мед закладів, які зруйнували росіяни», — йдеться в повідомленні МОЗ.

Нова європейська країна

Щоб не просто відбудувати знищені чи зруйновані об’єкти, а загалом кардинально трансформувати нашу державу в нову європейську країну на принципах зеленої економіки, Національна рада з відновлення України від наслідків війни, відповідно до указу Президента від 21 квітня 2022 року №266/2022, в межах 24 робочих груп розробила проєкт Плану відновлення та модернізації України.

План містить перелік заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, пропозиції щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив, перелік нормативно-правових актів, ухвалення й реалізація яких необхідні для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди. Є 24 розділи плану.

План відновлення системи охорони здоров’я від наслідків війни на 2022—2032 роки — частина глобального плану відбудови України в післявоєнний період. Нині для коментування та внесення пропозицій оприлюднено всі розділи глобального плану. Влада закликає експертів, науковців, громадськість та бізнес узяти в цьому участь.

Пріоритетів плану відновлення системи охорони здоров’я дев’ять. Перший — посилення політики та інститутів національної системи охорони здоров’я для керівництва процесом відновлення (ідеться зокрема про професійну автономію інституцій у галузі охорони здоров’я, громадську підзвітність та нагляд). Другий — забезпечення фінансової стабільності системи охорони здоров’я (розширення програми медичних гарантій, розвиток ринку добровільного медстрахування). Третій — відновлення і трансформація мережі закладів (розширення послуг первинної меддопомоги, впровадження моделі роботи мультидисциплінарних команд на первинній ланці, багаторічних договорів між Національною службою здоров’я України та медзакладами).

Четвертий — посилення медпослуг для задоволення особливих потреб людей, зокрема ВПО, ветеранів війни, спричинених війною (розвиток реабілітаційної допомоги, послуг із психічного здоров’я, наближених до людини та громад, розвиток травматологічних, ортопедичних, опікових та послуг інтенсивної терапії). П’ятий — зміцнення та посилення кадрових ресурсів (інтеграція освіти і наукової діяльності у галузі охорони здоров’я в сучасний міжнародний контекст, планування та забезпечення кадрів в обсягах і структурі відповідно до потреб системи, профблагополуччя працівників). Шостий — посилення системи громадського здоров’я та готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я (запобігання інфекційним та неінфекційним хворобам, своєчасне виявлення викликів для здоров’я та реагування на них, рівноправний та своєчасний доступ пацієнтів до безпечних та якісних компонентів донорської крові в достатній кількості).

Сьомий — розвиток електрон­ної охорони здоров’я та посилення кібербезпеки (єдиний мед­інформпростір з національною і транскордонною інтероперабельністю (здатністю до взаємодії), прозорі механізми доступу користувачів до повних даних про їхнє здоров’я, управління цією інформацією). Восьмий — посилення системи управління якістю на національному та місцевому рівнях. Дев’ятий — відновлення фармацевтичного сектору, поліпшення доступу і належне використання ліків (освоєння новітніх технологій виробництва ліків та медвиробів, сприяння проведенню клінічних досліджень в Україні, посилення контролю за непорушенням прав інтелектуальної власності, доступ населення до високоякісних, ефективних та безпечних лікарських засобів шляхом встановлення у країні жорсткої регуляторної системи, належно визнаної на міжнародному рівні).