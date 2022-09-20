Керівник кожного медичного закладу передовсім має бути ефективним менеджером, який якісно формує та розподіляє його бюджет, спрямовуючи на розвиток лікарні й виплату гідної заробітної плати медикам. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив під час робочого візиту на Закарпаття, де провів зустріч із керівництвом області та медичних закладів краю. За його словами, затримки з виплатою заробітної плати медикам у деяких медичних закладах виникають саме через недбалість керівництва, яке нераціонально використовує кошти та штучно створює заборгованість перед працівниками.

Зокрема, у Свалявській центральній районній лікарні була саме така ситуація, коли попередній керівник неефективно працював та залишив заклад із заборгованістю з виплати зарплат колективу. Борг вдалося повністю погасити за короткий час завдяки призначенню нового керівника. Нині лікарня розвивається, планує нові напрями роботи та вчасно забезпечує виплату заробітних плат.

«Ми розуміємо, що нині наші лікарі роблять просто нереальні речі. Вони працюють 24/7 у надважких умовах. Тому взагалі не може бути жодних компромісів щодо забезпечення наших медиків ринковою заробітною платою. Держава доклала максимум зусиль, щоб кожен медичний заклад було забезпечено коштами на заробітні плати медичним працівникам, далі справа за керівництвом медичних закладів, — зазначив Віктор Ляшко. — Ще раз наголошую, що важливо не тільки те, скільки коштів лікарня отримує, а й те, як ними розпоряджається керівник закладу. Можемо взяти дві лікарні, які отримують майже однакове фінансування, однак зарплати та розвиток у них можуть кардинально відрізнятися через те, що десь керівник — ефективний менеджер, а десь, на жаль, ні».

Ще в січні 2022 року уряд встановив розмір базової зарплати медикам: не менш ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 гривень для медичної сестри. Медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати зарплату, нижчу від цього рівня.

Міністр охорони здоров’я нагадав, що Національна служба здоров’я вчасно перераховує медичним закладам кошти і в достатньому обсязі. Завдання керівництва лікарні — здійснювати з цих коштів своєчасні виплати заробітної плати медикам.

Лікарні, яким не вистачає коштів на виплату заробітної плати, ще з початку року отримують пакет дофінансування «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги». Претендувати на нього могли медзаклади, які уклали договір з НСЗУ та, за даними бухгалтерського обліку, були неспроможними виконати постанову уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам. За серпень 101 заклад охорони здоров’я отримав пакет дофінансування від Національної служби здоров’я України.

МОЗ повідомляє, що міністр акцентував: переведення медиків для економії коштів на 0,5 чи 0,75 ставки, коли вони працюють повний робочий день, неприпустиме.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»