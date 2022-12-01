Уперше в історії існування Київського інвестиційного форуму він пройшов не в українській столиці. У заході брали участь чиновники Єврокомісії, представники міської влади Брюсселя, мери та заступники мерів європейських міст, представники міжнародних організацій. У центрі уваги перебували питання термінової допомоги Києву та повоєнна відбудова столиці.

Без допомоги взимку не обійтися

Після недавніх масованих російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України ситуація з електро- та теплопостачанням у Києві залишається складною. Європейські міста готові надати українській столиці та іншим містам термінову допомогу. Щоб координувати ці заходи, мери Берліна, Брюсселя, Парижа, Рима, Гельсінкі, Риги, Вільнюса, Ліона та інших європейських міст вирішили створити спеціальну оперативну групу і підписали меморандум про співпрацю з Києвом.

Очікували, що до Брюсселя приїде Київський міський голова Віталій Кличко. Проте з огляду на тривожну ситуацію у країні він вирішив залишитися в Україні та виступив перед учасниками форуму через відеозв’язок. За його словами, внаслідок російських ракетних обстрілів в українській столиці зруйновано 678 об’єктів, серед яких десятки житлових, інфраструктурних, медичних та навчальних об’єктів. Загинуло 150 людей, із них четверо — діти.

За словами Віталія Кличка, на сьогодні київська влада розглядає різні сценарії можливого перебігу подій. «У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани в разі надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти. Ми підготували понад 400 пунктів обігріву. Закупили електрогенератори, зробили запаси пального, води та всього необхідного, щоб ці пункти приймали людей», — додав він. Міський голова зазначив, що нинішня зима стане «дуже складним випробуванням для українців», тому нашій країні не обійтися без допомоги партнерів.

«Сьогодні Київ потребує генераторів, міських автобусів, карет швидкої допомоги, рятувальних спецавтомобілів, теплих речей, продуктів харчування тривалого зберігання», — перелічив він.

Інвестиції в повоєнну відбудову

Хоч російська агресія триває, необхідно думати про відновлення Києва та його повоєнні оновлення і трансформацію.

«Для цього недостатньо відремонтувати пошкоджені та відбудувати зруйновані помешкання та будівлі. Наша мета — модернізація столиці та муніципального господарства. Київ має стати містом з новою енергетичною, транспортною, сервісною та соціальною інфраструктурою на основі найсучасніших, інноваційних технологій, — зазначив Віталій Кличко. Він наголосив, що для цього українській столиці потрібні західні інвестиції та технології: — Ми розраховуємо на допомогу і взаємовигідну співпрацю з інституціями Євросоюзу, державними органами країн-членів ЄС та бізнес-спільнотами».

Учасники форуму висловили підтримку і налаштованість активно долучитися до відбудови Києва та інших українських міст.

Єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс зазначив, що західні партнери прагнуть побудувати сучасну Україну із сучасними муніципалітетами. «Ми намагатимемося організувати для неї такі самі процеси, які відбуваються в містах ЄС: перехід на альтернативні джерела енергії, цифровізацію», — пообіцяв єврокомісар.

Майже всі промовці висловлювали переконання, що Київ може стати привабливим центром міжнародних інвестицій. Проте для цього вже сьогодні зусилля мають докласти не лише уряди країн-членів ЄС, а й бізнес-кола та громадянське суспільство.

У межах форуму у Брюсселі Європейський інвестиційний банк та київська влада підписали меморандум про взаєморозуміння щодо координації подальшої співпраці щодо фінансування та підготовки пріоритетних інвестиційних проєктів для столиці України, які стануть ключовими для її повоєнної відбудови зокрема у галузі відновлення та модернізації транспортної інфраструктури. Меморандум закликає EIB Global (підрозділ Європейського інвестиційного банку, який займається підтримкою проєктів розвитку) збільшити інвестиції для сприяння стійкому повоєнному відновленню та розвитку Києва.

Один з конкретних проєктів, про який ідеться в меморандумі, присвячено модернізації рухомого складу київського метрополітену. Нині 80% вагонів столичної підземки російського виробництва, більш як половина з них потребує модернізації чи заміни. Проєкт, вартість якого становить 450 мільйонів євро, допоможе припинити цю залежність. Київ та EIB Global розпочнуть підготовку інших проєктів — таких, як відбудова житлових будинків, що постраждали внаслідок російських бомбардувань.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядовий кур’єр»