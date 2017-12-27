Нинішні ділки вдаються до будь-яких способів, щоб прихопити ласі ділянки землі. Вигадують новітні, але не нехтують і класичними, давно перевіреними схемами. Мабуть, земельні рейдери знайомі з творчістю Миколи Гоголя та поемою «Мертві душі», бо в оборудках вдало використовують літературний сюжет. «Чичикови» приїжджають у глибинку та намагаються взяти в оренду, а фактично скупити не самі «мертві душі», а їхні земельні ділянки. Тобто укласти договори на користування земельними паями з людьми, що відійшли у вічність. Такі факти виявили активні небайдужі жителі села Петропавлівка Братського району, правоохоронці Вознесенського відділу поліції та державний реєстратор Братського району.

Старий сюжет на новий лад

Багато в цій історії наче списано із сюжету поеми Миколи Гоголя. Хоч у сучасних умовах схеми змінюються. Усе задля досягнення єдиної мети — в будь-який спосіб роздобути землю, перекупивши право оренди або в орендодавця, або в орендаря. Коли не вдається діяти законними шляхами, «чичикови» вдаються до підроблення документів, фальшування печаток та підписів. У підсумку виникають подвійні договори оренди, коли чинність першої угоди офіційно продовжується, на неї накладається новий договір, зареєстрований на ту саму земельну ділянку і того самого власника паю, але з новим орендарем.

Саме так розгорталися події в селі Петропавлівка Братського району, що на Миколаївщині.

Трохи історії. До Петропавлівської сільської ради належать села Петропавлівка та Українець. Коли розпайовували землі колишнього господарства, більшість власників довірила свої паї надійним фермерам. Нині серед землекористувачів 18 юридичних осіб, 10 орендарів ФОП, окремі фізичні особи, є орендарі державних земель та 142 одноосібники. Господарюють вдало, за паї з людьми розраховуються вчасно, нарікань на діяльність господарств не було.

Спокійне життя петропавлівців сколихнули кілька років тому. Коли в селі з’явилися прибулі, почали вмовляти селян розірвати договори та укласти їх з новими господарями. Начебто нічого протизаконного. Хтось (одиниці) погодився, більшість відмовлялася. Приїжджі пішли в наступ.

Колишній Петропавлівський сільський голова Ольга Вердеренко розповідає: «Звернулися тоді до мене невідомі люди з пропозицією начебто захищати інтереси громади і з вимогою надати їм інформацію, яка кількість землі на території сільради, хто її власники, хто обробляє, надати копії державних актів на всі паї, які є на території сільської ради і ксерокопії паспортів. Проконсультувалася з юристом, який сказав, що це конфіденційна інформація, її не можна надавати стороннім особам. Я так і відповіла, більше до мене як до сільського голови не зверталися. Натомість цього літа знову прийшли гості. Молодик назвався Володею, запропонував узяти мою землю, мовляв, добре платитимуть. Я пояснила, є людина, якій я здала в оренду землю, і мене все влаштовує, відмовила тому Володі».

Нинішній голова сільради Олександр Качанов розповів точнісінько таку саму історію й зазначив, що «спочатку на тих людей уваги не звертали. Хоча, звісно, мало приємного в тому, що чужі намагаються внести смуту. Далі — більше. Ті самі або інші почали атакувати одного з наших фермерів Олександра Розумовича, керівника ФГ «Забава». Коли ми всі зрозуміли, що коїться, почали бити на сполох».

Виявилося, що створене в травні цього року ТОВ «Петропавлівка» уклало договори з орендодавцями «Забави» та інших фермерських господарств і зареєструвало ці угоди в сусідньому Єланецькому районі. Тобто фактично виникли подвійні договори. Ідеться більш ніж про 100 договорів, з яких лише кілька — справжні, решта — підроблені або укладені з померлими чи недіє­здатними.

Говорять люди, свідчать документи

Водночас із тим, як люди дізналися, що їх та їхніх родичів ошукали, договори з подвійною реєстрацією виявили правоохоронці Вознесенського відділу поліції та державний реєстратор Братського району. До договорів додавалися відомості про селян: копії державних актів, паспортів та ідентифікаційних кодів. Хто передав таку повну базу даних новоспеченим орендарям, досі невідомо. Селяни зібрали сходку, на якій створили робочу групу з представництва їхніх інтересів у всіх державних органах для недопущення рейдерського захоплення землі Петропавлівської сільської ради. За заявою фермерів розпочали розслідування справи, яку попередньо кваліфіковано як шахрайство.

Одноосібник Олександр Дроздов розповідає: «Батько помер більш як півроку тому. В мене два паї — батьків і материн, обробляю їх сам. Раптом дізнався від поліції, що фактично землі вже немає. Що договір укладено з ТОВ «Петропавлівка», хоч не розумію, як його укладали. Батько, виявляється, померлий встав, підписав договір і ліг знову в могилу. Мати жива, але ні з ким вона не укладала ніякого договору, не бачила Безкровного, представника ТОВ «Петропавлівка». Дізнався про це, коли почалося розслідування, брали зразки підписів. Виявилося, що підписи в угодах було підроблено. Що далі? На своїх ділянках я вже підготував ґрунт для весняних робіт, засіяв озиминою. А якщо виявиться, що і земля не моя, і врожай?! Ми налаштовані боротися за свою землю».

Пайовик ФГ «Забава» Микола Вчорашній додає: «Одного дня під’їжджає до будинку представницька машина, виходить молодий хлопець. Каже до мене: хочемо укласти договір на землю. Відповідаю, що ми ж недавно уклали договір з орендарем ФГ «Забава». А вони мені заявляють: ваш орендатор віддає нам землю. Я здивувався: невже Розумович не оброблятиме землі? Виявилося, що неправда. Олександр Васильович від нашої землі не відмовився, а ми не відмовляємося від нашого орендаря. Пропонували мені гроші й вмовляли укласти угоду з ТОВ «Петропавлівка». Казали, що треба лише підпис поставити. Я відмовився. Як з’ясувалося пізніше, мій підпис уже стояв на угоді. Співробітники поліції брали зразки підписів і довели, що вони не збігаються з тим, що в договорі з ТОВ «Петропавлівка».

Жителька села Петропавлівка Анастасія Качанова розказує: «Моя свекруха вже два роки не встає з ліжка, нічого не бачить, ми за нею доглядаємо, є запис у медичній книжці. Раптом виявилося, що вона підписала з ними угоду. Це абсолютно неможливо — вона постійно лежить у хаті під нашим наглядом, ложки в руку не може взяти. Як вона могла щось підписати? Однак договір оформлено на неї, додано копії паспорта і державного акта. Коли на сходці запитала у Безкровного, як свекруха могла підписати той договір, він посміхнувся, нічого не відповів. Хто хоче добровільно, нехай віддає свою землю. Але шляхом оману та махінацій — не можна». Коли матеріал готували до друку, стало відомо, що свекруха Анастасії Віра Іванівна Качанова померла. Так і не дочекалася правди.

Добра добувши, кращого не шукай

А чи дочекаються справедливості живі жителі Петропавлівки? Мабуть, так. Адже в громаді люди енергійні, активні, небайдужі, свідомі, знають свої права. Вони пишуть листи і приходять на прийоми до Братської районної державної адміністрації, Миколаївської обласної держ­адміністрації, прокуратури, слідчого управління, в інші інстанції. Не завжди їх чують, але вони не зупиняться.

Як пояснила перший заступник голови Братської райдержадміністрації Антоніна Шарата, «цей факт виявив наш державний реєстратор. Коли він увійшов до реєстру, то побачив, що здійснено незаконні реєстраційні дії на окремі земельні ділянки. Ми повідомили правоохоронні органи. На жаль, система реєстрації факти­чно допускає можливість внесення недостовірної інформації в реєстр та унеможливлює конт­роль за законністю дій реєстратора, який перебуває в іншому районі області. Ми надали людям юридичні консультації, рекомендували звернутися зі скаргою на реєстратора до управління юстиції, де створено антирейдерський штаб».

Представники громади звертаються і отримують відповіді. Вознесенський відділ ГУ НПУ в Миколаївській області фактично довів до кінця справу, проведено досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Справу передано до слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Звісно, люди непокояться, чи не затягнеться розслідування, як скоро вирішать питання, чи не залишаться навесні вони без землі, статусу якої не визначено.

Поспілкувався наш кореспондент і з Володимиром Безкровним, який представився як уповноважена особа ТОВ «Петропавлівка». Він, виявилося, володіє ще чотирма підприємствами. Тож пояснює, що грошей у нього достатньо, щоб пропонувати людям вищу ціну за пай. Щоправда, він не зміг чітко відповісти на запитання, скільки ж орендованих паїв налічує ТОВ, яке створено лише в травні цього року і згідно з реєстром Міністерства юстиції має статутний фонд аж 10 тисяч гривень. Натомість стосовно орендарів, що вже десятки років працюють у селі, в нього заготовлено звинувачення. Але то вже інша історія, і нехай нею займаються правоохоронці.

Жителі Петропавлівки добра добувши, кращого не шукають. Вони пам’ятають, що коли проходило розпаювання, саме місцеві орендарі допомагали людям поратися на землі, привели до ладу всі поля, корчували дерева, підтримували ниву в достойному стані. Вони безкоштовно допомагають родинам: підвозять воду, орють городи, привозять корми. Орендарі ремонтують дороги, підтримують бійців АТО і членів їхніх родин, позичають без відсотків гроші на життєві потреби в рахунок оренди за пай, відгукуються на будь-яке прохання сільради, школи, ФАПу, своїх і не своїх орендодавців. І люди їм вдячні. Адже розуміють, що єдина годувальниця селян — земля. Добре, коли вона в надійних руках — у руках тих, хто не дасть потрапити в пастку недобросовісних ділків.

ПРЯМА МОВА

«Слід знайти правду»

Вадим ПІДБЕРЕЗНЯК,

народний депутат України:

— Найголовніше — знайти в цьому питанні правду. Якщо було підроблено чи сфальсифіковано документи на землю, слід карати жорстко. Невід’ємне право людей — працювати з тими орендарями, з якими вони хочуть. Якщо люди до початку конфліктної ситуації були в орендних відносинах з іншими сільгоспвиробниками, тоді є два шляхи вирішення цього питання законно й цивілізовано: дійти компромісу з попереднім орендарем або звертатися до суду.

Іншого не існує. Це буде і законно, і по-людськи.