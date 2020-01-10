Іран надав попередній звіт про причини трагедії. Поки що зрозуміло, що обидві «чорні скриньки» літака пошкоджено, але дані на них збереглися. Отже, фахівці організації цивільної авіації Ірану повідомили, що літак перед падінням намагався повернутися в аеропорт. Після зльоту, імовірно, було виявлено певну технічну проблему, через яку судно розвернулося. Попри це пілоти нічого не повідомляли про неї, стверджують експерти. Як уточнив глава іранської організації Алі Абедзаде з посиланням на повідомлення очевидців, український літак загорівся ще в повітрі, до падіння.

Документ представлено Україні, якій належить літак, США (країні-виробникові «Боїнга»), а також Канаді та Швеції, громадяни яких перебували на борту, повідомляє УНІАН. Влада Ірану раніше заперечувала, що літак міг впасти через влучання в нього ракети. В аеропорту причиною аварії називали загоряння двигуна. Джерела Reuters повідомляли, що, на думку фахівців західної розвідки, причиною авіакатастрофи в Ірані став технічний збій. Після авіакатастрофи США заборонили польоти цивільних літаків над Іраном, Іраком, Перською та Оманською затоками. Кілька європейських авіакомпаній також відмовилися від польотів над цими територіями.

Не варто маніпулювати інформацією

У ніч з 8 на 9 січня під головуванням Президента України відбулася робоча нарада щодо питань, пов’язаних з катастрофою. Він заслухав звіт оперативного штабу про поточну ситуацію навколо катастрофи літака.

Опрацьовують кілька версій. Проте наголошували, що доки фахівці не дослідять обставин трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи. Триває робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надають психологічну допомогу. Держава обов’язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Крім того, збирають ДНК родичів загиблих українців. Одне з головних завдань штабу — ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

Після завершення наради Володимир Зеленський вирушив до аеропорту «Бориспіль», де вшанував пам’ять жертв трагедії, поклавши квіти до світлин загиблих.

Глава держави оприлюднив звернення, у якому висловив щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих співгромадян, а також запевнив, що цим родинам держава надасть усю необхідну допомогу. Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом для України є встановлення причин катастрофи.

«Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран, — запевнив Президент. — Я прошу всіх, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій».

В Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів «МАУ» та інших вітчизняних авіакомпаній. Українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідання Близького Сходу. До з’ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонено польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Президент наголосив, що й до відправлення українського літака й після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема європейських авіакомпаній. Польоти припинили лише США. «Жодна інша країна не забороняла польотів своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейсів до ранкової авіакатастрофи», — підкреслив він.

Згідно з його указом, 9 січня було оголошено в Україні днем жалоби за загиблими.

Наші фахівці вирушили до Ірану

Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про відрядження до Ірану пошуково-рятувальної групи для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії та репатріації тіл загиблих громадян України. У ніч на 9 січня з Києва до Ірану вирушив літак транспортної авіації Збройних сил України із 45 фахівцями в різних галузях, яких буде залучено до з’ясування обставин катастрофи та ідентифікації тіл загиблих. До складу оперативної групи увійшли представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та авіакомпанії «МАУ».

Урядовці висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Україна надаватиме всю необхідну підтримку й допомогу і готова розслідувати причини авіакатастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції.

«Ми тримаємо зв’язок з рідними загиблих для здійснення аналізу ДНК та продовжуємо безперервно актуалізувати інформацію стосовно пасажирів. МЗС перебуває у постійному контакті з іноземними колегами», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що причини трагедії встановлює іранська сторона із залученням у разі погодження правоохоронних підрозділів і компетентних органів країн реєстрації повітряного судна та його розробника.

Оскільки борт належав Україні, а серед пасажирів були громадяни нашої держави, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу. Розслідування доручено слідчим Національної поліції. Такі самі кримінальні провадження можуть розпочати і в інших країнах, чиї громадяни загинули. Як пояснили в МВС, це для того, аби, крім проведення слідчих дій, на законних підставах зібрати в родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації, а потім легально долучити їх до міжнародного слідства.

Українська сторона перевірятиме, чи не було порушено норм безпеки на борту літака, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків повітряного судна.

Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Ісраель Кац у Twitter висловив співчуття родинам загиблих: «Мені було дуже прикро почути трагічну звістку про рейс міжнародних авіаліній PS752. Мої думки — з людьми з України, Ірану, Канади та всіма, хто втратив родичів. Від імені народу Ізраїлю ми висловлюємо наші найглибші співчуття».

Австралія готова надати допомогу у зв’язку з катастрофою в разі необхідності. Про це йшлося під час телефонної розмови прем’єр-міністрів Канади та Австралії Джастіна Трюдо і Скотта Моррісона. Повідомлення про це міститься на сайті канадського прем’єра.

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«Урядового кур’єра»