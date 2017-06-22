Учора Кабінет Міністрів затвердив чотири законопроекти, які стосуються пенсійної реформи в Україні. Урядовці врахували й рекомендації Національної ради реформ щодо цієї чутливої для значної частини українського суспільства теми.

Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, подальше ухвалення законопроектів сприятиме позитивним змінам у системі пенсійного забезпечення.

«Ми боремося і фактично знайшли шлях подолання бідності українських пенсіонерів. Проводимо осучаснення і підвищення пенсій. Повертаємо справедливість у систему — пенсія залежатиме від того трудового стажу, який є у людини. Ми не робимо жодного кроку на підвищення пенсійного віку. Ліквідуємо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Від моменту прийняття закону працюючі пенсіонери отримуватимуть 100% пенсії. Ми ліквідуємо дефіцит Пенсійного фонду», — зазначив глава уряду. Тож Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Раду остаточно узгоджений проект пенсійної реформи, ухвалення якої передбачає осучаснення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів з 1 жовтня цього року.

За словами Володимира Гройсмана, осучаснення пенсій враховуватиме збільшення втричі бази нарахувань, а з наступного року осучаснення стане автоматичним. Окрема увага — подоланню дефіциту Пенсійного фонду, який становить понад 140 мільярдів гривень і не дає змоги змінити ситуацію, коли 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію.

Прем’єр наголосив, що урядові пропозиції — це спільний продукт, розроблений за участі експертного середовища і за підтримки Президента України та народних депутатів.

«Нині переходимо до нового етапу — ухвалення пенсійної реформи у Верховній Раді. Переконаний, що спільно з Президентом і парламентом незалежно від політичних поглядів об’єднаємо зусилля й ухвалимо рішення, на яке очкують 12 мільйонів пенсіонерів. Це спільна відповідальність, спільна реформа. Маємо все зробити, щоб виконати те, чого очікують наші громадяни», — сказав Прем’єр-міністр.

Додаткові доходи — на проекти

Кабінет Міністрів у межах перерозподілу 24 мільярдів гривень на перевиконання планового показника доходів державного бюджету України на 2017 рік пропонує внести зміни до держбюджету і спрямувати кошти на соціальні, інфраструктурні та оборонні проекти. Про це сказав Прем’єр-міністр під час урядового засідання.

Він наголосив, що досягнутий результат — це робота з детінізації та зміцнення економіки. На думку глави уряду, якби Україна не зіткнулася з блокадою Донбасу цього року взимку і не сповільнила темпів економічного зростання через цей чинник, перевиконання бюджету було б значно більшим.

«Ми спрямовуємо кошти на нагальні потреби, зокрема 14 мільярдів — на субсидії. Також надаємо кошти на будівництво дороги Львів — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Умань — Одеса — Миколаїв. Продовжимо програму безкоштовних ліків, передбачаємо 200 мільйонів для повноцінного фінансування програми й розширення переліку ліків», — поінформував глава уряду.

Окремий рядок фінансування: 400 мільйонів гривень — додаткова медична субвенція; 500 мільйонів — додаткові ресурси для академії медичних наук, 300 мільйонів — на забезпечення зарплат шахтарям, 60 мільйонів — на закупівлю дитячого ангіографа, а також видатки на Міністерство оборони і МВС.

Прем’єр сподівається, що Верховна Рада у четвер проголосує за внесення змін до держбюджету.

Гонор і довкілля не постраждають?

Під час урядового засідання Володимир Гройсман звернувся до львів’ян і запевнив їх, що питання утилізації сміття, актуальне для міста понад рік, буде вирішено і уряд не залишить містян сам на сам з проблемами.

«Звертаюся до жителів Львова: ніхто не залишить вас сам на сам із цією проблемою. Допомагатимемо», — сказав глава уряду і додав, що оскільки проблема вийшла на загальнодержавний рівень, то є сенс продумати можливість будівництва переробних комплексів в українських містах.

Він нагадав, що у Львові працює віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, який спільно з групою урядовців, міських голів області розробляє системне розв’язання сміттєвої проблеми Львова.

«Нині головне — щоб місцева влада визначила новий полігон, зробила документацію, інвестувала туди кошти», — підсумував Прем’єр.

Уряд схвалив проект закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

«Враховуючи рекомендації парламентських слухань Верховної Ради останніх років, у яких постійно наголошували на необхідності актуалізувати загальнодержавну програму, ми розробили зміни до неї, які необхідно затвердити, щоб виконати основні заходи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Виконання цих завдань гарантуватиме національну безпеку України і дасть змогу створити умови для захисту наступних поколінь від дії іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин», — прокоментував рішення голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

За його словами, актуалізована загальнодержавна програма створить правові підстави для подальшого розроблення і можливості виконати до 2020 року такі основні заходи: розпочати роботи з консервації блоків 1, 2, 3; ввести в експлуатацію друге сховище відпрацьованого ядерного палива і розпочати роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива зі СВЯП-1; розпочати роботи з переробки радіоактивних відходів, накопичених за період експлуатації ЧАЕС; ввести в експлуатацію новий безпечний конфайн­мент; виконати проектування нових установок для поводження з радіоактивними відходами і розпочати їх монтаж.