Уперше назва «Кримська платформа» прозвучала у вересні 2020 року, коли під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН Президент Володимир Зеленський закликав країни- учасниці долучитися до створення міжнародної платформи з деокупації Криму. Діяльність нового консультаційно-координаційного формату щодо Криму мала гарантувати постійну присутність кримської теми на міжнародному порядку денному.
Рік тому до столиці України для участі в саміті «Кримської платформи» прибули представники 46 країн та міжнародних організацій, які підписали установчу декларацію. У ній ішлося, що метою «Кримської платформи» визначено «мирне припинення тимчасової окупації» російською федерацією території Криму та «відновлення контролю України над цією територією в повній відповідності з міжнародним правом».
Цього року кількість учасників «Кримської платформи» збільшилася здебільшого за рахунок країн африканського континенту. У саміті взяли участь представники 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 президентів та прем’єр-міністрів. Із міркувань безпеки саміт проходив в онлайн-форматі, але дехто з політиків приїхав в Україну.
Майже всі промовці зазначали, що торік ніхто з них не міг передбачити, що росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну, перетворивши окупований Крим на плацдарм для нападу на Херсон, Маріуполь, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та інші українські міста.
Деградація росії почалася із захоплення півострова
«Громадяни з Криму та у Криму! Я знаю, що Крим з Україною і чекає, коли ми повернемося. Я хочу, щоб ви знали: ми точно повернемося», — заявив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи Другий саміт «Кримської платформи». За його словами, із 24 лютого росія запустила з території тимчасово окупованого Криму близько 750 ракет, які знищили щонайменше сотні цивільних об’єктів: школи, університети, житлові будинки. «Відновлення контролю України над півостровом Крим стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі», — наголосив Президент. Він зазначив, що «деградація росії почалася із захоплення Криму, з терору кримськотатарського народу і репресій мусульманської громади».
«Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, Європі, всьому світу, треба здобувати перемогу в боротьбі проти російської агресії. Потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку», — заявив Президент.
«Крим був і є Україною. І після деокупації разом з усією нашою державою він стане частиною Євросоюзу, я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом Європейського Союзу. І це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму. Дороги Криму будуть дорогами всього європейського континенту. Порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв’язати Сімферополь з Берліном, а Ялту — з Неаполем», — сказав Володимир Зеленський.
Президент переконаний, що російських окупантів не турбує добробут Криму та самих кримчан. І лише Україну хвилює справжня безпека Криму: «Нормальне постачання чистої води, утилізація сміття, дієві правила поводження з відходами. Тільки Україна може побудувати у Криму сучасну систему зрошування та інтегрувати аграрне виробництво Криму і весь підприємницький сектор з колосальним європейським ринком, тільки Україна дасть Криму сучасні й доступні медицину та освіту, а також цифрову систему державних послуг».
Відбудова та розвиток
Перетворити Крим на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України. Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Другого саміту «Кримської платформи».
«Після деокупації Криму його розвиток стане невід’ємною частиною великого Плану відновлення України. Цей план ми вже розробили та презентували в Лугано. Він передбачає трансформацію нашої країни, і окрема його частина присвячена відбудові та розвитку Криму», — зауважив Прем’єр-міністр.
Один з головних пунктів стратегії, за словами очільника уряду, окреслює концепцію «Крим відкритий для світу», де півострів — новий європейський курорт з новою інфраструктурою.
«Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованою в європейську мережу доріг TEN-T. Це означає розбудову нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу», — зазначив Денис Шмигаль.
Україна презентує новий бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік, оскільки, як підкреслив Прем’єр- міністр, туристичний потенціал Криму — це можливість стати одним з найкращих курортів у Європі.
«Заплановано будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес- форумів та конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика», — зазначив глава уряду.
За словами Прем’єр- міністра, очікується, що ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Адже лише створення нових авіамаршрутів та розвиток аеропортів дасть змогу збільшити туристський потік приблизно на 1,5 мільйона осіб на рік.
Стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проєкти у царині підтримки історичних осередків виробництва вин, реалізацію грантових програм підтримки крафтових виробників вина та іншої аграрної продукції.
Колишні відносини із кремлем неможливі
Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва на саміт «Кримської платформи», зазначив, що ще рік тому багато хто вважав, що Україна втратила Крим назавжди і треба поступово сприйняти те, що він стає російським.
«Дехто з нас повинен зазирнути собі в душу і запитати, чи не занадто багато країн давали зрозуміти, що вони готові задобрювати росію, щоб можна було вести з нею business as usual (звичний бізнес. — Авт.), — заявив Анджей Дуда. — Крим — це така сама частина України, як Гданськ і Люблін — частина Польші, Ніцца — Франції, Кельн — Німеччини, а Роттердам — Нідерландів».
Польський президент переконаний, що після того, як бомби впали на Київ і Харків, а світ побачив знівечені росіянами Маріуполь, Бучу, Бородянку, після принижень і руйнувань, які переживає Україна, він не може повернутися до тих відносин з росією, які були до 23 лютого. «Треба визволити всю територію України разом із Кримом», — наголосив Анджей Дуда.
Мужність українців викликає повагу всього світу
путінська навала почала війну проти України 2014 року зі спроби анексувати Крим, тому український народ має повне право боронити свій Крим, заявив у виступі прем’єр- міністр Канади Джастін Трюдо. Він пообіцяв, що його країна і надалі допомагатиме українцям боронитися, щоб допомагати їм захищати цілісність міжнародної системи безпеки.
російська агресія дістала відсіч завдяки хоробрості українців, чия рішучість та мужність викликає повагу всього світу, сказав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. «Ми засуджуємо росію за те, що вона силоміць намагається загарбати українські території», — заявив німецький політик. Він зазначив, що Німеччина непохитна у підтримці України, й нагадав, що у жовтні в Берліні відбудеться експертна конференція з повоєнної відбудови України.
2014 року, коли росія розпочала війну проти України, світ не мав мужності зупинити її, проте 24 лютого ми виступили єдиним фронтом, вважає прем’єр- міністр Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, за час російської окупації жителі Криму потерпають від «брутального порушення прав людини: переслідування кримських татар, свавільні арешти, незаконні затримання. путін розгортає дедалі більше російських сил на півострові, перетворюючи його на військовий табір. Ми бачимо, що путін планує захопити нові українські території і робить з ними те, що зробив із Кримом, — готує фальшиві референдуми. Тому для нас важливо бути разом, і ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму чи будь-якої іншої частини української території», — сказав Борис Джонсон.
путін помилився, прагнучи роз’єднати демократичний світ
Заснувавши ініціативу «Кримська платформа», Україна обрала шлях дипломатії для вирішення питання повернення Криму в том самий час, коли росія обрала шлях війни і вкотре порушила всі норми міжнародного права, зазначив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що Франція і всі країни ЄС та інші союзники підтримуватимуть боротьбу України, «бо це справедлива боротьба за ваш суверенітет і територіальну цілісність. Війна, яку розпочала росія, — це війна проти принципів міжнародного права, які регулюють наші відносини. Багато країн, які зібралися на сьогоднішньому саміті, боролися за свою незалежність, деколонізацію і зараз із нами, бо змогли захистити своє право на самовизначення».
Про важкі наслідки російського вторгнення для всього світу говорив президент Євросоюзу Шарль Мішель. За його словами, блокування російськими окупантами українських портів у Чорному та Азовському морях спричинило глобальну продовольчу кризу і економічну нестабільність.
«Ми занепокоєні обстрілами ЗАЕС, які здійснює російська армія і які можуть призвести до ядерної катастрофи», — зазначив Шарль Мішель. Окремо він наголосив, що підтримка ЄС територіальної цілісності та суверенітету України безпрецедентна.
путін думав, що може зламати український народ і його армію, розділити демократичні нації й диктувати свої умови. Але він помилився, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, українці показали свою здатність протистояти брутальній агресії, відвоювати свої території й завдавати росії відчутних втрат. Єнс Столтенберг переконаний, що цю нічим не спровоковану війну, яку почав путін, може зупинити лише він сам, вивівши свою армію з України.
Другий саміт «Кримської платформи» тривав до пізнього вечора. Ступінь співчуття, солідарності, підтримки і готовності стояти поряд з Україною до перемоги над російськими загарбниками, який пролунав у всіх виступах, можна без перебільшення назвати безпрецедентним. Усі головні тези виступів було зафіксовано в тексті декларації, яку пі