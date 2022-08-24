У Києві відбувся Другий саміт міжнародної ініціативи «Кримська платформа». Усі його учасники запевнили, що підтримуватимуть нас доти, доки всю територію не буде звільнено

Уперше назва «Кримська платформа» про­звучала у вересні 2020 року, коли під час виступу на 75-й сесії Генераль­ної асамблеї ООН Прези­дент Володимир Зелен­ський закликав країни- учасниці долучитися до створення міжнародної платформи з деокупації Криму. Діяльність ново­го консультаційно-коор­динаційного формату що­до Криму мала гаранту­вати постійну присутність кримської теми на міжна­родному порядку денно­му.

Рік тому до столиці України для участі в са­міті «Кримської платфор­ми» прибули представни­ки 46 країн та міжнарод­них організацій, які під­писали установчу декла­рацію. У ній ішлося, що метою «Кримської плат­форми» визначено «мир­не припинення тимчасової окупації» російською фе­дерацією території Криму та «відновлення контролю України над цією терито­рією в повній відповіднос­ті з міжнародним правом».

Цього року кількість учасників «Кримської платформи» збільшила­ся здебільшого за раху­нок країн африканського континенту. У саміті взя­ли участь представни­ки 60 країн і міжнарод­них організацій, серед них близько 40 президентів та прем’єр-міністрів. Із мір­кувань безпеки саміт про­ходив в онлайн-форматі, але дехто з політиків при­їхав в Україну.

Майже всі промовці за­значали, що торік ніхто з них не міг передбачи­ти, що росія розпочне по­вномасштабне вторгнен­ня в Україну, перетворив­ши окупований Крим на плацдарм для нападу на Херсон, Маріуполь, Запо­ріжжя, Миколаїв, Одесу та інші українські міста.

Деградація росії почалася із захоплення півострова

«Громадяни з Криму та у Криму! Я знаю, що Крим з Україною і че­кає, коли ми повернемо­ся. Я хочу, щоб ви зна­ли: ми точно повернемо­ся», — заявив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи Другий са­міт «Кримської платфор­ми». За його словами, із 24 лютого росія запустила з території тимчасово оку­пованого Криму близь­ко 750 ракет, які знищи­ли щонайменше сотні ци­вільних об’єктів: шко­ли, університети, житло­ві будинки. «Відновлен­ня контролю України над півостровом Крим ста­не найбільшим антивоєн­ним кроком у Європі», — наголосив Президент. Він зазначив, що «деграда­ція росії почалася із за­хоплення Криму, з теро­ру кримськотатарського народу і репресій мусуль­манської громади».

«Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозо­ваність і безпеку нашо­му регіону, Європі, всьо­му світу, треба здобувати перемогу в боротьбі про­ти російської агресії. По­трібно звільнити Крим від окупації. Там, де почало­ся, там і завершиться. І це буде ефективна реаніма­ція міжнародного право­порядку», — заявив Пре­зидент.

«Крим був і є Україною. І після деокупації разом з усією нашою державою він стане частиною Євро­союзу, я в цьому впевне­ний. Паспорт громадяни­на України буде і паспор­том Європейського Союзу. І це колосальні можливос­ті для всіх наших людей, які живуть у Криму. До­роги Криму будуть доро­гами всього європейського континенту. Порти Кри­му будуть портами усі­єї Європи. Тільки Украї­на здатна зв’язати Сімфе­рополь з Берліном, а Ялту — з Неаполем», — сказав Володимир Зеленський.

Президент перекона­ний, що російських оку­пантів не турбує добробут Криму та самих кримчан. І лише Україну хвилює справжня безпека Кри­му: «Нормальне поста­чання чистої води, утилі­зація сміття, дієві прави­ла поводження з відхода­ми. Тільки Україна може побудувати у Криму су­часну систему зрошуван­ня та інтегрувати аграрне виробництво Криму і весь підприємницький сек­тор з колосальним європейським ринком, тільки Україна дасть Криму су­часні й доступні медицину та освіту, а також цифро­ву систему державних по­слуг».

Відбудова та розвиток

Перетворити Крим на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європей­ської України. Про це роз­повів Прем’єр-міністр Де­нис Шмигаль під час Дру­гого саміту «Кримської платформи».

«Після деокупації Криму його розвиток стане невід’ємною частиною ве­ликого Плану відновлення України. Цей план ми вже розробили та презентува­ли в Лугано. Він передба­чає трансформацію нашої країни, і окрема його час­тина присвячена відбудові та розвитку Криму», — за­уважив Прем’єр-міністр.

Один з головних пунк­тів стратегії, за словами очільника уряду, окрес­лює концепцію «Крим від­критий для світу», де пів­острів — новий європей­ський курорт з новою інф­раструктурою.

«Крим стане частиною європейського транспорт­ного простору, інтегрова­ною в європейську мере­жу доріг TEN-T. Це озна­чає розбудову нових тран­спортних шляхів. Нові за­лізничні маршрути, нові морські маршрути, інте­грація кримських портів в українську торговель­ну мережу, створення по­тужного авіахабу», — за­значив Денис Шмигаль.

Україна презентує но­вий бренд Crimea365, що передбачає створен­ня інфраструктури відпо­чинку цілий рік, оскільки, як підкреслив Прем’єр- міністр, туристичний по­тенціал Криму — це мож­ливість стати одним з най­кращих курортів у Європі.

«Заплановано будівни­цтво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медич­ний туризм, відроджен­ня культових фестивалів, створення інфраструкту­ри для проведення бізнес- форумів та конференцій, будівництво найбільшо­го на півдні України кон­цертного майданчика», — зазначив глава уряду.

За словами Прем’єр- міністра, очікується, що ці заходи допоможуть залу­чити на український ту­ристичний ринок грома­дян ЄС та інших дружніх країн. Адже лише ство­рення нових авіамаршру­тів та розвиток аеропор­тів дасть змогу збільши­ти туристський потік при­близно на 1,5 мільйона осіб на рік.

Стратегія передбачає масштабний розвиток еко­системи зрошення, дер­жавні проєкти у царині підтримки історичних осе­редків виробництва вин, реалізацію грантових про­грам підтримки крафто­вих виробників вина та ін­шої аграрної продукції.

Колишні відносини із кремлем неможливі

Президент Польщі Ан­джей Дуда, який прибув до Києва на саміт «Крим­ської платформи», зазна­чив, що ще рік тому бага­то хто вважав, що Укра­їна втратила Крим наза­вжди і треба поступово сприйняти те, що він стає російським.

«Дехто з нас повинен зазирнути собі в душу і запитати, чи не занадто багато країн давали зро­зуміти, що вони готові задобрювати росію, щоб можна було вести з нею business as usual (звичний бізнес. — Авт.), — заявив Анджей Дуда. — Крим — це така сама частина України, як Гданськ і Лю­блін — частина Польші, Ніцца — Франції, Кельн — Німеччини, а Роттер­дам — Нідерландів».

Польський президент переконаний, що після того, як бомби впали на Київ і Харків, а світ по­бачив знівечені росіяна­ми Маріуполь, Бучу, Бо­родянку, після прини­жень і руйнувань, які пе­реживає Україна, він не може повернутися до тих відносин з росією, які бу­ли до 23 лютого. «Тре­ба визволити всю терито­рію України разом із Кри­мом», — наголосив Ан­джей Дуда.

Мужність українців викликає повагу всього світу

путінська навала почала війну проти України 2014 року зі спроби анексувати Крим, тому український народ має повне право боронити свій Крим, за­явив у виступі прем’єр- міністр Канади Джас­тін Трюдо. Він пообіцяв, що його країна і нада­лі допомагатиме укра­їнцям боронитися, щоб допомагати їм захища­ти цілісність міжнарод­ної системи безпеки.

російська агресія діс­тала відсіч завдяки хо­робрості українців, чия рішучість та мужність викликає повагу всього світу, сказав федераль­ний канцлер Німеччини Олаф Шольц. «Ми засу­джуємо росію за те, що вона силоміць намага­ється загарбати укра­їнські території», — за­явив німецький полі­тик. Він зазначив, що Німеччина непохит­на у підтримці Украї­ни, й нагадав, що у жов­тні в Берліні відбудеть­ся експертна конферен­ція з повоєнної відбудо­ви України.

2014 року, коли росія розпочала війну про­ти України, світ не мав мужності зупинити її, проте 24 лютого ми ви­ступили єдиним фрон­том, вважає прем’єр- міністр Великої Брита­нії Борис Джонсон. За його словами, за час ро­сійської окупації жи­телі Криму потерпають від «брутального по­рушення прав людини: переслідування крим­ських татар, свавільні арешти, незаконні за­тримання. путін розгор­тає дедалі більше росій­ських сил на півостро­ві, перетворюючи його на військовий табір. Ми бачимо, що путін пла­нує захопити нові укра­їнські території і ро­бить з ними те, що зро­бив із Кримом, — готує фальшиві референду­ми. Тому для нас важ­ливо бути разом, і ми ніколи не визнаємо ро­сійську анексію Криму чи будь-якої іншої час­тини української тери­торії», — сказав Борис Джонсон.

путін помилився, прагнучи роз’єднати демократичний світ

Заснувавши ініціативу «Кримська платформа», Україна обрала шлях ди­пломатії для вирішен­ня питання повернення Криму в том самий час, коли росія обрала шлях війни і вкотре порушила всі норми міжнародного права, зазначив прези­дент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що Франція і всі країни ЄС та інші союзники під­тримуватимуть бороть­бу України, «бо це спра­ведлива боротьба за ваш суверенітет і територі­альну цілісність. Війна, яку розпочала росія, — це війна проти принци­пів міжнародного права, які регулюють наші від­носини. Багато країн, які зібралися на сьогодніш­ньому саміті, боролися за свою незалежність, деко­лонізацію і зараз із нами, бо змогли захистити своє право на самовизначен­ня».

Про важкі наслідки російського вторгнен­ня для всього світу гово­рив президент Євросо­юзу Шарль Мішель. За його словами, блокуван­ня російськими окупан­тами українських пор­тів у Чорному та Азов­ському морях спричини­ло глобальну продоволь­чу кризу і економічну не­стабільність.

«Ми занепокоєні об­стрілами ЗАЕС, які здій­снює російська армія і які можуть призвести до ядерної катастрофи», — зазначив Шарль Мішель. Окремо він наголосив, що підтримка ЄС територі­альної цілісності та су­веренітету України без­прецедентна.

путін думав, що може зламати український на­род і його армію, розділи­ти демократичні нації й диктувати свої умови. Але він помилився, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, українці показали свою здатність протистояти брутальній агресії, відвоювати свої території й завдавати ро­сії відчутних втрат. Єнс Столтенберг перекона­ний, що цю нічим не спро­воковану війну, яку почав путін, може зупинити ли­ше він сам, вивівши свою армію з України.

Другий саміт «Крим­ської платформи» три­вав до пізнього вечора. Ступінь співчуття, солі­дарності, підтримки і го­товності стояти поряд з Україною до перемо­ги над російськими за­гарбниками, який пролу­нав у всіх виступах, мож­на без перебільшення на­звати безпрецедентним. Усі головні тези виступів було зафіксовано в тексті декларації, яку пі