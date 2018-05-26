Наша газотранспортна система готова на 100% забезпечити постачання палива до європейських споживачів, а її спільне використання з партнерами з ЄС та США слугуватиме додатковою гарантією та альтернативою політичним і економічним загрозам, які несуть проекти на кшталт «Північний потік-2». У цьому партнерів із ЄС переконував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час міжнародної конференції щодо ролі української ГТС для енергобезпеки Європи, для участі в якій він і прибув до Брюсселя.

Росія мріє знищити нашу ГТС

Глава уряду наголосив, що сьогодні енергобезпека як ніколи актуальна для Євросоюзу. Пропозиції Росії щодо нового газопроводу — це ніщо інше, як «нова гібридна зброя, спрямована проти європейських держав». Тому він закликав європейських партнерів бути відповідальними і об’єднати зусилля в протидії таким загрозам. «Українська ГТС здатна за обсягами та надійністю забезпечувати всіх споживачів. У нас є прекрасні сховища для акумуляції газу», — зазначив Володимир Гройсман і наголосив, що мета Росії «побудувати свою ГТС і одночасно знищити ГТС України, а далі — мати єдиний важіль впливу на європейські держави».

Глава уряду нагадав, що Україна не раз у своїй історії переживала підступність Росії, яка роками тримала Київ на своїй газовій голці. «Хто з європейських країн хоче повторити нашу історію?» — риторично запитав Прем’єр. Він також піддав сумніву гарантії РФ у надійності їхніх газопроводів. «Хто вірить у гарантії Росії? Якщо в сезон найбільшого споживання газу Росія вирішить обмежити постачання до ЄС, скільки піде часу на те, аби уряди держав заявили про відставку? Скільки часу треба буде витратити, аби втримати ситуацію? Якщо Росія наважиться таке зробити, загрози будуть неминучими за лічені дні», — запевнив Володимир Гройсман.

Рішення щодо енергозагроз потребують великої політичної волі та лідерства, переконані в Києві. «Ми звернулися до ЄС та США: друзі, пропонуємо разом управляти ГТС, аби забезпечити її сталу роботу на десятиліття вперед і щоб не припуститися помилок України, які призвели до військового захоплення території нашої держави», — аргументував Володимир Гройсман.

До початку конференції український Прем’єр поспілкувався з Єврокомісаром з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем. «Ми домовилися про започаткування тристоронніх переговорів у форматі «ЄС — Україна — Росія» з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою», — пообіцяв Володимир Гройсман. Він переконаний, що використання вітчизняної газотранспортної системи — надійна альтернатива проекту «Північний потік-2». Крім того, сторони домовилися погоджувати позиції щодо використання ГТС на взаємовигідних умовах.

Перебуваючи в Брюсселі, глава українського уряду зустрівся також із Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Співрозмовники наголосили, що виконання Угоди про асоціацію з ЄС є незмінним орієнтиром і фундаментом роботи. «Україна продовжує системну програму реформ. Її пріоритет — прискорення економічного зростання, нарощення залучення іноземних інвестицій в економіку», — заявив Прем’єр.

Про подальший курс на поглиблення євроінтеграції йшлося під час зустрічі Володимира Гройсмана з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Глава уряду зазначив, що план реформ Кабміну був і залишається вельми амбітним. І значну частину цього плану вже втілюють у життя. Інновації запроваджують в освіті, медицині, пенсійній системі. На часі — залучення інвестицій у державний сектор, модернізація системи управління державним майном, продовження децентралізації в бік більшої свободи й відповідальності регіонів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Володимир Гройсман і Дональд Туск порушили також питання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018—2019 роки й пріоритетів реформи енергосектору. Київ відзначає солідарність у питаннях енергетики й зацікавлений у тому, щоб співпраця у цій галузі розвивалася на взаємовигідних умовах, сказав Володимир Гройсман.

Санкції має бути збережено

Політичний вимір відносин України та ЄС став предметом для переговорів Володимира Гройсмана й Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні. Український Прем’єр укотре наголосив, що Київ розраховує на збереження санкційної політики Євросоюзу проти Росії та очікує більшої синхронізації санкційних режимів з боку ЄС і США. Він також наголосив, що безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою, тим часом Росія й далі постачає важке озброєння й боєприпаси на окуповану територію Донбасу, блокує процес обміну заручниками. Саме тому санкції ЄС залишаються одним із механізмів стримування російської агресії. Очільниця європейської дипломатії та український Прем’єр обговорили також перспективи формування миротворчої місії ООН і домовилися узгоджувати позиції.

Україна підтримує пропозицію Єврокомісії про започаткування 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом мільярд євро й очікує на законодавче закріплення ініціативи. Про це Володимир Гройсман сказав під час зустрічі з віце-президентом ЄК Валдісом Домбровскісом, який повідомив, що орієнтовно в червні до Києва приїде експертна місія Євросоюзу для підготовки проекту Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. За планом, місія має сформувати перелік умов програми макрофінансової допомоги з урахуванням економічної ситуації та стислих строків виконання ініціативи.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»