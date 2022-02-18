У День єднання українці продемонстрували це і друзям, і ворогам

Моя Україна єдина! Моя Україна сильна! Вірю у свою державу! Україна — це Європа. Єдність — наша найпотужніша зброя! У День єднання українці продемонстрували друзям і ворогам, що Україна згуртована перед лицем загроз. Що український народ єдиний у готовності захищати Батьківщину, свободу та незалежність.

Схід. Захід. Південь. Північ. Українці вийшли на вулиці міст, щоб засвідчити любов до спільного дому — України. Відбулись урочисті акції з розгортанням величезних українських державних прапорів. Найбільший, завдовжки 200 метрів, розгорнули в Києві на НСК «Олімпійський». У Львові понад 300 курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного в одному строю створили живу мапу України.

Із заходу на схід країни вирушив потяг Єдності, який провіз український прапор через 12 областей — від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донеччина). На кожній із зупинок потяга стяг зустрічали урочистостями, на синьо-жовтому полотні писали гасла єдності. А в Умані Черкаської області посередині найдовшої 1400-кілометрової дороги України Стрий — Ізварине в межах автопроїзду зустрілися два державні прапори, які одночасно виїхали з міста Покровськ на Донеччині та з міста Стрий на Львівщині.

Цінна міжнародна підтримка

На провідних загальнонаціональних і регіональних телеканалах пройшов ранковий і вечірній телемарафон єднання #UAразом. Під час ранкового до українців звернувся Президент Володимир Зеленський, який наголосив, що наш дім Україну захистити можна лише разом, об’єднавшись. Що схід, захід, південь, північ — звучить тільки разом і звучить сильно.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що ситуація на кордонах України залишається стабільною, нічого неочікуваного не відбувається: «Наша розвідка все бачить, ми на постійному зв’язку з партнерами, наша країна готова до будь-яких сценаріїв. З кожним днем Україна відчуває дедалі більшу підтримку міжнародних партнерів. Ми вже отримали понад 2 тисячі тонн сучасної зброї та боєприпасів. «Джавеліни», «Енло», «Стінгери» та інші засоби, про які ми раніше лише мріяли, передано війську, і наші воїни їх уже опанували. У небі вже несуть службу українські «Байрактари». Підтримки буде ще більше, адже ми перебуваємо в постійному діалозі».

У День єднання світ активно підтримував Україну. Зокрема, у французькому місті Страсбурзі пройшла акція підтримки #UnitedForPeace. У заході взяли участь представники Литви при Раді Європи, в Європейському парламенті, представники Постійного представництва України при Раді Європи, представники Естонії, Латвії, української громади у Страсбурзі. На знак солідарності з українським народом підсвітили кольорами державного прапора України будівлю міністерства закордонних справ Великої Британії та будинок уряду Естонії.

«Жоден тиск на Україну та її народ не підірве сили їхнього наміру стояти за Україну, суверенний вибір і демократію. Підтримка Естонією України залишається непохитною, і наш меседж чіткий: ми #StandWithUkraine», — цитує Укрінформ слова Прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас.

Сила, проти якої ворог безсилий

До вечірнього телемарафону Президент Володимир Зеленський долучився відеоувімкненням із Маріуполя, де проводив зустріч із військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність країни. Він наголосив, що українські військові контролюють ситуацію на кордонах нашої держави, проте нині не можна констатувати, що Росія повноцінно відводить свої війська.

«Бачимо велике скупчення військ, воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші невеликі ротації, які я б не називав відведенням військ. Поки що зарано робити висновки», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави зазначив, що Україна продовжує активно діяти в політико-дипломатичній площині. Що дипломатія дуже непогано спрацювала в посиленні озброєння української армії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону наголосив, що перед лицем можливих загроз нація має єднатися: «Коли нас багато, коли розуміємо, що ми єдині в наших намірах, що в нас сильна армія, що можемо обстоювати нашу незалежність, нашу землю, традиції, історію, тоді нам спокійніше. Тоді ми розуміємо, що нас неможливо здолати.

Нині перед Україною постали виклики, зокрема гібридна агресія з боку Росії, газовий шантаж Європи, кібернетичні та інформаційні атаки. Попри всі виклики, ми знаходимо шляхи для розвитку. Спокійно проходимо опалювальний сезон, реальних загроз для економіки України немає. Країна має понад 29 мільярдів доларів золотовалютних запасів, стабільний казначейський рахунок та рекордний доларовий ВВП».

Насамкінець очільник уряду констатував, що українці з усіх регіонів і містечок у День єднання довели: вони вміють гуртуватися, обстоювати свої ідеали та свою землю.

Про те, що єдність дає силу долати чвари та недовіру, дає змогу людям зберігати особисту свободу, власну ідентичність і захищає від кайданів тоталітаризму, говорив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він наголосив: ця сила настільки значима, що супротивник понад усе намагається знищити саме нашу єдність. Що вороги шукають будь-яку шпарину, аби вбивати туди клин протистояння. Що всі роки цієї неоголошеної, але реальної війни Росії проти України агресор намагається розпалити релігійну та національну ворожнечу. Але ці намагання не мали успіху дотепер, і так буде й надалі.

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«Урядового кур’єра»